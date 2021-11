Nový Ford Mondeo předčasně odhalil únik, je to úplně jiné auto než dnes před 4 hodinami | Petr Prokopec

Ford se svého času nechal slyšet, že svůj někdejší superhit nechá padnout a s žádnou novou generací nepřijde. Teď už je jasné, že Mondeo novou generaci dostane, otázkou ale je, kdo si ji bude moci koupit.

Ford Mondeo byl kdysi jednou z nejzářivějších hvězd evropského automobilového nebe, po odchodu třetí generace ale začal zájem o něj rychle klesat. Šlo o důsledek strategických rozhodnutí někdejšího šéfa značky Alana Mulallyho, který sice dokázal překonat problémy způsobené ekonomickou krizí v roce 2008, ovšem zároveň způsobil nové. Jeho touha po globálních modelech totiž vedla k tomu, že Ford přepracoval americký Fusion na Mondeo čtvrté generace. Tím ale náročnější evropské publikum oslovit nedokázal.

Mondeo tedy má do března příštího roku definitivně zmizet z montážních linek, přičemž Ford soustavně tvrdí, že s přímým nástupcem nepočítá. Jednoho nepřímého nicméně již odhalil, a to ve formě crossoveru Evos, jenž se letos ukázal na autosalonu v Šanghaji. Nově se pak skrze veřejnou databázi nových designů čínského ministerstva průmyslu a obchodu dostaly ven snímky spřízněného sedanu, který dorazí právě pod názvem Mondeo. Čína jej tedy dostane jistě, ale co Evropa?

To je otázkou a je možné, že odpověď na ni aktuálně nezná ani samotná automobilka. Trh s klasickými sedany totiž spíše stagnuje či klesá, načež je vývoj jakékoliv novinky značně riskantní. Tedy zejména právě v Evropě, Čína je přeci jen o trochu jiným světem. Ford tak sice zatím nejspíše počítá pouze s největším trhem světa, ovšem u starého kontinentu i nového světa si nechává otevřená vrátka. Testovací prototypy byly letos spatřeny v Německu i v Detroitu.

Nové Mondeo je skutečně úplně jinak pojaté auto než dnes a zejména v čelních partiích prakticky do puntíku odpovídá stylizaci Fordu Evos. Odlišnosti startují až na bocích - tam si můžeme povšimnout odlišné siluety, jenž počítá s nižší střešní linií i s výraznějším sklonem zadního okna. Zákazníci si přitom budou moci zvolit dvoubarevné lakování, stejně jako nebudou chybět ani různé variace střešního okna. K dispozici pak dostanou čtyři designy litých kol, chromové doplňky či sportovní sadu ST Line.

Kde se nicméně Mondeo od Evosu liší nejvíce, to jsou zadní partie. Tam novinka spíše než na SUV odkazuje na Mustang. Oproti svému sourozenci pak i narostla do délky, a to na 4 935 milimetrů. Tím nepřesahuje jen o 15 mm Evos, ale také o podstatných 66 mm také svého předchůdce. Pozitivně by se to přitom mělo promítnout nejen do místa pro posádku, ale také v rámci zavazadelníku, jenž pobere více než dosavadních 541 litrů.

Co se pohonného ústrojí týče, plaketka EcoBoost 245 na zádi odkazuje na dvoulitrový benzinový čtyřválec. I tento motor bude mít Mondeo společný s Evosem, stejně jako ohromný 43palcový panel nahrazující klasickou palubku, jehož součástí je 12,3palcový přístrojový štít a 27palcová obrazovka multimédií. Na pohled do interiéru nicméně ještě budeme muset počkat..

