Petr MilerPokud si Ford nedal za cíl to v Evropě zabalit jinak než tak, že prostě oznámí konec, nemáme ponětí, o co se tu snaží. Je k nevíře, že tady skončil s Mondeem, i když má jeho novou generaci, kterou umí levně vyrobit i prodat. A nabízí ji dokonce v druhé verzi na různých místech, jen ne u nás.
Nový Ford Mondeo dál potají žije svůj druhý život. Ukázal se v novém a vypadá ještě líp, při jeho cenách máme co závidět
před 8 hodinami | Petr Miler
Pokud si Ford nedal za cíl to v Evropě zabalit jinak než tak, že prostě oznámí konec, nemáme ponětí, o co se tu snaží. Je k nevíře, že tady skončil s Mondeem, i když má jeho novou generaci, kterou umí levně vyrobit i prodat. A nabízí ji dokonce v druhé verzi na různých místech, jen ne u nás.
Myslím, že je celkem jedno, jak jste staří - pokud bychom se vás zeptali na modely Fordu, které jsou pro tuto značku v Evropě nejvíce definující, naprostá většina z vás by zmínila Fiestu, Focus a Mondeo. V tomto kontextu nedává žádný smysl, že přesně tyto tři modely modrý ovál pohřbil a nenabídl místo nich vůbec nic.
Ani u Fiesty se to nedá úplně chápat, ale budiž, to byla evropská specialita působící ve třídě, která je na starém kontinentu ubita regulacemi. Konec Focusu je pochopitelný ještě méně, neboť nižší střední třída je v Evropě pořád na koni a Ford by dál úspěšně prodával i dosavadní provedení, kdyby držel ceny nízko. A Mondeo? Také to je v Evropě mrtvé a hluboce pohřbené, což dává smysl ještě méně.
Jednak - tohle auto auto mělo a má své jméno, má své zákazníky a nezasloužilo si žádný konec, natož pak takový, jakého se před třemi roky dočkalo. Jeho evropská zkáza navíc zarazí tím spíš, že Mondeo jako takové nezemřelo - v nové, už páté generaci se dál prodává v Číně a je to tam slušný hit. Vlastně je to jediný vůz, který tam modrý ovál prodává v jakkoli zajímavých počtech.
Důvod je prostý - vypadá šik, je to velké a praktické auto, má normální techniku, moderní elektroniku a nestojí moc. Něco takového na zákazníky funguje všude, v Evropě se ale automobilky rozhodly své klienty trestat, ne laskat, a tak jim nabízí hlavně to, co nikdy nechtěli a kupují leda s odporem. V Číně se kupodivu ty samé firmy chovají jinak, a tak Mondeo číslo pět je a jde o lákavou nabídku. Jaký problém by byl ho sem dovážet? Je to spalovací auto, takže žádný, ani cla nejsou vysoká, prostě to jde. Ale neděje se to.
Ford se navíc navzdory přetrvávajícím obchodním úspěchům rozhodl Mondeo V dál vyšperkovat. Nedávno jsme si tak mohli představit inovované provedení, které toho nabízí ještě víc. Vlastně víc všeho - líp vypadá, je výkonnější i vybavenější. A víte, co je největší fór? Dokonce míň stojí. A není to tak, že tak je to prostě jen v Číně a konec zvonec. Ford tohle auto nabízí i jinde a vyváží ho tam právě zpoza velké zdi.
Ford už dřív nabízel prakticky to samé auto na Blízkém východě pod jménem Taurus, žilo tam jakýsi druhý život. A i po faceliftu ho potají bude žít dál. Ford totiž v čase Váno oficiálně představil právě Taurus 2026 a je to znovu ta samá píseň. Vnější modifikace jsou prakticky stejné, auto jako celek ale vypadá podle nás ještě líp, neboť „blízkovýchodní Mondeo 2026” si odpouští lacině odpornou obrazovku infotainmentu táhnoucí se přes celou palubku. To líp vypadá i funguje.
Technicky se auto neliší oproti dosavadnímu provedení, a tak pod kapotou najdeme buď 2,0litrový přeplňovaný benzínový čtyřválec s 239 koňmi a 382 Nm, jehož výkon míří na přední kola přes osmistupňovou automatickou převodovkou s hydroměničem, nebo hybridní pohon, který kombinuje 1,5litrový přeplňovaný čtyřválec o 185 koních s elektromotorem o výkonu 64 koní a bezestupňovou převodovkou CVT. I tady zůstává pohon předních kol jedinou možností.
Vzhledem k provedeným úpravám se ceny vozu zásadně nemění, a tak jeho ceny začínají na 115 rialech. To je na české korun asi 630 tisíc, což je na takto velké, fešné a technicky solidní auto krásná cena. Ale jak už padlo, tady se Ford rozhodl jít cestou jakési bolestivé eutanázie, tak proč by v Evropě nabízel něco, co by se prodávalo skoro samo, že? Takhle jen máme co závidět, však za 630 tisíc si tu koupíte v podstatě jen základní Octavii s ničím v každém ohledu....
Inovovaný Ford Mondeo páté generace se ukázal i jako Taurus pro Blízký východ a okolí. Také tam bude skvělou nabídkou, ke které se Evropané nedostanou. A my nevíme, proč to tak musí být. Foto: Ford
Zdroj: Ford
