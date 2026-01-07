Nový elektromobil, ve kterém Honda a Sony utopily přes 10 miliard, se začal vyrábět. Kdo ho ale při jeho ceně bude kupovat?
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Elektrickým směrem konstruktéři aut zamířili už v počátcích automobilismu, nakonec ale nemohli než kapitulovat před výhodami spalovacího pohonu. Překonat tehdy - a ani nikdy od té doby - nedokázali především problém v podobě baterií, které byly, jsou a zřejmě ještě dlouho budou příliš drahé, příliš velké, příliš těžké, poberou příliš málo energie, příliš pomalu se nabíjí a příliš krátce vydrží, aby dokázaly být smysluplnou alternativou k tomu, co umí prachobyčejná palivová nádrž za pár korun. S něčím takovým přes dílčí úspěchy skutečně bojují dodnes a nechat automobilový svět vědcům, technikům a ekonomům, víc než pár elektromobilů uspokojujících ty, kteří zrovna takové řešení preferují, na trh nedorazí. Jenže politici a někteří výrobci s nimi se pokouší ohnout realitu v jejich prospěch jako diví.
Přesto se nezdá, že by veškerou dosavadní, nutno dodat extrémně drahou snahu korunoval úspěch. O některé vozy je sice aspoň nějaký zájem, jde však spíš o výjimky potvrzující výše zmíněné. Povětšinou tu máme spíše střely mimo terč. A jednou takovou se jeví být i Afeela 1, tedy společný projekt Sony a Hondy. O něm jsme se blíže rozepsali v létě, kdy vyšlo najevo, že elektrická novinka přišla obě firmy již na více než 10 miliard korun. A protože se v té době ani nevyráběla, bylo zjevné, že ztráty budou jen narůstat.
Nově společnost Sony Honda Mobility, jak zní oficiální název projektu, oznámila, že z továrny v Ohiu vyjela první pilotní várka sériově vyrobených aut. Ta se k zákazníkům nesjpíš nedostane a předpokládáme, že ji firma bude využívat jako předváděcí či novinářské vozy. Běžné zákazníky by podnik v East Liberty, kde se dále mimo jiné vyrábí třeba CR-V, měl začít uspokojovat od půlky letošního roku. Otázkou však zůstává, kolik takových lidí bude, a to i přes špičkovou kvalitu, kterou se Afeela 1 má chlubit.
Na konci linky totiž stojí tzv. Quality Gate, tedy brána, ve které je kontrolován povrch vozu. To je jistě vítané, neboť karoserii elektromobilu lze přirovnat k ocucanému bonbonu. Jakákoli nepřesnost třeba ve slícování jednotlivých panelů by tak byla jasně vidět a majitele by rozhodně nepotěšila. Vedle této kontroly pak dochází ještě na prověření funkčnosti jednotlivých prvků či 40 senzorů a dokonce umělé inteligence. Selhání techniky byste se tedy rozhodně neměli obávat.
Problém je ovšem v poměru ceny a užitné hodnoty. Po technické stránce totiž Afeela 1 nanejvýš odpovídá době, kdy odstartoval její vývoj, tedy roku 2020. K dispozici tak bude s jediným pohonem, který tvoří dva elektromotory naladěné na celkových 490 koní. Spárovány jsou pak s bateriemi o kapacitě 91 kWh, s nimiž byste měli zvládnout 480 km na jedno nabití. To pak nebude zrovna rychlé, nejvyšší dobíjecí výkon totiž činí 150 kW. To jsou horší parametry než u takového Hyundai Ioniq 5.
Zájem o korejský elektromobil přitom po konci federálních dotací v USA dramaticky klesá, jakkoli je tam k mání od ještě vcelku rozumných 39 100 dolarů neboli od 808 tisíc korun. Afeela 1 ovšem bude startovat na 89 900 USD, tedy 1,86 milionu Kč! Základní provedení ovšem dorazí až v příštím roce, letos bude k mání pouze vyšší úroveň výbavy Signature, za které je třeba zaplatit 102 900 USD (2,13 milionu Kč). Tedy víc, než kolik si třeba Lucid účtuje za svůj Air Touring.
Už to samo o sobě by byla komplikace, Sony Honda Mobility se ovšem rozhodla, že zeď, proti které jde čelem, ještě vyztuží. Nový elektromobil si totiž budou moci pořídit pouze zájemci z Kalifornie, kteří si Afeelu v tomto státě nejen zaregistrují, ale budou jí zde rovněž parkovat a provozovat. Japonci tak mají v nabídce v podstatě ničím z řady nevystupující elektromobil, za který si účtují nemalé peníze, ovšem jehož dostupnost omezují - to úspěchem vážně nezavání, ani trochu...
Afeela 1 bude za víc než 2 miliony korun nabízet horší dojezd, dobíjení či dynamiku než takový Lucid Air Touring, který navíc zajímavěji vypadá. Japonci ho navíc chtějí prodávat pouze Kaliforňanům. Po vygenerování nemalých ztrát během vývoje tak firma zjevně touží něco prodělat i na prodeji. Foto: Sony Honda Mobility
Zdroj: Sony Honda Mobility
