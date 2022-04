Nový elektromobil Nissanu je stále větší průšvih, aniž by ho převzal jediný člověk, po roce se ani nevyrábí před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nissan

Tomuhle autu slunce nad střechou nesvítí od samého počátku. Poprvé se ukázalo už téměř před třemi roky a loni touto dobou měla začít jeho výroba s prvními dodávkami plánovanými na polovinu roku 2021. Teď je duben 2022, výroba pořád nejede a patálie nekončí.

V říjnu 2019 představil Nissan na domácím autosalonu v Tokiu koncept elektrického SUV. Jen o devět měsíců později pak Japonci přišli s jeho produkční verzí a oznámili, že Ariya se začne vyrábět v roce 2021 s prvními dodávkami zákazníkům plánovaným na loňské léto. K tomu nicméně nedošlo a zrušen nakonec byl i odložený vstup na americký trh plánovaný na loňský podzim. Místo toho Nissan oznámil, že kvůli nedostatku čipů došlo na zpoždění. A jelikož problémem není jen tento komponent, automobilka příchod vozu na trh dále odkládá.

Jak jsme již zmínili, nejde zdaleka o první odklad. Naposledy bylo zahájení prodejů elektrického SUV přesunuto na letošní konec března, ani to už se ale nestane. V případě Japonska se tedy nově počítá s 12. květnem, tedy za další více jak měsíc. V létě by pak Ariya měla dorazit do kontinentální Evropy, to jsme u několika měsíců, s Američany se nakonec nepočítá dříve než na podzim, o další půlrok později. A to se bavíme o plánech Nissanu, které se pochopitelně mohou znovu změnit.

Jakkoli byl totiž dosavadní nedostatek čipů a dalších komponentů problematickým, ve srovnání s pohromou, s jakou je automobilový svět spojen nyní, šlo jen o čajíček. V důsledku ruské invaze na Ukrajinu bude totiž globální trh dle expertů potřebovat hned několik let, než se vše vrátí do normálu. I kdyby tedy nakonec na přeložené premiéry skutečně došlo, neznamená to, že vozy začnou k zákazníkům proudit po tisících. Zvláště když elektromobily potřebují čipů několikanásobně více než vozy se spalovacím ústrojím.

„Množství čipů, které se objevuje v moderních vozech, neustále roste. A přesun směrem k těm elektrickým problém jen umocňuje,“ potvrzuje výše zmíněné Sam Abuelsamid, analytik společnosti Guidehouse Insights. Dle něj se tak výrobci začínají zaměřovat především na vozy, se kterými jsou spojené nejvyšší ziskové marže. Bateriová auta jsou nicméně ztrátová, pročež jsou upřednostňována zejména v Evropě kvůli emisním standardům. Na vypořádání se s nimi však Nissanu v podstatě stačí jednodušší Leaf.

Osud druhého elektromobilu značky je tak momentálně velmi nejistý. Abuelsamid dodává, že vše do jisté míry bude záviset na délce konfliktu na Ukrajině. Výrobci totiž dle svých slov mají několikaměsíční zásoby neonu, který je pro produkci čipů stěžejní. Jakmile se nicméně sklady začnou vyprazdňovat, jeho cena začne drasticky růst. To povede k dalšímu zdražování nových aut, stejně jako k odstávkám montážních linek. Situace tedy opravdu není růžová.

Lze už jen dodat, že Ariya by měla dorazit s jedním či dvěma elektromotory a se dvěma různými pakety baterií. Základem nabídky bude předokolka s 218 koňmi, 65 kWh a dojezdem 360 km, zatímco na vrchol se postaví čtyřkolka disponující 394 koňmi a 90 kWh. S tou by přitom dle cyklu WLTP mělo být možné urazit na jedno nabití 400 km, což je dáno i důrazem na dynamiku. Předokolka s větším paketem baterií totiž disponuje dojezdem 500 km. Je to ale pořád jen teorie - Ariya je zatím pro automobilku průšvih, ne spása a v dohledné době se na tom nic nemusí změnit.

Nissan Ariya měl být již dávno v prodeji, i prezentačních fotek evropské verze už jsme se dočkali dávno. Zatím se však ani nevyrábí a nejméně další měsíc se nebude vyrábět ani pro Japonsko, natož pak pro zbytek světa. Foto: Nissan

Zdroj: Auto News, Consumer Reports

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.