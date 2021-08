Nový elektromobil trápí překvapivý problém. Okolí zatěžuje tím, od čeho jej měl ušetřit před 3 hodinami | Petr Prokopec

Když přijde řeč na výhody elektrických aut, jednou z těch prvních skloňovaných bude tichý projev, nepochybně. Spoleh na něj ale zjevně není. Nové elektrické SUV Fordu za jízdy slyšet není, při dobíjení ale ano.

O elektromobilitě se mluví stále častěji, na rozdíl od předchozích let ovšem vzduchem nelétají už jen pozitiva, ale i negativa. Nejvíce je s nimi spojen Chevrolet Bolt, jehož problémy budou stát koncern General Motors desítky miliard, přinejmenším. Přitom se jedná o necelých 70 tisíc vozů, tedy o zlomkovou produkci americké automobilky. S problémy nicméně začíná být spojován i Ford Mustang Mach-E, u kterého nejspíše bude muset taktéž dojít minimálně na jednu svolávací akci.

Kde je zádrhel? Překvapivě v hlučnosti, kterou s elektromobily nikdo nespojuje, naopak - jednou z výhod elektrických aut má být jejich tichý projev. Přesto však Mustang Mach-E obtěžuje své okolí, a to klidně noc co noc. Problém je totiž v dobíjení, během kterého využijete domácí wallbox. Systém totiž nezvládá dostatečně rychle převést střídavý proud (AC) na stejnosměrný (DC), v důsledku čehož vzniká neskutečné teplo. Zapojen tedy musí být ventilátor, což samozřejmě lze ocenit, jinak by vůz mohl shořet. Nicméně onen hluk leze lidem neskutečně na nervy.

Pro Ford je daná situace vážná, vůbec poprvé se totiž o problémech začalo americké publikum zmiňovat již na začátku roku. Tedy v podstatě krátce poté, co se v Americe rozjela expedice aut zákazníkům. Od té doby modrý ovál na nadměrnou hlučnost svých aut při dobíjení nezareagoval. Majitelé přitom zmiňují, že větráky se zapojí za jakékoliv situace, ať již je horko či nikoliv. Stejně tak nezáleží na tom, zda má Mach-E za sebou náročnou jízdu, či již delší dobu stál v garáži.

Aktuálně tak jediným řešením situace je snížení napětí na domácí nabíječce z 16 ampér na 12. To má ovšem za důsledek snížení výkonu z 11 na 8 kW a tedy prodloužení celého cyklu z mnoha hodin na ještě víc hodin. Mach-E má baterie o kapacitě 68 kWh či 88 kWh, což znamená, že pokud dorazíte s nulovou kapacitou, budete si na tu plnou muset počkat více jak 9 či respektive dokonce přes 12 hodin, pokud účinnost dobíjení bude alespoň 90procentní. Něco takového je stěží přijatelné, zvlášť když Ford s 11kilowattovým výkonem od začátku počítal.

Jsme tedy opravdu zvědavi, jak Ford zareaguje, neboť hluk, který jeho vozy při dobíjení působí, je opravdu značný. Nedivili bychom se tedy ani sousedským sporům a dalšímu prohlubování averze, jenž panuje mezi majiteli elektromobilů a spalovacích aut. Pro vůz, který na českém trhu startuje na 1,3 milionu korun, jde každopádně o nepříjemnou vizitku.

Ford Mustang Mach-E je sice v provozu tichý, ovšem jakmile jej napíchnete na domácí wallbox, probudí hlukem široké okolí. Pro auto za minimálně 1,3 milionu korun nejde o dobrou vizitku, automobilka se navíc k problému již několik měsíců ani nevyjádřila. Foto: Ford

