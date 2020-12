Nový Ford Mondeo nafocen zvenčí i zevnitř, je to úplně jiné auto než dnes před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

V prvé řadě se můžete divit, že po fiasku současného provedení vůbec nějaké nové Mondeo přijde, právě jeho pojetí ale vše osvětluje. Už nepůjde o sedan, liftback nebo kombík, ale o SUV.

Snad žádné jiné auto nezažilo takový pád a ústup ze slávy jako Ford Mondeo. V roce 1997 šlo o bestseller modrého oválu, který si jen v Evropě pořídilo 322 716 zákazníků. O dvanáct let později však tento model vůbec naposledy překročil metu 100 tisíc prodaných exemplářů. Loni pak mělo Mondeo na starém kontinentu na kontě pouze 39 555 registrací, zatímco v případě letošních jedenácti měsíců ještě ani nepřekročilo dvacetitisícovou laťku. Při jeho kvalitách není divu, stejně tak by se nikdo nemohl divit, kdyby do značné míry zdiskreditované jméno zamířilo do důchodu.

Nicméně tak to nebude, minulostí se má stát koncepce Mondea, nikoli jeho jméno. Po sedanu a liftbacku se tedy odporoučí také kombík, přičemž nástupce na sebe vezme zcela jinou podobu. Pokud vás v tuto chvíli napadá, že modrý ovál se vrhne cestou SUV, máte pravdu. Automobilka totiž stejně jako v případě modelu Puma hodlá tak trochu parazitovat na slavném jméně a použít jej pro zcela jinak koncipovaný vůz. Jakkoliv v tomto případě by nemělo jít o až tak razantní odklon, neboť Ford se měl nechat inspirovat vozy jako Subaru Outback.

Soudě prvních špionážnćh fotek zachycujících maskované auto ze všech stran i zevnitř bychom se měli dočkat jakéhosi kombíku na chůdách. Ze záběrů níže je jasně patrná záď připomínající spíše SUV než klasické osobní vozy, zatímco vpředu si můžeme povšimnout úzkých světlometů a mohutné masky. Pohled na ni je přitom zajímavý nejen ze stylistického hlediska, ale i z toho technického. Výplň totiž sice odpovídá stávajícímu designovému jazyku a rovněž jej posouvá o trochu dále, ovšem zároveň je také zcela zaslepená.

To by naznačovalo použití elektromotoru, který se ostatně ve voze objeví stoprocentně. Nyní již jen zbývá dořešit, zda půjde o samostatnou jednotku, či zda ji doplní také spalovací agregát. Vůbec bychom se ovšem nedivili, kdyby automobilka přišla s elektrickým, hybridním i benzinovým a dieselovým pohonem. Jakkoliv poslední zmíněný nakonec ani dorazit nemusí. Pokud totiž Ford bude Mondeo profilovat jako prémiové, spalovací motor nabídne jen v základu a elektrifikace bude vrcholem.

Této myšlence odpovídá i pohled do interiéru, kde si můžeme povšimnout rozměrného displeje roztaženého přes takřka celou palubku. Ford přitom nejspíše použil tři různé obrazovky, které spojuje jeden skleněný kryt. Vlevo přitom máme digitální přístrojový štít, uprostřed pak displej multimediálního systému a vpravo obrazovku určenou spolujezdci. S nimi pak kontrastují malé výdechy klimatizace a minimální počet klasických tlačítek, z nichž většina trůní na středovém tunelu.

Na bližší informace si budeme muset počkat, jakkoliv nejspíše nikoliv až do slavnostní premiéry. Přítomnost oficiálního fotografa na špionážních snímcích naznačuje možnost, že Ford oznámí návrat Mondea ještě ve chvíli, kdy vývoj nebude zcela dokončen.

Takto vypadá Ford Mondeo dnes. K mání už jen jako kombík, nicméně i ten se brzy stane minulostí, Ford jej hodlá nahradit SUV, které poprvé můžeme vidět na fotkách níže. Foto: Ford

Zdroj: cochespias@Instagram

Petr Prokopec