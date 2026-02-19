Nový krok Číňy tlačí elektromobily a jejich výrobce ještě víc do kouta, čekejme další propad prodejů
Roky jim hrálo do karet úplně všechno, přesto se nedokázaly dostat za hranici nízkých desítek procent podílu na světovém trhu. Teď jim berou jen část výhod a prodeje okamžitě váznou. Rázný postup Číňanů proti dumpingovým cenám jejich vyhlídky jen zhoršuje.
včera
Roky jim hrálo do karet úplně všechno, přesto se nedokázaly dostat za hranici nízkých desítek procent podílu na světovém trhu. Teď jim berou jen část výhod a prodeje okamžitě váznou. Rázný postup Číňanů proti dumpingovým cenám jejich vyhlídky jen zhoršuje.
Mezi čínskými automobilkami zuří obchodní válka už několik let, až loni v květnu se ale značka BYD odhodlala k zásadní ofenzivě. Snížila totiž ceny všech svých 22 modelů až o 34 procent. Díky tomu Seagull, tedy 3,8metrový elektrický hatchback, který má v základu baterie o kapacitě 30 kWh, lze pořídit od 55 800 yuanů, tedy v přepočtu od asi 165 tisíc korun. Pokud ovšem klientela automobilce složí na konto necelý dvojnásobek dané sumy (102 800 CNY/305 tisíc Kč), může počítat s pětimetrovým plug-in hybridním sedanem Han, jehož 430 koní zvládá stovku za 4,7 sekundy.
Výše zmíněné sumy navíc zákazníci neplatili v plné výši, ještě loni mohli počítat s všemožnými umělými podporami prodeje elektrifikovaných aut. Stejně jako byli osvobozeni od placení některých daní. Jenže na počátku letošního roku se čínští politici rozhodli, že elektrický pohon nechají stát o něco víc na vlastních nohou, pročež zmíněná zvýhodnění skončila. To vedlo k razantnímu poklesu prodejů a spolu s vývojem na dalších trzích (zejména v USA) došlo dokonce poprvé v moderní historii k meziročnímu poklesu světových prodejů těchto aut. A na lepší časy se neblýská.
Zmíněné agresivní obchodní praktiky totiž vedly k tomu, že elektrická auta byla nabízena pod výrobními náklady, což logicky není dlouhodobě udržitelný stav. Státní úřad pro regulaci trhu tedy nyní podle South China Morning Post automobilkám zakázal, aby svá auta prodávaly pod výrobními náklady, neboť takový postup je vnímán jako projev snahy o monopolizaci trhu a poškození konkurence. A jde o významný krok - podle čínské asociace automobilových dealerů firmy na těchto praktikách tratily 471 miliard juanů neboli 1,4 bilionu korun.
Přibližně o tyto peníze byly elektromobily zlevněny pod jejich minimální realistické ceny, přibližně o tyto peníze zákazníci zaplatili míň, než měli. Pokud tedy takové praktiky budou dál skutečně znemožněny, povede to k nárůstu cen jinak stejného zboží, což odbytu určitě nepomůže. Podle analytiků by čínské opatření mělo vést k poklesu prodejů elektrických aut ve srovnání s loňským rokem o 3 procenta. V lednu šlo nicméně o 19,5 procenta, což naznačuje, že realita by mohla být i horší.
Ať už ale bude reálný vývoj jakýkoli, pravidla hry se v Číně opravdu dramaticky mění. Mimo jiné i proto, že vláda dále přitvrdila v oblasti proplácení faktur dodavatelů. Dosud je totiž automobilky hradily v průměru až po 300 dnech, načež měly nemalé finanční rezervy, které pěchovaly do vývoje, stejně jako si mohly dovolit onu cenovou válku. Nově však nesmí nechat dodavatele čekat na platby déle než 60 dnů, splatnost se tak snížila pětinásobně.
Vláda tedy bojuje proti praktikám, které na oko neudržitelně zlevňují něco, co je ve skutečnosti mnohem dražší. A zčásti jistě i vysvětluje rozdíly mezi cenami podobných nebo úplně stejných aut v Číně a u nás. Elektromobily a jejich výrobce to v každém případě tlačí víc do kouta a bylo by skutečně s podivem, kdyby to jejich prodeje neposlalo níž.
BYD Dolphin Surf stojí u nás i v Británii okolo 500 tisíc Kč, v Číně ale pod jménem Seagull startuje na 55 800 CNY. To je asi 165 tisíc Kč, divné, ne? Že by tu skutečně docházelo na dumping? Pokud ano, podobná auta čeká zdražení a pokles zájmu. Foto: BYD
Zdroj: South China Morning Post
