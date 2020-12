Nový japonský kombík, který chce potrápit Škodu Octavia, má na kontě první ocenění před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Subaru

Má větší kufr, vypadá lépe, dostal více výkonu a také jeho interiér je atraktivnější, než kdy dříve. Na Octavii to u nás bude málo, v domácím Japonsku to ale Subaru Levorg stačí i na titul Auto roku.

Na sklonku letošního léta Subaru představilo druhou generaci kombíku Levorg. Japonská automobilka jako by se při jeho vývoji řídila příručkami hollywoodských scénáristů, jen vynechala zbytečná klišé. Novinka tak má být ve všech ohledech lepší než originál a nezajímavě se svými parametry rázem nevypadá ani vedle kombíků šitých na míru evropskému publiku. Dá se tedy předpokládat, že jakmile dorazí na starý kontinent, bude mít mnohem větší úspěch než dosluhující provedení.

Naznačuje to i první ocenění, kterého se vůz dočkal - Levorg byl jmenován Japonským autem roku 2020 - 2021. To vzhledem k zemi jeho původu nemusí působit jako velká věc, je ale třeba si uvědomit, že Japonsko není Česko a nemají tam jedinou automobilku, která by mohla snadno vyhrávat většinu podobných anket. I když tedy nepochybujeme, že tamní novináři dávají přednost domácím vozům, i na tomto poli je konkurence obrovská.

Pokud vás zarazilo dvoučíslí v označení ankety, není to mýlka, země vycházejícího slunce má poněkud jiná pravidla než zbytek světa. Vozy, které mohou o titul soupeřit, totiž musí být uvedeny na domácí trh mezi 1. listopadem předchozího roku a 31. říjnem stávajícího roku. Za to se pak výrobci mohou v podstatě pyšnit trofejí déle než 12 měsíců, jakkoliv po jistou dobu tak mohou vládnout vozy dva.

Subaru přitom daný termín stihlo jen tak tak, Levorg totiž zamířil do prodeje právě v říjnu. Do jisté míry tak následoval současnou Imprezu, se kterou ostatně sdílí platformu. I ta byla na domácím trhu k mání až v desátém měsíci roku, i ta se navíc stala tamním Autem roku. V historii ankety to tehdy bylo teprve podruhé, kdy Subaru zvítězilo, první zlaté vavříny totiž značka brala v roce 2003 za tehdejší Legacy. Nyní tak má na kontě již třetí ocenění.

Odborná porota tvořená šedesátkou novinářů přitom ocenila hlavně novou pohonnou jednotku, tedy 1,8litrový přeplňovaný plochý čtyřválec naladěný na 177 koní a 300 Nm točivého momentu. Oproti předchozím agregátům je s ním spojena nižší spotřeba, zároveň ovšem došlo i ke zkrácení jeho délky o 44 milimetrů. Levorg se tak dočkal mnohem větších deformačních zón, které spojuje s bezpečnostním paklem EyeSight.

Mimo to je vůz osazen také semi-autonomním systémem, oproti dřívějšku se pak citelně zlepšila i kabina. Nikoliv pouze díky volbě lepších materiálů, ale také s ohledem na snížení úrovně hluku a vibrací. Zmiňovaná architektura Subaru Global Platform pak dále vedla k navýšení prostoru pro posádku i zavazadla, mimo to porotci vyzdvihli také komfort. A stejně tak i ovladatelnost či očekávanou spolehlivost.

Ve výsledku tedy není divu, že Levorg novináře ohromil. Se 437 body na kontě tak Subaru nechalo konkurenci daleko za sebou, neboť druhá Honda Fit (nám známá jako Jazz) získala 320 bodů a třetí Toyota Yaris (včetně verze GR Yaris) 300 bodů.

Toto jsou tři nejúspěšnější modely v letošním klání o japonské auto roku. Foto: JCOTY



Jasným vítězem je i mezi nimi nové Subaru Levorg. Porotci ocenili hlavně to, čím má excelovat - motor, prostornost a komfort. Foto: Subaru

Zdroj: JCOTY

Petr Prokopec