Levný model Tesly je prý zpátky na stole poté, co nové „holobyty” nezabodovaly podle očekávání
včera | Petr Prokopec
Tesla se svými levnými novinkami právě přišla, zdá se ale, že nezvládají okouzlit kvůli příliš velkým ústupkům výměnou za příliš malé snížení ceny. Automobilka se tak měla vrátit k loni zaříznutým projektům, včetně malého levného modelu.
Když v roce 2023 sliboval Elon Musk skutečně levnou Teslu, přesun od spalovacího pohonu k tomu elektrickému se zdál být dosažitelnější než dříve. Spekulovaný Model 2 měl totiž stát méně než 25 tisíc dolarů, tedy dle aktuálního kurzu nějakých 521 tisíc korun. Daná novinka by se tak stala jedním z vůbec nejlevnějších nových vozů na trhu, přičemž soupeřit by snadno mohla s čínskou produkcí. Tu by ovšem zastiňovala lepším image.
Před rokem však přišla opravdu ledová sprcha, neboť Musk oznámil, že vývoj této novinky byl ukončen, neboť přednost dostala autonomní technologie. Šéf Tesly uvěřil svým vlastním slovům, že je skutečně jen malý krůček od historického průlomu a dokáže tak v řádu několika málo měsíců dostat na trh vůz, který vás již ke svému pohybu vůbec nepotřebuje. Nakonec však ani tato mise nedopadla tak, jak bylo plánováno. Horší však bylo, že Tesle začaly kolísat prodeje.
Levný elektromobil tak byl zpátky ve hře, ovšem ve snaze jeho příchod co nejvíce urychlit značka přistoupila ke kroku, který snad většinu lidí zklamal. U nového Modelu 3 Standard a Modelu Y Standard totiž Tesla oholila vše, co se dalo - byť konkrétní výbava závisí na daném trhu. Po stránce cenové se ovšem neposunula dostatečně nízko, ostatně ve Státech a ve finále také u nás byly ještě před několika týdny regulérní verze k mání levněji, než za kolik lze nyní pořídit „holobyt“.
I to má být důvod, proč se nakonec obě novinky ani nemají objevit na čínském trhu, kde by je místní konkurence semlela. Z toho důvodu ovšem Model 3 Standard nejspíše do Evropy nedorazí, neboť starý kontinent je zásobován sedanem vyráběným v Říši středu a nikoliv ve Státech. Ač tedy Tesla doufala, že jí oba vozy posunou prodejně výš, realita je jiná.
Tím se dostáváme k novým informacím, podle nichž je skutečně levný elektromobil znovu na stole. Respektive dokonce dva takové, neboť Tesla má pracovat na projektech NV91 a NV93. Obnovený vývoj má přitom těžit ze zkušeností, které značka načerpala právě u Modelu 3 Standard a Modelu Y Standard. Ovšem protože tentokrát nebude s čím poměřovat, zákazníci by se neměli cítit ošizeni, že dostávají třeba látkové čalounění, menší baterie nebo plechovou střechu a základní klimatizaci.
Zda jde pouze o spekulaci či odraz reality, v případě Tesly nikdy není jisté. Ovšem protože značka skutečně začíná ztrácet ve svém tahu na branku a její novinky zjevně nezabodují tak, jak se předpokládalo, možná skutečně nakonec onen Model 2 dorazí. Otázkou je, zda náhodou nebude zaměřen pouze na Čínu, která je pro Teslu nejdůležitějším trhem, zatímco zbytek světa si bude muset vystačit s „holobyty“.
Nové základní verze Modelu 3 a Y zatím provází spíš kritika, značka je totiž oholila až příliš, ovšem cenu patřičně nízko neposlala. Proto mají být znovu ve hře skutečně dostupné elektromobily. Foto: Tesla
Zdroj: Auto Evolution
