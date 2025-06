Nový Ford Mondeo je až nečekaný prodejní hit, při ceně od 450 tisíc Kč se ale nakonec není čemu divit před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Berte to jako dvojité podtržení slov o absurditě jednání Fordu z posledních let. U nás soustavně posílá své klasické modely do propadliště dějin s tím, že se nedají prodat, nahrazuje je ale vozy, které nechce už skoro nikdo. A mimo Evropu dál boduje s novými klasikami.

Je tomu už pár let, co jsme vás tak trochu se slzou v oku informovali o příchodu tehdy zbrusu nové, už páté generace Fordu Mondeo. Ta byla představena s tím, že na rozdíl od všech předchozích nebude k mání v Evropě - prodávat se začala primárně v Číně a postupně se dostala na některé další dám více či méně vzdálené trhy.

Zájemci z vybraných zemí tak dostali ještě větší a především o poznání atraktivnější vůz s výkonnějším motorem, který na trh vstoupil s až překvapivě nízkými cenami. Zaujmout dokáže také interiérem s masivním 43palcovým (neboli 1,1metrovým, to kdyby někomu „nešly palce”) digitálním panelem, který nahrazuje klasickou palubku i displej infotainmentu. Také to je přinejmenším zajímavé.

Tohle všechno ale víme už od premiéry, dnes je tato novinka v prodeji třetím rokem, a tak tak si můžeme udělat obrázek o tom, jak si vůz vede. A je třeba říci, že navzdory fiasku předchozího provedení je novinka úspěšná, a to i za obecného úpadku zahraničních aut na čínském trhu. Může to zarazit, ale nakonec jen do chvíle, než se podíváte do ceníku.

Nové Mondeo dnes totiž v Číně začíná na 149 800 CNY, tedy asi jen na 450 tisících Kč. Za to dnes v Česku nekoupíte vůbec nic, malá tříválcová Puma začíná na 629 900 Kč (499 900 Kč „v akci”), Focus pak na 669 900 Kč (513 900 Kč „v akci”). Ani absolutně vrcholná verze Mondea číslo pět ke všemu nestojí víc než 229 800 CNY (asi 700 tisíc korun). Ve výsledku boduje tak způsobem, ve který mohli doufat jen velcí optimisté. Vůz, který v Evropě zacházel na úbytě a v závěrečném tažení čtvrté generace oslovil jen 5 320 na celém kontinentu za celý poslední rok v prodeji, v Číně uhání víc zákazníků za jeden každý měsíc. Letos tak má podle dat CAAM do dubna na kontě 19 328 prodejů a za rok 2024 oslovil dokonce 73 861 kupců, to je pozoruhodně vysoké číslo.

Na poměry roztříštěného čínského trhu v jeho současné kondici je to vážně dost aut, navíc je třeba si všímat relativních hodnot. Také za velkou zdí Mondeo přišlo skoro o všechno, a tak s těmito výsledky prodejně roste o stovky procent oproti prodejům předchozího provedení. To je pořádný odraz skoro ode dna.

Jak vidno, Ford navzdory své vlastní skepsi pořád může s „normálním” novým autem bodovat. A může to být klidně starý známý v novém hávu, stačí nabídnout atraktivní vůz za atraktivní cenu. Proč se tomuto prostému receptu v Evropě vyhýbá, jde mimo nás. Sám musí vidět, že nesmysly za miliony typu elektrický Mustang Mach-E (letos dle SDA 19 aut) či znovu elektrická Capri a Explorer (po 38 autech) nekupuje prakticky nikdo, i „pitomá”, pět let prodávaná Kuga oslovila 643 kupců, Tourneo ve všech verzích dohromady skoro 1 000 lidí. Jsme si zatraceně jisti, že Mondeo by šlo na odbyt podobně, zvlášť pokud by u toho byly jakkoli přijatelné ceny. Ale Ford zkrátka řekl „ne” a trvá na tom.

