Nový Ford Mondeo je hit, prodejně roste o 266 procent. Při ceně od 493 tisíc Kč se není čemu divit

Ford posílá své klasické modely do propadliště dějin s tím, že už se nedají prodat. A místo nich chce v Evropě nabízet elektromobily. Jinde ve světě přitom nejlépe vidí, jak lze i s Mondeem nadále uspět, stačí nabídnout zajímavé auto za dobré peníze, ne předražený šunt.

Loni na jaře jsme vás tak trochu se slzou v oku informovali o příchodu nové, už páté generace Fordu Mondeo. Ta byla představena s tím, že na rozdíl od všech předchozích nebude k mání v Evropě - prodávat se začala primárně v Číně a postupně se dostala na některé další dám více nebo vzdálené trhy.

Zájemci z vybraných zemí tak dostali ještě větší a především o poznání atraktivnější vůz s výkonnějším motorem, který na trh vstoupil s až překvapivě nízkými cenami. Zaujmout dokáže také interiérem s masivním 43palcovým (neboli 1,1metrovým, to kdyby někomu „nešly palce”) digitálním panelem, který nahrazuje klasickou palubku i displej infotainmentu. Také to je přinejmenším zajímavé.

Tohle všechno ale víme už od premiéry, v mezičase se novinka dostala do prodeje. Fordu jako obvykle trvalo déle, než si zákazníci mohli převzít první objednaná auta, a tak si až teď můžeme udělat obrázek o tom, jak si vůz vede. A je třeba říci, že navzdory fiasku předchozího provedení je novinka okamžitě úspěšná způsobem, který může až zarazit. To ale jen do chvíle, než se podíváte do ceníku.

Nové Mondeo dnes totiž v Číně stojí od 159 800 CNY, tedy asi jen 493 tisíc Kč (za to v Česku dostanete Fiestu a brzy ani tu ne...) a ani absolutně vrcholná verze nestojí víc než 218 800 CNY (asi 675 tisíc korun). A ve výsledku boduje způsobem, ve který mohli doufat jen velcí optimisté. Vůz, který v Evropě zacházel na úbytě a loni na posledním tažení čtvrté generace oslovil jen 5 320 na celém kontinentu za celý rok, v Číně uhání více zákazníků za jeden každý měsíc. Od ledna do dubna tak oslovil skoro z ničeho už 22 763 lidí.

I na poměry roztříštěného čínského trhu je to už dost aut, především je ale třeba všímat si relativních hodnot. Také za velkou zdí Mondeo přišlo skoro o všechno, a tak s tímto výsledkem meziročně prodejně roste o skoro 270 %. To je pořádný odraz ode dna, který dost možná teprve začíná - Mondeo dnes z podstaty nemůže mít důvěru, kterou mívalo. A pokud funguje, může si ji postupem času vydobýt zpět.

Jak vidno, Ford navzdory své vlastní skepsi pořád může s „normálním” novým autem bodovat. A může to být klidně starý známý v novém hávu, stačí nabídnout atraktivní vůz za atraktivní cenu. Proč se tomuto prostému receptu v Evropě vyhýbá, jde mimo nás. Sám musí vidět, že nesmysly typu elektrický Mustang Mach-E od 1,46 milionu Kč (sic) tu nekupuje prakticky nikdo - v Česku jde letos o 20 lidí, v Evropě o 5 173 kupců

Nové Mondeo (zde ve verzi ST-Line) vypadá lákavě. A lákavý je i jeho ceník. Je jistě i proto znovu úspěšné, určené je ale nadále hlavně čínskému trhu. U nás bude Ford prodávat jen elektrické nesmysly za ještě více nesmyslné ceny. Foto: Ford

