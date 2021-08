Nový kombík, který chce potrápit i Škodu Octavia, jde v těžkých časech na dračku před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Subaru

O krátkodobém vzepětí už nemůže být řeč, venku jsou prodejní čísla za první letošní pololetí a jde o jasně nejrychleji prodejně rostoucí vůz, který byl k mání i loni. Zatím ale stále jen v Japonsku.

Včera jsme probírali české prodeje aut za červenec o prvních sedm měsíců roku, které dopadly překvapivě špatně pro Škodu Octavia. Tradiční český bestseller se letos musel sklonit před menší Fabií a ten i větší Superb se musí smířit s vysokými meziročními propady. Za současné situace je pochopitelně otázkou, co je dáno poklesem poptávky, co nedostatkem komponentů a co třeba upřednostňováním výroby maržově zajímavějších SUV. I tak ale existují vozy stejné třídy, které v tuto dobu míří prodejně razantně nahoru.

Jedním z nich je vůz, který ve své první iteraci Evropu nedávno opustil a nedá se říci, že by to mnoho lidí rmoutilo. Subaru Levorg se na starém kontinentu prodávalo šest let a ani jednou neoslovilo přes 5 tisíc zákazníků za rok. To je opravdu velmi málo na vůz na první pohled odpovídající potřebám Evropanů. Problémem byla hlavně velmi omezená selekce techniky a právě ta tu zřejmě Levorgu zlomila vaz.

Jestli to tu Japonci zkusí s jeho nástupcem, nevíme, ale měli by, o tom jsme stále více přesvědčeni. Už když se Levorg II představil loni v létě, získal si velkou pozornost. Je moderní auto stojící na platformě nové Imprezy, jde o delší auto s větším rozvorem i prostorem. Objem zavazadelníku se u něj zvětšil z 522 na 561 litrů a to je na dostřel i hájemství obří Škody Octavia Combi.

Pominout nelze jiný, zajímavější design, o řád atraktivnější interiér a docela zajímavý motor. Jeho 1,8litrový přeplňovaný čtyřválec, pořád boxer s až 177 koňmi výkonu a 300 Nm točivého momentu, vypadá zajímavě, rozhodně pak na obyčejnou verzi pro každodenní přesuny. V tomto kontextu se nedivíme, že se Levorg stal japonským autem roku, což v zemi molochů jako Toyota, Nissan, Honda a dalších domácích značek něco znamená.

A ani obchodní úspěch na sebe nenechal dlouho čekat - zkraje roku jsme psali, že Levorg si v lednu Japonsku našel 4 692 kupců, což znamená meziroční nárůst prodejů o 560,8 % a 14. nejprodávanější model v Japonsku vůbec. To jsou všechno zajímavá čísla, ať už se na ně podíváme jakkoli, navíc je třeba říci, že japonský trh je modelově extrémně roztříštěný a třeba i Toyota Corolla coby jednička třídy oslovila v lednu 7 773 lidí.

Nyní jsou venku i japonská čísla za celý první letošní půlrok a je z nich jasné, že nešlo o náhodný výkyv a Levorg dále boduje. Než se dostaneme ke konkrétním datům, je třeba dodat, že Japonsko nebylo loni koronavirovou pandemií stiženo zdaleka tak jako třeba Evropa, a tak se tam prodeje vozů nepropadly zdaleka tak jako tady. Letošních 1 523 979 prodaných aut tak sice znamená meziroční růst o slušných 8 procent, to ale skutečně není velké drama.

Levorg je úplně jinde, neboť japonská asociace dealerů aut JADA (Japan Automobile Dealers Association) informuje, že za první půlrok se s 17 564 prodejními zářezy stal 23. nejprodávanějším vozem vůbec s meziročním růstem o 398,2 %. Neexistuje jiný významný model, který by rostl zdaleka tak intenzivně a znovu je to na dostřel od nejlepších - Corolla si našla 53 864 kupců a meziročně si o 5,9 procenta pohoršila.

To jsou skutečně obrovské nárůsty zájmu, které nejlépe svědčí o tom, o kolik je nový Levorg atraktivnějším autem, než ten předchozí. Zůstáváme tedy přesvědčeni, že i v Evropě by tento vůz měl šanci bodovat a budeme Subaru dokola připomínat, že by jej tu mělo nabídnout. Co jiného by mělo v Evropě uspět, než vizuálně i technicky zajímavý kompaktní kombík?

Nový Levorg je pro Subaru stále větším prodejním hitem, jeho odbyt na domácím trhu letos vzrostl o více jak 398 procent, v tomto ohledu je bez konkurence. Foto: Subaru

Zdroje: JADA, Subaru

Petr Miler