Nový Ford Mondeo zná své ceny, na dnešní dobu jsou až neuvěřitelně nízké před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Už ani nepamatujeme, kdy naposledy přišla na trh nová generace auta, která by stála méně než ta předchozí. Naopak jsme pravidelně svědky toho, jak stále stejné vozy razantně zdražují v průběhu svých životních cyklů. U nového Mondea je evidentně vše jinak.

Sága Fordu jménem Mondeo evidentně pokračuje. Nikoliv však na starém kontinentu, zde letos někdejší bestseller modrého oválu definitivně skončil a Ford se opakovaně nechal slyšet, že nemá v úmyslu přivést na svět jeho přímého či nepřímého nástupce. Pátá generace ale nakonec nebude jen čínskou záležitostí, jak bylo zpočátku uváděno. Nové Mondeo by se totiž podle všeho mělo dostat i na Střední východ, kde by mělo být nabízeno pod názvem Taurus.

My se nicméně budeme aktuálně soustředit na čínské provedení, které si tamní klientela již může objednávat. Ostatně první exempláře si zákazníci dokonce převzali. A vůbec by nás nicméně nepřekvapilo, kdyby jich zakrátko byly davy. Nejde tu ani tak o design či výkony nebo dynamiku, ale o cenu, neboť nové Mondeo v Číně startuje na 159 800 yuanech (cca 563 tisíc Kč), což je na 4 935 milimetrů dlouhý vůz s přeplňovaným dvoulitrem o výkonu 245 koní velmi příznivá cena. Závratná pak není ani ta vrcholná, jenž činí 219 800 CNY (asi 774 tisíc Kč).

Nezasvěceným by se nicméně bez patřičného kontextu mohlo zdát, že Ford se rozhodl čínskou klientelu brát na hůl. Jakmile nicméně začneme pátou generaci srovnávat s předchůdcem, riskujeme, že nám oči vypadnou z důlků. Jakkoliv zejména v Evropě rostou ceny nových aut neskutečným tempem, Mondeo v Číně naopak zlevnilo, a to přesto, že do vínku dostalo vyšší výkon, novou platformu či více technologií. Čtvrtá generace totiž startovala na 192 800 yuanech (cca 680 tisíc Kč), přestože pod kapotou jste v tu chvíli našli pouze 180 koní.

Můžeme tedy vskutku jen litovat, že se k nám nové Mondeo již nedostane. I ve stále větší záplavě SUV totiž dokáže okouzlit, zvláště zadními partiemi připomínajícími Mustang. Jakkoliv pak čínská klientela na jízdní dynamice až tak moc nebazíruje, Ford se zjevně rozhodl naladit podvozek lépe než u čtvrté generace. Vývojové prototypy se totiž v rámci testů podívaly do Belgie i do amerického Michiganu. Motor EcoBoost má navíc vyšší kompresní poměr a dvoukomorové turbo, pročež by nejspíše dokázal snadno projít místními emisními normami.

Jak nicméně bylo zmíněno, musíme si nechat zajít chuť. Totéž platí také o spřízněném SUV Evos, které dostalo do vínku tutéž architekturu i pohonnou jednotku. Oba modely pak uvnitř profitují z rozměrného 1,1metrového dotekového panelu, který je rozdělen na dvě části. První 12,3palcová slouží jako digitální přístrojový štít, druhá 27palcová s rozlišením 4K je pak určena multimédiím. Přesně po takových prvcích Číňané touží, přičemž momentálně je mohou pořídit překvapivě levně. Závidíte?

Ford Mondeo je k mání i ve vrcholné verzi ST-Line. Ta sice počítá se stejnými 245 koňmi jako základní provedení, navíc však přihazuje agresivnější vizáž. Přitom na daný výkon a výbavu stále stojí pakatel. Foto: Ford

Zdroj: Ford

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.