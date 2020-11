Nový Fiat 500 nechce z dosavadních zákazníků tohoto modelu téměř nikdo před 2 hodinami | Petr Miler

Foto: Fiat

Dlouholetý italský prodejní hit zjevně čekají těžké časy, jak se ostatně dalo očekávat. S cenou startující na úrovni odpovídající velmi dobře vybavené Škody Octavia není divu.

Když Fiatu v březnu unikly první fotky nové generace modelu 500, hned jsme konstatovali, že se s ní pouští na tenký led a že její prodeje může poslat ke dnu. Když ji pak oficiálně představil, nezbylo než dodat, že riskuje rovnou fiasko. Auto totiž sází jen na elektrický pohon, což je v této třídě velmi drahý špás. A i když pětistovka nikdy nebyla levným zbožím, cena 37 900 Eur (přes 1 milion Kč) za First Edition a očekávaná suma někde okolo 30 tisíc Eur (skoro 800 tisíc Kč) za běžné základní provedení se zdály být pro prodejnost tohoto modelu smrtící ranou.

O osm měsíců později si můžeme říci, že očekávání se naplnila. Auto se sice stále naplno neprodává, Fiat ale zveřejnil několik detailů k dosavadním předobjednávkám. Nejzajímavějším z publikovaných faktů je pak to, že mezi zájemci o novinku je pouhých 14 % dosavadních zákazníků modelu 500. To je tragikomicky málo a nevíme o tom, že by někdy v minulosti sáhlo po novém provedení auta stejného jména tak málo z těch, kteří jej kupovali dříve.

S ohledem na zmíněné ceny nelze hovořit o překvapení, toto je zkrátka vůz pro někoho úplně jiného. Fiat to pochopitelně prezentuje v pozitivním světle, jako schopnost svěží pětistovky oslovit novou klientelu. To jistě má svou cenu, ovšem těžko to chápat jako úspěch v momentě, kdy automobilka za celých 8 měsíců přijala pouhých 12 tisíc předobjednávek. To je znovu mimořádně málo na auto, které si loni koupilo jen v Evropě 175 tisíc lidí a i letos, v těžkých časech, si dosud našlo přes 97 tisíc zákazníků. Pouhých 12 tisíc - navíc předobjednávek, které nemusí pramenit ve skutečně koupě - za 8 měsíců je vedle toho plivnutím do moře.

Italové jistě dobře věděli, proč nechají dále v prodeji dosavadní provedení. Je ale těžké to označit za řešení v momentě, kdy jde o vůz původem z roku 2007, skutečně třináct let staré auto, které se do letoška nedočkalo nové generace. Už na jaře jsme varovali před tím, že jedna z posledních dojných krav Fiatu se může dostat do situace, kdy zájem nebude ani o nové provedení, protože bude jen elektrické a tedy drahé, ani o to dosavadní, protože bude už příliš staré.

Toto riziko je po odhalení prvních prodejních dat reálnější než kdy dříve a nic s ním nejspíše nenadělá ani Leonardo DiCaprio. A to je třeba dodat, že v tuto chvíli nikdo není schopen rozumně říci, jak bude vypadat svět z ekonomického hlediska pod tíhou následků letošního dění v dalších letech. Vstupovat do tohoto období s jedním starým a jedním drahým mini pro Fiat opravdu není šťastné.

Nový Fiat 500 dosavadní zákazníky tohoto modelu nezajímá téměř vůbec. Aby také ano, když je násobně dražší. Foto: Fiat

