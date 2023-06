Nový levný rodinný VW za míň jak 300 tisíc Kč bude hit, Němci ho stvořili čínskými metodami před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Číňané už pro Němce nejsou jen konkurencí, zjevně dokážou posloužit také jako zdroj inspirace. Za velkou zdí totiž nízkých cen dosahují mimo jiné opakovanými inovacemi v základu stejných aut, tak přišel na svět i nový VW Lavida XR.

Jak se zdá, němečtí výrobci se nakazili strategií čínských automobilek, které jim stále úspěšněji konkurují. V případě Číňanů totiž často potřebujete velmi spletitý návod, abyste se vůbec vyznali v tom, co nabízí a kde má ten který model kořeny. Aktuálně tak můžeme začít sepisovat dokumentaci způsobu zrodu nového sedanu od Volkswagenu, která započala v Brazílii, odkud se přes Indii dostala do Číny. To je poněkud nezvyklé, obvykle totiž dochází na volbu odlišného směru. VW nicméně v Říši středu poslední dobou spíše ztrácí, a proto zjevně hledá způsob, jak se znovu vydrápat na vrchol.

Napomoci k tomu má nový model Lavida XR, která nicméně se sedanem Lavida, který Němci na čínském trhu nabízí již od roku 2008, nemá mnoho společného. Novinka byla totiž původně představena jako Volkswagen Virtus. Předloni, tedy čtyři léta po svém brazilském debutu, pak byla odhalena jako Škoda Slavia v Indii. O rok později se vůz dočkal další transformace, do Jižní Afriky totiž dorazil jako Polo Sedan. Nyní zde tedy máme již čtvrtou evoluci v základu stejného vozu.

Ve srovnání s 4 670 milimetrů dlouhou „skutečnou“ Lavidou je provedení XR menší. Ale není malé - na délku mu naměříme 4 561 mm, a tak je to pořád rodinné auto. Jeho rozměry jsou dány použitím platformy MQB A0, zatímco již více než dekádu sloužící vůz ve své třetí generaci používá architekturu MQB A1. S tím pak koresponduje i nabídka motorů, neboť zatímco Lavida je k mání s celou řadou jednotek, XR sází pouze na atmosférickou jedna-pětku se 110 koňmi, jenž dopředu přenáší šestistupňový automat.

Ve srovnání s jihoamerickým modelem se Lavida XR dočkala pouze odlišného výpletu předního nárazníku a masky chladiče či více chromových dekorů. Jiná je také grafika světel a dostupná paleta barev, ve které nechybí poněkud neobvyklý tyrkysový odstín, jenž představuje oficiální fotogalerie. Standardem jsou světelné diody vpředu i vzadu, stejně jako 16palcová litá kola na bocích. Za prosklenou střechu je nicméně již třeba připlácet.

Co se vnitřku týče, klientela může počítat s 8palcovým digitálním přístrojovým štítem, který doplňuje stejně velká obrazovka multimédií. Zajímavý je pohled na kapacitu zavazadelníku, jenž má pojmout pouze 498 litrů, tedy citelně méně než brazilský Virtus s 521 litry. Tento rozdíl má být ale způsoben jen odlišnou metodou měření. Kromě délky se totiž neliší ani šířka (1 751 mm), výška (1 487 mm) a ani rozvor (2 651 mm).

VW již ve spolupráci s čínskou automobilkou SAIC odstartoval výrobu vozu v Yizhengu, na přesné ceny se však zatím čeká. Je nicméně jisté, že startovat budou výrazně pod 100 tisíci yuany, tedy citelně pod 300 tisíci korunami v přepočtu. Lavida XR je tak navzdory většímu prostoru, objemnějšímu motoru s vyšším výkonem a bohatší výbavě levnější než tuzemská Škoda Fabia. Není to ale překvapivé, levná auta v zemích Evropské unie prakticky vybily místní normy. Lavida XR se sem dovážet nebude, v Číně to bude skoro jistě další hit - nové levné sedany pro VW na tamním trhu momentálně prodejně fungují na výbornou.

Lavida XR zvenčí působí přitažlivě, uvnitř pak disponuje bohatou standardní výbavou. S jedna-pětkou naladěnou na 110 koní pak možná sice až tak nezaujme, s cenou startující pod 300 tisíci korunami však 4 561 milimetrů dlouhý sedan bude stoprocentně bodovat. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec

