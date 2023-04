Nový Ford Mondeo zažívá neskutečný comeback, s cenou od 500 tisíc Kč jeho prodeje rostou o tisíce procent před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Dokázal zaujmout vzhledem, interiérem a na dnešní dobu neobvykle i ceníkem, a tak se dalo očekávat, že si nepovede zle. Že ale tento Ford uteče hrobníkovi z lopaty až ke skoro desetitisícovým měsíčním prodejům jen v Číně, to jsme nečekali. V Evropě ale k dispozici není.

Loni touto dobou jsme vás mohli tak trochu se slzou v oku informovat o nové, už páté generaci Fordu Mondeo. Ta byla představena s tím, že už nebude k mání v Evropě - prodávat se začala primárně v Číně a postupně de dostala na některé další dám více nebo vzdálené trhy.

Zájemci z vybraných zemí se mohou těšit z ještě většího a především pohlednějšího vozu s výkonnějším motorem, který na trh vstoupil s překvapivě nízkými cenami. Zaujmout auto dokáže také interiérem s masivním 43palcovým (neboli 1,1metrovým, to kdyby někomu „nešly palce”) digitálním panelem, který nahrazuje klasickou palubku i displej infotainmentu. Také to je přinejmenším zajímavé.

Tohle všechno ale víme už od premiéry, od její chvíle se novinka dostala též do prodeje. Fordu jako obvykle trvalo déle, než si zákazníci mohli převzít první objednaná auta, a tak si až teď můžeme udělat obrázek o tom, jak si vůz vede. A jsme přinejmenším překvapeni - příjemně překvapeni, nutno dodat.

Nové Mondeo, které se dnes v Číně cenově pohybuje od 159 800 CNY, tedy pouhých 500 tisíc Kč (za to v Česku dostanete Fiestu...) a ani absolutně vrcholná verze nestojí víc než 218 800 CNY (684 tisíc korun), boduje způsobem, který nečekali snad ani ti největší optimisté. Vůz, který v Evropě zacházel na úbytě a loni na posledním tažení čtvrté generace oslovil jen 5 320 na celém kontinentu za celý rok, v Číně uhnal jen v únoru 9 870 kupců. A stal se 43. nejprodávanějším vozem v zemi.

To je hodně i na čínské poměry, především je ale třeba všímat si relativních hodnot. Také za velkou zdí Mondeo přišlo skoro o všechno, a tak s tímto výsledkem meziročně prodejně roste o 39 380 % - skutečně o 39 tisíc procent víc, je to odraz ze dna ke hvězdám. Jak vidno, Ford pořád může s novým autem bodovat. A může to být klidně starý známý v novém hávu, stačí nabídnout atraktivní vůz za atraktivní cenu. Proč se tomuto prostému receptu v Evropě vyhýbá, jde mimo nás.

Nové Mondeo (zde ve verzi ST-Line) vypadá lákavě. A lákavý je i jeho ceník. Je také proto mimořádně úspěšné, určené je ale nadále hlavně čínskému trhu. Foto: Ford

Zdroj: Ford

