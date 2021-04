Nový Fiat 500 je propadák. Na skladě je 22 tisíc aut, 14 let starý vůz se prodává 10krát líp před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Fiat

Nečekali jsme od tohoto auta žádné prodejní zázraky, realita je ale ještě mnohem horší, než jakou ji čekal sám Fiat. Auto nechce ve srovnání s jeho dávným předchůdcem téměř nikdo.

Když Fiat loni v březnu odhalil novou pětistovku, konstatovali jsme, že se s ní pouští na tenký led. Novou generaci svého posledního přežívajícího prodejního hitu se rozhodl nabídnout pouze s elektrickým pohonem, což znamená jediné - vysoké ceny. Auto to může být hezké nebo dobré jak chce, pokud ale prodáváte příměstského prcka pro dámu s kabelkou od 735 tisíc Kč (verzi Action s 23,8kWh za 630 tisíc korun budeme ignorovat, ta má ekvivalent palivové nádrže o objemu jednotek litrů, je v praxi zcela nepoužitelná a beztak je drahá), stěží lze očekávat obchodní úspěch.

Za cenu základní pětistovky si můžete koupit základní Škodu Superb a to by někdo v teleshoppingu mohl uvést slovy, že jde o ne o jednu, ne o dvě, ne o tři, ale o tři a půl třídy větší vůz s o 32 koní vyšším výkonem, s o 70 km/h (220 vs. 150) vyšší maximálkou, dojezdem na nádrž skoro o 1 000 km delším (1 269 až 1 320 km vs. 298 až 321 km) a v neposlední řadě asi 5minutovým obnovením tohoto dojezdu kdekoli, zatímco v případě Fiatu půjde klidně o hodiny a jen někde.

Kdo by si takové auto koupil? Snad jen pár, bez urážky rozmařilých lidí, kteří nehledí na hodnotu za peníze, ale hledají stylové auto do města nehledíc na jeho cenu. A takových se loni v Evropě našlo podle JATO Dynamics našlo 6 353. Šest tisíc tři sta padesát tři.

To je neuvěřitelně nízké číslo. Když Fiat tento vůz uváděl na trh, doufal v 80 tisíc prodaných aut za rok. I za velmi komplikovaných podmínek na trhu pak věřil tomu, že do konce loňského roku prodá alespoň 15 tisíc aut, ani to se ale zjevně nestalo. Snad ještě více než nenaplnění ani mírných očekávání značky ale o tom, jakým propadákem novinka je, ukazuje srovnání s předchozí, stále souběžně prodávanou generací.

To je dnes už 14 let staré auto, přesto se jej od loňského července, kdy začaly ostré prodeje nástupce, dostalo k zákazníkům do února jen v Evropě přes 100 tisíc kusů. Za stejné období si novinka našla 10 tisíc kupců, pouhou desetinu tohoto počtu. A poslední špatná zpráva pro Fiat - automobilka za stejnou dobu vyrobila 32 tisíc aut, 22 tisíc jich tedy drží na skladě, 220 % dosavadních celkových prodejů. Není divu, že výroba už byla zpomalena a další omezení jsou očekávána.

Je to smutný příběh, ale co mohl Fiat čekat? Sám tušil, jak moc riskuje, když si na pomoc si zavolal Leonarda DiCapria a přišly i varovné signály. Automobilka už dříve přiznala, že vůz z dosavadních zákazníků pětistovky nechce skoro nikdo. Kdo jiný by si jej koupil? A to se pořád bavíme o situaci, kdy se v několika zemích rozdávají dotace i okolo čtvrt milionu korun na jedno auto, což je z podstaty neudržitelné. Nebýt jich, kolik lidí by si novou pětistovkou koupilo zcela přirozeně?

To nemusí být jen řečnická otázka, vodítkem budiž české prodeje - elektrických aut prodal loni Fiat jako takový podle statistik SDA přesně 0, letos 12. A tušíme, že kdybychom odečetli registrace automobilky a dealerů, u nuly budeme znovu blízko. Propadák je snad i slabé slovo, při dané hodnotě za peníze ale jednoduše nelze hovořit o překvapení. Není divu, že Fiat si nechává otevřená zadní vrátka k návratu k benzinu - je možné, že mu nic jiného nebude, aby prodeje tohoto modelu udržel aspoň trochu nad vodou.

Nový Fiat 500 vypadá dobře, za cenu Superbu je ale extrémně nekonkurenceschopnou nabídkou. A přesně podle toho se prodává - či spíše neprodává. Foto: Fiat

Zdroje: Auto News, JATO Dynamics, SDA

Petr Miler