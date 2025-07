Nový kombík Mercedesu si může říkat „generál Failure”. Oproti výchozímu sedanu na něm nespravili nic, přidali ještě ohyzdnější vzhled před 3 hodinami | Petr Prokopec

Nedá se říci, že by sedan byl nějaký krasavec, odrazoval ale spíš svým pojetím, hmotností, laciným interiérem, a přesto vysokou cenou. Verze kombi přidává i odrazující vzhled a skutečně volá po úsměvné slovní hříčce z počítačového světa. Tady je už všechno špatně.

Jestli letos někdo poznává, jak špatným nápadem byla sázka jen na elektrický pohon, je to Mercedes-Benz. Prodeje automobilky kolabují, přičemž o zbytek toho dobrého se starají auta, která dávno nevyvíjí a jen prodlužuje jejich už dříve prodloužené životní cykly. Ale stejně jako Němci kdysi nedali Berlín, dokud jim ho nevypálili do posledního domu, nedají zjevně ani dnes své elektrické odhodlání. Sám šéf automobilky to dává jasně najevo a opakovaně roztleskává to, co zákazníci opakovaně odmítli.

Dál tak jede i karavana s označením CLA nazvaná podle dalšího dosavadního bestselleru značky. Němci letos ukázali jeho novou generací a nemůžeme říci, že by nás tím ohromili. Sice na poslední chvíli autu přidali jakousi z nouze ctnost připomínající benzinový pohon, jinak ale léta počítali jen s tím elektrickým. Pouze jako elektromobil je také CLA zatím k mání, přičemž verze 250+ počítá s jedním elektromotorem roztáčejícím zadní kola, 272 koňmi a bateriemi o kapacitě 85 kWh. Ty samé pak má i varianta 350 4Matic, jejíž dvě jednotky pohánějící obě nápravy produkují 354 kobyl. Díky tomu se u výkonnější verze sprint odehraje za 4,9 sekundy místo 6,7 vteřin. Dojezd vypočítaný na 792 resp. 770 km je vtip, na 85 kWh energie (ekvivalent asi 21,5 litru nafty v nádrži dieselu) ujedete takové kilometry jen stylem, který v reálu nikdo praktikovat nebude a snad ani nemůže.

Mercedes v souvislosti s novou generací CLA nepřímo hovoří o vysokém zájmu, ale my mu to prostě nevěříme. A pokud se s nějakým přece jen setkal, bude to obvyklá první vlna, která zase rychle opadne. Však tohle auto s cenou startuje na 1 351 570 Kč, což je dost bláznivá cifra na o kompaktní sedan podivného vzhledu, laciného interiéru a nechtěné technické podstaty, jejíž omezená životnost téměř garantuje rychlý propad hodnoty. Navíc se podívejte, co v základu dostanete, to je skoro ostuda. Za 1,35 milionu korun jde mít hromadu zajímavějších a použitelnějších aut, prakticky stejné peníze stojí třeba o třídu výš posazené BMW 320d xDrive, nesrovnatelně praktičtější auto, které nakonec není ani o moc pomalejší (stovka za 7,2 sekundy).

Tohle nejsou jen naše výtky, vůz se setkal s téměř univerzální kritikou. Automobilka tedy měla šanci ji vzít v potaz a aspoň u nyní odhalené verze kombi něco změnit, nic takového ale neudělala. Lidé od „The Best or Nothing” ale přece nedělají chyby, a tak nově představenému CLA Shooting Brake nadělili to samé, ale vůz udělali ještě ošklivějším. Němci jako kdyby dál hledali jakési designové dno a stvořili obludu, která na první pohled vypadá jako dvě auta, z nichž jedno spadlo z velké výšky na to druhé a následně někdo obě karoserie spojil dohromady.

Zatímco tedy CLA jakožto sedan disponovalo „pouze“ odpudivou přídí, u stylového kombíku se k tomu přidává ještě odpudivá záď. I když tedy ani BMW nenachází v posledních letech nenachází recept na krásu, současná trojka působí neutrálně a ve verzi kombi dělá vedle nové varianty nového CLA dojem parádnice. Přitom předchozí CLA Shooting Brake bylo jedním z nejkrásnějších kombíků na trhu, navíc po stránce cenové startovalo pod 1 milionem korun.

Protože je ovšem nový sedan k mání od zmíněné sumy, praktičtějšího příbuzného pod 1,4 milionu korun pořídíte jen stěží. Počítat pak sice můžete s až 1 290 litry v zavazadlovém prostoru, to však dnes již není nic extra. Po stránce dynamické i dojezdové navíc kombík zaostává za svým aerodynamičtěji střiženým příbuzným, neboť u méně výkonné verze je třeba počítat se sprintem na stovku za 6,8 sekundy a 761 km dojezdu, zatímco čtyřkolka má na kontě 5sekundovou akceleraci a 730 km dojezdu.

Uvnitř pak nedochází na žádné rozdíly, tedy pokud dáme stranou o trochu víc prostoru pro hlavy ve druhé řadě sedadel. U té první se ale nemění nic, což znamená, že i kombík dostal do vínku lacině nenápaditou palubní desku tvořenou jedním panelem, který může hostit až tři obrazovky. Nové CLA Shooting Brake tak v interiéru nudí, exteriérem odrazuje a elektrický pohon nejenže není lákadlem téměř pro nikoho, cenu posouvá do nesmyslných výšin. Pokud jste si oblíbili úsměvnou hlášku: „Kdo je to generál Failure a co sakra dělá v mém počítači?” tady si ji můžete převést do automobilového světa. Na tomhle autě se opravdu zdá být všechno špatně.

I nové CLA Shooting Brake bude k mání s hybridním pohonem postaveným kolem motoru 1,5 od Geely. Ale ruku na srdce - opravdu se někdo ze zákazníků Mercedesu těší na takový motor od čínského výrobce? Automobilka tak vkročila na velmi tenký led, který její zelené ambice měly zpevnit. Ovšem při hrozivé hmotnosti svých elektrifikovaných aut, kterou Mercedes už raději tají než zmiňuje (sedan váží s pohonem všech kol 2 135 kg v základu, ono BMW 320d xDrive pro srovnání 1735 kg), hrozí jedině proboření a pád až na dno.

Nové CLA Shooting Brake páruje odpudivý zevnějšek s nenápaditým interiérem. Přihoďte k tomu ještě z podstaty problematický elektrický pohon zvyšující cenu a snižující využitelnost, a rázem tu máte ideální recept na propadák. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

