Nový, levný a velký sedan Volkswagenu předčasně odhalen, vypadá zvláštně před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: MIIT, CC0 Public Domain

Tohle auto nepřipomíná vzhledově nic, co jsme dosud mohli od VW vidět, tedy přinejmenším zepředu. Jinak zdařile evokuje pocity z Tesly Model 3, jde ale o čistě benzinový vůz.

Pokud bychom měli říci čistě náš názor, VW se vydal na cestu směřující do pekla. Rozhodl se ignorovat preference zákazníků a nabízet výhledově jen auta, o která stojí velmi malá část trhu a tlačí na ně hlavně politici. Tedy ta elektrická. V průběhu tohoto procesu se pak zbavil všech, kteří tomuto přístupu oponovali jak obchodně (Jürgen Stackmann, bývalý obchodní a marketingový šéf), tak technicky (Jost Capito, šéf divize R). Tito lidé přitom říkali jen to, co tvrdíme my: Nelze jít zcela proti poptávce a nelze doufat, že budete existujícímu produktu konkurovat něčím, co jej nedokáže plně vyrovnat a překonat, zvlášť když je dražší.

Přednost dostal Herbert Diess, který během pár let zcela otočil a z kritika z prstu vycucaných pravidel EU se stal někým, kdo by šrouby ještě více utáhl. Je pochopitelně otázkou, kam až VW po této cestě zajde. Možné je, že to „nějak půjde”, je ale také možné, že to prostě nepůjde. A Němci buď své záměry zkorigují, nebo budou po stejné cestě pokračovat až do sebezničení. Tak či onak jde o obrovský hazard, který z racionálního pohledu nedává smysl. VW v podstatě hraje o vše, extrémně riskuje, aniž by na druhé straně byly hodnoty, pro které by mělo smysl takové riziko podstoupit, pochybný environmentální přínos elektrických aut nevyjímaje.

Oddanost novému směru je ale zjevně totální, jak nyní ukazuje i podoba nového velkého sedanu značky, která se ven dostala přes veřejnou databázi čínského ministerstva průmyslu a informačních technologií (MIIT). Ten se totiž zcela vzdaluje od dosavadního pojetí podobných aut Volkswagenu a sází na vzhled, který je mixem Tesly Model 3 a německých modelů ID. U elektrických aut dává podobné pojetí přídě smysl, tohle ale není elektromobil.

Jde o novou generaci modelu Lamando, který stane na konvenční platformě MQB a pohánět jej bude benzinový motor 1,4 TSI se 150 koňmi. To zní jako recept na auto nižší střední třídy, jde ale o už hodně velký vůz. S délkou 4 784 mm, šířkou 1 831 mm, výškou 1 469 mm a rozvorem 2 731 mm je asi o 10 cm delší než Škoda Octavia IV, je větší než čínská Octavia Pro, je dokonce větší než současná Škoda Superb. Je to tedy skutečně velký sedan.

Zezadu vypadá jako některé další novinky VW a byť ani to nám nepřijde jako něco krásného, zejména v případě přídě si nejme jisti, jestli tohle bude nějaký... Lamando dívčích srdcí. Design spíše působí dojmem, jako by měl být úlitbou elektrickým vozům VW, aby nevypadaly tak neobvykle, jak dnes působí. Ona zploštělá příď s prakticky úplnou eliminací masky chladiče nám ke konvenčnímu autu nesedí.

Ale posuďte sami. V poměru výkonu a ceny by mělo jít na každý pád o velmi dobrou nabídku, neboť Lamando dnes s podobnými parametry startuje na 142 900 CNY, tedy asi 480 tisících Kč. A to je velmi pěkná cena za auto, které svými rozměry zapadá na samý vrchol střední třídy. Do prodeje by se měl dostat během zbytku roku jako model 2022.

Nový VW Lamando byl odhalen kvůli úřední registraci ještě před oficiální premiérou. Jeho vzhledu nemůžeme přijít na chuď. Foto: MIIT, CC0 Public Domain

Zdroje: MIIT, Volkswagen

Petr Miler