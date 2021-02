Nový japonský kombík, který chce potrápit i Škodu Octavia, je obrovský prodejní hit před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Subaru

Má větší kufr, je výkonnější, vizuálně atraktivnější a má také zajímavější interiér, než kdy dříve. Dokázal nás zaujmout už při své premiéře, stal se domácím autem roku a teď boduje u zákazníků jako nikdy dříve.

V Evropě zatím velkou díru do světa neudělal, což je trochu s podivem. Levorg od Subaru je totiž výlučně kombíkem a auta s tímto typem karoserie jsou na starém kontinentu populární jako nikde jinde na světě. Snad omezená nabídka techniky v kombinaci se specifickým vzhledem a sice respektovanou, ovšem ne až tak široce rozšířenou značkou, se postaraly o to, že se tohle auto v Evropě prodávalo po jednotkách tisíc kusů ročně. A to opravdu není mnoho.

I když původní Levorg u nás stále koupíte, zvolna se stává minulostí. Loni v létě se totiž představila jeho zbrusu nová, druhá generace, jejíž šance na úspěch jsou zřetelně větší. Stojí na nové platformě stávající Imprezy, jde o delší auto s větším rozvorem, a logicky tedy i větším prostorem uvnitř. U nás až chorobně sledovaný objem zavazadelníku narostl z 522 na 561 litrů a byť Škoda Octavia Combi je ještě o 79 litrů dále, není to až takový rozdíl.

K tomu je tu atraktivnější design, o poznání zajímavěji pojatý interiér s novou komfortní i bezpečnostní výbavou a docela zajímavý motor. Jde o rovněž nový, 1,8litrový přeplňovaný čtyřválec s protilehlými písty, který dává až 177 koní a 300 Nm točivého momentu. V třídě aut Octavie je to vysoký výkon, u jiných vozů musíte kolikrát volit sportovní verzi, abyste dostali podobný.

Levorg zkrátka zaujal a nejen nás. V prosinci se stal japonským autem roku, což je přece jen trochu prestižnější ocenění než třeba české auto roku. I Japonci mají pochopitelně tendenci volit domácí vozy, výběr ale mají větší než Rudolf II. falešných Mona Lis v Císařově pekaři. Nabídka větších domácích automobilek jako Toyota, Honda a Nissan je obrovská a není obvyklé, aby se mezi nimi prosadil model relativně menšího Subaru. Ale stalo se.

Ani to ovšem nemuselo mnoho znamenat - že se auto líbí novinářům, se už kolikrát ukázalo být zcela nepodstatným pro jeho obchodní úspěch. U Levorgu to tak ale není. Před sebou máme prodejní výsledky z Japonska za letošní leden, kdy se toto Subaru poprvé naplno prodávalo celý měsíc a výsledky nového kombíku jsou odzbrojující. Meziroční nárůst prodejů o 560,8 % nemá na trhu konkurenci a není to tak, že by se místo 10 aut prodalo 66.

Levorg si našel 4 692 kupců, což z něj udělalo jasně nejprodávanější Subaru (vzalo jej dvakrát víc lidí než jindy vítězící Imprezu) a 14. nejprodávanější model v Japonsku vůbec. To je hodně i nominálně, neboť japonský trh je modelově extrémně roztříštěný a třeba Toyota Corolla coby jednička třídy oslovila v lednu 7 773 lidí, tedy jen o 3 tisíce více. A mimochodem, Toyota má v první desítce modelů 8 aut, takže být 14. s „netoyotou” v Japonsku opravdu něco znamená.

Nezbývá než pogratulovat, Subaru potřebovalo prodejní trhák a podle všeho ho má. Doufejme, že neudělá tu chybu a nevyhne se s ním Evropě.

Nový Levorg od Subaru vypadal od počátku jako prodejní hit, realita ale musela zaskočit i automobilku. Foto: Subaru

Zdroje: Subaru, JATO Dynamics

Petr Miler