Nový elektrický Ford se začne prodávat až rok a čtvrt po odhalení. Je to kvůli riziku požáru, firma o tom ale mlží

Automobilka se prostřednictvím své tiskové mluvčí odvolává na nové globální regulace, žádné takové ale neexistují. Šéf Fordu byl upřímnější, problém je s rizikem vznícení. A tak nový Explorer hned tak v prodeji nebude.

Ford o elektrických autech léta básnil od rána do večera. Co nejrychleji chtěl začít nabízet jen ta a už v roce 2026 dosáhnout dvoumilionových ročních prodejů. Znělo to neuvěřitelně naivně a nevěřili jsme tomu, že se to kdy stane, nyní firma tváří v tvář nízkým prodejům a stamiliardovým ztrátám své plány přehodnocuje. Není to ale jen nezájem publika a ekonomická neschůdnost, co hází vidle do záměrů modrého oválu.

Dalším pískem v beztak drhnoucím soukolí se stává nový elektrický Explorer. Ten byl představen letos v březnu a v přebudovaném elektrickém ústředí značky v německém Kolíně nad Rýnem se měl začít vyrábět tento měsíc. První zákazníci se pak svých aut měli dočkat na přelomu roku, nic takového se ale nestane. Automobilka oficiálně oznámila, že s prodejem nového Exploreru začne nejdříve příští léto, tedy rok a čtvrt po premiéře.

Tisková mluvčí automobilky k věci řekla, že za zpožděním stojí nutnost přepracování vozu směrem k blíže neupřesněným novým globálním regulacím pro rok 2024, což znělo od počátku podivně. Žádná zásadní nová pravidla totiž nepřijdou, o těch dosavadních pak automobilka dávno věděla. Navíc Explorer stojí na platformě MEB od Volkswagenu, takže veškeré základní vyhovění normám dávno obstarali Němci. Důvody odkladu byly tedy očividně jinde a chvíli jsme tápali, co za nimi může stát.

Spekulovalo se o nezájmu, o drahých vstupech, o podrazu ze strany Volkswagenu a v neposlední řadě o dalším přehodnocení plánů pro budoucnost ze strany Fordu. Realita je ale nejspíše mnohem prostší, jakkoli vliv čehokoli z výše zmíněného jistě nelze vyloučit. K věci se totiž nakonec vyjádřil i sám šéf Fordu Jim Farley a jeho mluvčí mu za to asi nepoděkuje. Její mlžení shodil pár upřímnými větami.

„Nebyli jsme spokojeni s šířením tepla - a protiopatřeními proti možnosti požáru - u tohoto vozu,” uvedl Farley. „A tak jsme uvedení o 6 měsíců odložili, abychom to napravili. To byl hlavní důvod,” dodal. Automobilka se tedy dominantně bojí možných požárů, s ohledem na formulaci „hlavní důvod” to ale skutečně nemusí být hlavní zádrhel. Buď jak buď, nový elektrický Explorer hned tak nedorazí. Za nás ale nemůžeme říci, že by bylo čeho litovat...

Nový Ford Explorer s elektrickým pohonem se ukázal už letos v březnu, prodávat se ale nezačne dřív než příští léto. Tedy pokud se nic mimořádného nestane. Automobilka se bojí možných požárů. Foto: Ford

