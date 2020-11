Nový Hummer měl vypadat úplně jinak, původní podoba byla mnohem odvážnější před 3 hodinami | Petr Prokopec

Nové provedení dokázalo zaujmout, možná ale mohlo oslovit ještě více. A nebo nikoli? Posuďte sami, GM měl ale původně v plánu vdechnout život docela jinak vypadajícímu autu.

Minulý měsíc americký koncern General Motors odhalil zcela nový Hummer, oproti minulosti však došlo na řadu změn. Tou první je, že vozu již nezůstala původní značka, nyní jde o model spadající pod GMC. A nejinak tomu bude u velkého SUV, které se má představit na podzim příštího roku. Zadruhé došlo k radikální rošádu pod kapotou, neboť zatímco modely Hummer H1 a H2 sázely pouze na osmiválce a provedení H3 přivedlo do hry i pětiválec, novinka disponuje elektrickým ústrojím.

I přes tento radikální odklon se nicméně novinka tváří poměrně familierně, zejména díky čelní masce. Ta samozřejmě již neslouží ke vstupu vzduchu, místo toho je zde jen pro ozdobu. A samozřejmě také pro připomenutí kořenů, neboť Hummer je stěžejní americkou ikonou. Koncern GM si i díky tomu mohl dovolit stavět na pevných základech, pročež se vlastně nelze divit sebevědomí značky při stanovování ceny. Úvodní série Edition 1 totiž startovala na 112 595 dolarech (cca 2,6 milionu Kč).

Minulý čas v předchozí větě je použit záměrně, neboť celoroční produkce byla vyprodána během pouhých deseti minut. Vzhled v tom pochopitelně hraje svou roli, načež by nás velmi zajímalo, jak by vše dopadlo, kdyby se GM vydal tou cestou, po které původně chtěl kráčet. Elektrický Hummer totiž evidentně neměl své předky připomínat, logicky i proto, že spárováni byli s velmi žíznivými jednotkami. Místo toho chtěla automobilka zamířit podobným směrem jako Tesla Cybertruck.

Vše dokládají oficiální ilustrace, které GM s menším odstupem publikoval. Na ní vyvedený Hummer je vyvedený diametrálně odlišně od provedení, které bylo představeno jako sériový model. Liší se totiž naprosto vše od oné masky přes mohutné nádechy na ocích až po záď s odkrytými koly a světly zasazenými do vrchního lemu korby. Jediné shodné prvky vidíme na čelním nárazníku, případně pak na střeše. Zda ale ta byla i původně vícedílná a odnímatelná, není opět jisté.

Necháme jen na vašem posouzení, zda produkční verze je na tom lépe než tento návrh či naopak. Dá se nicméně předpokládat, že zatímco v takové Číně by asi Hummer s tímto návrhem zabodoval, ve zbytku světa by zákazníci spíše reptali. To nejspíše koresponduje i se skutečností, že značka skutečně původně měla připadnout Číňanům. Nakonec ale veškerá jednání selhala, GM kultovní značku off-roadů na pár let uložil k ledu a nakonec ji oživil sám.

