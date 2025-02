Nový Fiat Panda se ukázal v úplném základu, místo středového displeje má na palubce tuto věc dnes | Petr Miler

/ Foto: Fiat

A musíme říci, že větší fušeřinu jsme dlouho neviděli. Řešení Fiatu připomíná chvíle, kdy si lidé do svých Škod 120 instalovali přilepené kompasy a podobné nepadnoucí nesmysly, které interiéry aut akorát devastovaly.

Nového Fiatu Panda, tedy vlastně Grande Panda, jak mu říká automobilka, ale nikdo jiný mu tak říkat nebude, je v posledních dnech všude plno. Není divu, auto se zrovna začalo prodávat a hojně se mluví i o tom, co se v jeho nabídce ještě objeví. České ceny bohužel stále chybí, díky centrále a zahraničním filiálkám automobilky si ale dál můžeme dělat obrázek o tom, co nás čeká a nemine.

Jednou z palčivých otázek dosud bylo, co s autem vlastně dostanete za onu docela atraktivně působící základní cenu. Bylo totiž celkem jasné, že to nebude ani fešácky vyhlížející verze La Prima se zářivým lakem, LED světly, velkými litými koly a řadou dalších libůstek. A nebude to ani verze Red s bílými litými koly a pořád spoustou výbavy, která hraje na strunu retrostylu. Realitou je, že půjde o variantu Pop, kterou můžete vidět opět v červeném provedení na fotkách níže.

Samozřejmě jsme nebyli naivní, takže od této varianty nešlo čekat nic epesního, ovšem realita je ještě o dost horší, než jsme doufali. Auto tedy zvnějšku pořád nevypadá zle, i když halogenová čelní světla mu poněkud ubrala na výrazu. Je to ale hlavně interiér, co člověka posílá až do kolen - výbava vozu je vskutku minimální a řešení některých detailů pekelně laciné.

Ten největší faux pas vás jistě praští přes oči. Fiat se nechtěl ani obtěžovat tím, že by vyvíjel dvě verze palubní desky, a tak udělal jen jednu. Proč ne, v základu ale vozu vedle digitální přístrojovky nedal středový displej coby výstup palubního systému a místo něj použil... nic. Takhle prosté to je, autu zůstala jakási kaplička pro umístění displeje, na jeho místě ale najdeme černé plastové zakrytí.

Jako by to nebylo málo, protože takový kus laciného materiálu o uhlopříčce 10,25 palce opravdu nepřehlédnete, přidal Fiat na toto místo držák telefonu s USB portem. Je to jako přilepit si na čelo plechovku s pivem a vyjít ven - vůbec to k sobě nesedí, vypadá to jako nějaká domácí dodělávka a tuning od pumpy. Ale je to bohužel nízkonákladové řešení náhrady dražšího displeje ze strany samotné automobilky. Smutné.

Úspory za každou cenu ale nekončí zde. V autě nenajdete téměř žádnou výbavu, dokonce mu zůstalo dnes velmi neobvyklé ovládání oken zadních dveří klikou. Zapomenout tak musíte i na elektrický nastavitelná zrcátka, automatickou klimatizaci a atraktivní kola v jakémkoli smyslu těchto slov. Vůz dostal černé ocelové disky jako z katalogu nejlacinějších sad zimního obutí.

Jak už padlo dříve, tohle dostanete v Itálii za 18 900 Eur, tedy asi 477 tisíc Kč. A to není zase tak málo, když se podíváme, co za takové peníze reálně dostáváte - je to houpací kůň na kolech, opravdu primitivní a ošizené auto po všech stránkách. A to skoro za půl milionu? Pokud chcete vypadat líp než artikl z nabídky Lidlu, musíte připlatit nejméně dalších 1 500 Eur, tedy asi 38 tisíc Kč, abyste dostali LED světla, elektrická zadní okna nebo tempomat. To už jsme ale na 515 tisících a základní Octavii s výbavu Holátko u nás dnes koupíte za 569 tisíc Kč. Hm, to jsme rázem u nepříjemných dilemat, podívejte se na víc níže.

Nová Panda v úplném základu nevypadá až tak zle, aspoň zvenčí. Uvnitř je to ale velký podivín a v poměru hodnoty a ceny neobstává. Foto: Fiat



Spalovací provedení můžete mít i v lepších provedeních, s cenou ale musíte zamířit o hodně výš. Foto: Fiat

Zdroj: Fiat

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.