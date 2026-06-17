Nový kombík Audi dostal blatníky z RS6, aby konečně dokázal, že i univerzální auto může být sexy

Když nám Audi tohle auto ukazovalo pod plachtou jako chystanou premiéru, řekli jsme: RS6! Omyl, tohle není RS6, stejný dojem ale nedělá náhodou, dostalo jeho karoserii s neskutečnými 111 milimetry navíc v šířce. A docela mu to sluší, tedy alespoň zvenčí.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Nový kombík Audi dostal blatníky z RS6, aby konečně dokázal, že i univerzální auto může být sexy

před 4 hodinami | Petr Prokopec

Nový kombík Audi dostal blatníky z RS6, aby konečně dokázal, že i univerzální auto může být sexy

/

Foto: Audi

Když nám Audi tohle auto ukazovalo pod plachtou jako chystanou premiéru, řekli jsme: RS6! Omyl, tohle není RS6, stejný dojem ale nedělá náhodou, dostalo jeho karoserii s neskutečnými 111 milimetry navíc v šířce. A docela mu to sluší, tedy alespoň zvenčí.

Na představení vůbec prvního Audi A6 Allroad Quattro došlo už v roce 1999. Tedy v době, kdy německá automobilka ještě neměla v nabídce jediné SUV. Nová verze se ale této kategorii hodně přibližovala, neboť standardem se stal jak pohon všech kol, tak i vzduchový podvozek, který umožnil zvednutí světlé výšky až na 208 milimetrů. Němci pak navíc karoserii osadili ochrannými plastovými lemy, které byly hlavně v okolí blatníků či prahů nelakované. Dopředu a dozadu se pro změnu nastěhovaly hliníkové pláty.

Tento recept automobilka zopakovala také u generací C6, C7 a C8. A i když se Allroad pokaždé dočkal slušného přijetí, v případě současného provedení C9 nebyl jeho návrat vůbec jistý. Němci totiž v posledních letech začali jako smyslů zbavení tlačit hlavně elektrický pohon, však od letoška neměl na trh dorazit jediný nový model Audi disponující spalovacím motorem. Jenže na na takovou explozi ideologie nebyl nikdo ze zákazníků zvědavý. Došlo tedy na revizi plánů, pročež se Allroad vrátil do hry.

Nyní si toto provedení můžeme představit do posledního šroubku a začít musíme nutně u karoserie, přesněji u blatníků. Ty jsou totiž vytažené do stran natolik stejně jako u RS6. Konkrétně to znamená, že při šířce 1 986 milimetrů je novinka o plných 111 mm širší než standardní A6. A předchozí Allroad generace C8 novinka překonává o 84 mm. Na délku ji pak naměříme 5 016 mm, čímž je výchozí kombík znovu překonán, což koneckonců platí také o výšce pohybující se dle stavu podvozku mezi 1 479 a 1 508 mm.

Stejně jako originál i jeho nástupci pak také nový Allroad počítá se vzduchovými měchy, které dokážou podvozek snížit o 20 mm v případě volby dynamického režimu. U toho off-roadového ale naopak dochází na jeho přizvednutí o 15 mm. V souladu s tím dochází na soustavnou rekalibraci tlumičů, přičemž Audi přivedlo do hry i řiditelnou zadní nápravu, jejíž kola se v nízkých rychlostech natáčí až o 5 stupňů. To pak průměr otáčení zmenšuje o rovný metr.

Vůbec poprvé v historii bude Allroad k dispozici nejen s dieselovým motorem, ale také s plug-in hybridním pohonem. Soudě dle technických parametrů se ovšem nejedná o lepší volbu. Kombinace dvoulitrového čtyřválce a elektromotoru totiž nabízí 367 koní, se kterými je spojen 5,5sekundový sprint na stovku. Baterie o kapacitě 25,9 kWh pak mají zajistit dojezd až 95 km na elektřinu, přičemž na jejich dobití potřebujete nejméně 2,5 hodiny.

Dále má plug-in hybrid na kontě dvoutunovou tažnou kapacitu, zatímco do zavazadelníku podle stavu zadních sedadel naskládáte 404 až 1 423 litrů nákladu. Tedy méně než u turbodieselu (466-1 497 l), který zvládá utáhnout až 2,5tunové přívěsy. Jeho třílitrová jednotka produkuje 299 koní, ke kterým dalších 24 kobyl přihazuje mild-hybridní část pohonu. Na stovce jste tedy za 5,4 sekundy, jedinou spojnicí pro obě verze je tak nejvyšší rychlost omezená na 250 km/h.

