Levný čínský konkurent Škody Octavia jde i v Evropě na dračku, při jeho cenách se není čemu divit

Když už relativně etablovaná čínská značka přijde s nevtíravě pojatým přerostlým kompaktem nabízejícím spoustu muziky za dobrou cenu, lidé na to zjevně slyší. Zatím v Rusku, ale proč by si kdokoli měl myslet, že tohle auto při mnohem nižších cenách než u Octavie nezaboduje také jinde?

Auta v posledních letech nebývale zdražila a Škoda Octavia není výjimkou. Když v roce 2013 přišla na trh její třetí generace, stála od - podržte se - 334 900 Kč. Je to asi 10 let, dnes její čtvrtá generace, která je technicky jen přepudrovaným tímtéž, startuje skoro o 300 tisíc Kč výš. Je to tak a nenaděláme s tím nic, přinejmenším jednu věc to ale znamená - škodovka tím dává obrovský prostor dříve nekonkurenceschopným soupeřům.

Tak vyspělá auta jako škodovka nenabízeli a velmi pravděpodobně dál nenabízí, to se nezměnilo, když ale vedle auta zavedené značky za 335 tisíc postavíte něco neznámého za 295 tisíc, naprostá většina lidí nad tím jen mávne rukou. Ale když na jedné straně máte známý vůz za 620 tisíc a na té druhé slušně vypadající alternativu za 400 tisíc, uvažujete jinak - při takové slevě jste onomu soupeři ochotni leccos odpustit.

Jedním z takových vozů, který si dělá čáku právě na hájemství Škody Octavia, je Geely Emgrand. O tomto 4 638 milimetrů dlouhém sedanu jsme se zmiňovali už loni, nyní ovšem můžeme jeho příběh zase o kousek posunout. Koncem loňského roku se totiž dostal do prodeje v Evropě, v prvé řadě nepřekvapivě v Rusku, jako jedno z nejlevnějších aut svého druhu. A nepřekvapivě boduje.

Nebudeme dlouze chodit kolem horké kaše, Emgrand je totiž k mání od 1 629 990 RUB, což je asi jen 410 tisíc Kč. Aby kupci dosáhli na takovou cenu, musí využít všech aktuálních zvýhodnění, ani standardních ceníkových 2 009 990 RUB (510 tisíc Kč) není na aktuální ruské poměry vůbec přemrštěná cena. Když se v zemi ještě doprodávala Octavia IV, stála okolo 3,5 milionu rublů v základu.

Za tuto sumu lze počítat se základní výbavou Standard, která není až takovým holobytem, jak by se při pohledu na použitá 15palcová ocelová kola mohlo zdát. I když uvnitř lze počítat jen s látkovým čalouněním, společnost mu dělá klimatizace či multimediální systém s osmipalcovým displejem. Pod kapotou se pak nachází atmosférický 1,5litrový čtyřválec, jenž produkuje 122 koní. O jejich přenos se stará pětistupňový manuál, jenž lze za příplatek nahradit šestistupňovým automatem.

Pohonná jednotka je aktuálně jedinou nabízenou, počítat s ní lze tedy i u dalších výbavových stupňů Comfort, Luxury a Flagship. První zmíněný oproti základu navíc disponuje vyhřívanými sedadly a čelním oknem, světelným a zadním parkovacím senzorem či výškově stavitelným sedadlem řidiče. Jeho cena narostla jen na 2 069 990 RUB (cca 520 tisíc Kč). Úroveň Luxury pak vychází na 2 309 990 RUB (asi 580 tisíc Kč) a přihazuje lité šestnáctky, LEDky, zpětnou kameru či tempomat.

Vrcholná vlajková loď neboli Flagship je k mání za 2 489 990 RUB (asi 625 tisíc Kč), tedy prakticky za tutéž částku, za kterou u nás pořídíte výše zmíněnou Octavii v základním provedení. Ta pak sice disponuje vyšším výkonem, ovšem totéž co Emgrand nenabízí. Na jeho palubě totiž najdete třeba multimédia s 12,3palcovým displejem, digitální přístrojový štít, sedadlo řidiče v elektrice, kožené čalounění a zmiňovaný automat jakožto jedinou volbu. Všechny dále zmíněné ceny jsou ty standardní, všechna zvýhodnění posílají i cenu absolutního vrcholu nabídky na 2 109 990 RUB, tedy asi 530 tisíc korun. To by bylo skoro neodolatelné i u nás, natož pak v Rusku, kde jsou ceny aut i kvůli specifickému směnnému kurzu rublu a omezeně konkurenčnímu prostředí aktuálně dost vysoké.

Vzhledem k cenám vozu tedy není divu, že Geely skóruje. Ohlásilo, že od konce loňského roku prodalo už přes 2 000 aut tohoto modelu, takže se na jeho celkových prodejích v zemi podílí v řádu desítek procent. A Geely není žádné ořezávátko, aktuálně jde o čtvrtou nejúspěšnější značku v Rusku. Něco nám říká, že pokud tento vůz dorazí do Evropy, o pozornost zákazníků škody nouzi mít nebude.

Geely Emgrand se začalo koncem loňska prodávat i v Evropě. A i když to není SUV, prodává se po tisících. Při cenách o statisíce nižší než u Škoda Octavia se není čemu divit. A u nás by vzhledem k aktuální povaze kurzu rublu mohl stát ještě míň. Foto: Geely

