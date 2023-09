Nový Ford za skoro 7 milionů se chlubí technikou z Formule 1, i tak prohrává s levnější konkurencí před 3 hodinami | Petr Prokopec

Už kvůli své ceně by měl nabízet skoro zázračná řešení. A vskutku, vedle velmi výkonného motoru a upraveného podvozku přichází i s aktivními aerodynamickými prvky. Stále však má být pomalejší než citelně levnější auto, navíc od prestižního Porsche.

Před měsícem se Ford pochlubil novou extrémní verzí Mustangu. Provedení GTD sice nedostalo do vínku uprostřed umístěný motor a už vůbec to není diesel, i tak ale umí zajmout. Nabízí výkon přes 800 koní, za který bude zodpovědný 5,2litrový přeplňovaný osmiválec. Ten ve standardních modelech nenajdete, kromě prostoru pod kapotou se však automobilka podívala také na podvozek či bodykit. Za svou námahu si ovšem účtuje nemalé peníze, ceny totiž budou startovat v přepočtu na 6,9 milionu korun.

Jak jsme zmínili již během premiéry, daleko levněji lze ve Státech pořídit i takové Porsche 911 GT3 RS. Tedy jedno z vůbec nejrychlejších aut planety, které zvládlo obkroužit Nordschleife za 6 minut a 44,848 sekundy. K tomuto času se pak Ford sice hodlá přiblížit, ani vyrovnat ho ale neplánuje. Automobilka totiž zmínila, že cílem je čas pod 7 minut. To by pořád bylo výjimečné, 15 sekund na Nordschleife je ale pořád rozdíl třídy. Navíc stále není jisté, zda se něco takového povede.

Mustang GTD je totiž stále ve vývoji a k prvním zákazníkům dorazí až na sklonku příštího či dokonce počátku přespříštího roku. V té době dost možná již bude na trhu GT3 RS po faceliftu, v jehož rámci by mělo dojít jak na zvýšení výkonu, tak k upravení aerodynamiky i podvozku. Dá se tedy předpokládat, že automobilka ze Zuffenhausenu čas pro tento model ještě vylepší. Kupé ovšem bude nabízet i nadále levněji než modrý ovál.

Ford by tedy udělal jen dobře, když by soustavně nezmiňoval jak Ring, tak Porsche. Jenže v obou případech jde o natolik zvučná jména, že pomoci si nemůže jak marketingové oddělení značky, tak i její šéf Jim Farley. Očekávání se tak jen stupňují, ta ovšem Mustang GTD nedokáže všechna naplnit. Proto je třeba logicky počítat také s jistým zklamáním. Přitom novinku stačilo odprezentovat trochu jinak a negativních reakcí by nebylo tolik.

Autu přitom je za co zatleskat. Důvodem je mimo jiné technologie DRS (Drag Reduction System), která byla převzata ze světa Formule 1 (Porsche ji mimochodem používá též). V případě novinky Fordu je systém plně automatický (u Porsche manuální s automatickou detekcí), přičemž v závislosti na okolních podmínkách dokáže sekundu po sekundě měnit nastavení zadního křídla a klapek zasazených do předního spoileru. V zatáčkách se tyto prvky zavírají, aby tak byl maximalizován přítlak. Na rovinkách pro změnu dochází na jejich otevření, což navyšuje maximálku.

„Každý venkovní panel, každý průduch, každý výdech je plně funkční. Někde je směřování vzduchu upraveno s ohledem na chlazení, jinde kvůli aerodynamice a přítlaku. To vše napomáhá GTD jet rychleji a držet se povrchu vozovky bez ohledu na to, jaké podmínky panují,“ uvedl Greg Goodall, technický šéf projektu. Přičemž dodal, že reálným testům na okruzích v Atlantě a ve Spa v Belgii přecházely „tisíce hodin na simulátorech“.

Dá se tedy předpokládat, že novinka, jejíž podvozek lze na okruzích snížit až o 40 milimetrů, je skutečně vypiplaná. Farley ostatně zmínil, že projekt se „dvakrát doslova zastavil. A my si nebyli jisti, zda se znovu rozjede.“ Vše ale nakonec bylo dotaženo do konce, i když zkrátka trochu hořkého. Porsche 911 je totiž pipláno již od roku 1963, překonat ho je tak opravdu těžké. Zvlášť když vzhledem k objemu produkce ani nemusí být bůhvíjak drahé.

Mustang GTD je jistě pozoruhodným autem, ostatně aktivní aerodynamikou se ani v dnešní době nechlubí zdaleka každý sporťák. Jenže neustálé srovnávání s levnějším a rychlejším Porsche jeho image jen ubližuje. Foto: Ford