Za plug-in hybrid si navíc automobilka účtuje 80 250 Eur (cca 1,94 milionu Kč), zatímco na turbodiesel vám stačí o 3 tisíce Eur neboli o 72 500 korun míň. Skutečně je tedy zřetelně lepší volbou. Objednávat jej podobně jako druhou motorizaci můžete již nyní, na první vozy ale bude nutné počkat do podzimu. Zda dorazí i další motorizace, v tuto chvíli není jisté, příliš s nimi ovšem nepočítáme. Stejně jako je otázkou, zda náhodou nejde o vůbec poslední Allroad v historii.


Nový kombík Audi dostal blatníky z RS6, aby konečně dokázal, že i univerzální auto může být sexy - 1 - Audi A6 Allroad 2026 prvni sada 01Nový kombík Audi dostal blatníky z RS6, aby konečně dokázal, že i univerzální auto může být sexy - 2 - Audi A6 Allroad 2026 prvni sada 02Nový kombík Audi dostal blatníky z RS6, aby konečně dokázal, že i univerzální auto může být sexy - 3 - Audi A6 Allroad 2026 prvni sada 03Nový kombík Audi dostal blatníky z RS6, aby konečně dokázal, že i univerzální auto může být sexy - 4 - Audi A6 Allroad 2026 prvni sada 04Nový kombík Audi dostal blatníky z RS6, aby konečně dokázal, že i univerzální auto může být sexy - 5 - Audi A6 Allroad 2026 prvni sada 05Nový kombík Audi dostal blatníky z RS6, aby konečně dokázal, že i univerzální auto může být sexy - 6 - Audi A6 Allroad 2026 prvni sada 06Nový kombík Audi dostal blatníky z RS6, aby konečně dokázal, že i univerzální auto může být sexy - 7 - Audi A6 Allroad 2026 prvni sada 07Nový kombík Audi dostal blatníky z RS6, aby konečně dokázal, že i univerzální auto může být sexy - 8 - Audi A6 Allroad 2026 prvni sada 08Nový kombík Audi dostal blatníky z RS6, aby konečně dokázal, že i univerzální auto může být sexy - 9 - Audi A6 Allroad 2026 prvni sada 09Nový kombík Audi dostal blatníky z RS6, aby konečně dokázal, že i univerzální auto může být sexy - 10 - Audi A6 Allroad 2026 prvni sada 10Nový kombík Audi dostal blatníky z RS6, aby konečně dokázal, že i univerzální auto může být sexy - 11 - Audi A6 Allroad 2026 prvni sada 11Nový kombík Audi dostal blatníky z RS6, aby konečně dokázal, že i univerzální auto může být sexy - 12 - Audi A6 Allroad 2026 prvni sada 12Nový kombík Audi dostal blatníky z RS6, aby konečně dokázal, že i univerzální auto může být sexy - 13 - Audi A6 Allroad 2026 prvni sada 13Nový kombík Audi dostal blatníky z RS6, aby konečně dokázal, že i univerzální auto může být sexy - 14 - Audi A6 Allroad 2026 prvni sada 14Nový kombík Audi dostal blatníky z RS6, aby konečně dokázal, že i univerzální auto může být sexy - 15 - Audi A6 Allroad 2026 prvni sada 15Nový kombík Audi dostal blatníky z RS6, aby konečně dokázal, že i univerzální auto může být sexy - 16 - Audi A6 Allroad 2026 prvni sada 16Nový kombík Audi dostal blatníky z RS6, aby konečně dokázal, že i univerzální auto může být sexy - 17 - Audi A6 Allroad 2026 prvni sada 17Nový kombík Audi dostal blatníky z RS6, aby konečně dokázal, že i univerzální auto může být sexy - 18 - Audi A6 Allroad 2026 prvni sada 18Nový kombík Audi dostal blatníky z RS6, aby konečně dokázal, že i univerzální auto může být sexy - 19 - Audi A6 Allroad 2026 prvni sada 19Nový kombík Audi dostal blatníky z RS6, aby konečně dokázal, že i univerzální auto může být sexy - 20 - Audi A6 Allroad 2026 prvni sada 20Nový kombík Audi dostal blatníky z RS6, aby konečně dokázal, že i univerzální auto může být sexy - 21 - Audi A6 Allroad 2026 prvni sada 21Nový kombík Audi dostal blatníky z RS6, aby konečně dokázal, že i univerzální auto může být sexy - 22 - Audi A6 Allroad 2026 prvni sada 22Nový kombík Audi dostal blatníky z RS6, aby konečně dokázal, že i univerzální auto může být sexy - 23 - Audi A6 Allroad 2026 prvni sada 23
Nové Audi A6 Allroad upoutá vaši pozornost hlavně rozšířenými blatníky, vypadá tak svérázně, ale zajímavě. Pod nimi lze standardně počítat s 19palcovými koly, za příplatek ale budou k mání i jednadvacítky. Foto: Audi

Zdroj: Audi

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.