Nový hit mezi kombíky velikosti Octavie má v základu bizarní náhradu palubního displeje

/ Foto: Subaru

Základní verze jsou tu obvykle od toho, aby definovaly „cenu od”, ne aby je někdo kupoval. Automobilky tak nezřídka zajdou hodně daleko, aby výbavu „oholily” až na kost, Subaru ale zašlo ještě o kousek dál.

V poslední době se pravidelně věnujeme úspěchům Subaru Levorg, nové generace japonského kombíku, který by mohl potrápit i Škodu Octavia. Sympaticky vypadá, má velmi sympatickou techniku, je praktický a nestojí nesmyslné peníze. Základní provedení GT přijde v Japonsku na 3 102 000 jenů, tedy asi 607 tisíc Kč. To není vůbec špatné za praktické auto se skoro 180koňovým turbem, pohonem 4x4 a automatem. Jen není možné čekat, že v základu za tyto peníze dostanete bůhvíjakou výbavu.

Realita je přesto o něco svéráznější, než by člověka napadlo. Levorg - a další novinky japonské značky - ohromují publikum tím, že na pozici středového panelu používají velký „tablet” ve stylu Tesel, který slouží jako velmi blyštivý výstup informačně-zábavního systému vozu. Když ale nezvolíte vyšší, a tedy dražší specifikace, nic takového nedostanete.

K tomuto zjištění nás přivádí člověk, který na Youtube provozuje kanál Alex on Autos a ukázal do detailu podobu jiného Subaru, nového WRX. Také to je na prezentačních fotkách vyzdobeno zmíněným „tabletem”, skromnější provedení ale používají stejně jako třeba model Legacy dva menší displeje nad sebou. Nevypadá to bůhvíjak, ale budiž, je to řešení jednodušší, ale ne vysloveně kontroverzní, však se na to podívejte na videu níže. Levorg zachází v tomto směru ještě dál.

Nemusíte ani vyrazit pro úplný základ, můžete chtít klidně variantu STi Sport stojící od 3 707 000 JPY (726 tisíc Kč) a beztak dostanete to, co můžete vidět na poslední fotce níže. Subaru se tím nějak zvlášť nechlubí, věnuje tomu jednu fotku v prodejním katalogu v rohu stránky (proto také její nižší kvalita), to asi proto, že jde o neobyčejně bizarní řešení. Prostor pro onen „tablet” zůstává nezměněn, dole jej ale nahrazuje prťavý displej a nad ním obrovská černá plocha s prostorem pro cosi. Myslet si o tom můžeme leccos, ale hezká a citlivá náhrada prezentačního řešení to skutečně není.

V Japonsku tedy musíte bez ohledu na výchozí verzi zaplatit 385 000 JPY (75 400 Kč) za vyšší výbavový stupeň EX, abyste se této bizarnosti zbavili, neboť samostatně plný infotainment mít nelze. Názor na to si udělejte sami, ale tušíme, že účel zde bude splněn - oněch 75 tisíc navíc za EX bude rázem ochoten připlatit kde kdo...

Nové Subaru Levorg už známe, i s jeho interiérem. Foto: Subaru



Ovšem co má základní výbavě každá z verzí, i vrcholné STi Sport, toho jsme si dodnes nevšimli. Foto: Subaru

Zdroje: Alex on Autos@Youtube, Subaru

