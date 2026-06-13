Nový Lexus se pochlubil neobvyklým příslušenstvím, včetně opatření proti zapáchajícím spolujezdcům
Petr ProkopecJe to luxusní auto z ranku BMW nebo Mercedesů, tohle jsou ale věci spíš jako z katalogu Škody. Tím neříkáme, že proti nim něco máme, ostatně ono opatření může posloužit i majitelům, kteří ví, že dvakrát nevoní.
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Nový Lexus se pochlubil neobvyklým příslušenstvím, včetně opatření proti zapáchajícím spolujezdcům
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Je to luxusní auto z ranku BMW nebo Mercedesů, tohle jsou ale věci spíš jako z katalogu Škody. Tím neříkáme, že proti nim něco máme, ostatně ono opatření může posloužit i majitelům, kteří ví, že dvakrát nevoní.
Osmá generace Lexusu ES byla odhalena už před rokem a pro japonskou automobilku jde o jistě mezník hlavně kvůli výrobě. Sedan se totiž stane jejím vůbec prvním modelem, který bude sjíždět také z montážních linek v Číně. Produkce v Šanghaji má odstartovat už příští rok a továrna značky je teprve druhou v Říši středu, jejímž vlastníkem je ze sta procent zahraniční firma (tou první je rovněž šanghajská Gigafactory Tesly). Ve všech ostatních případech se totiž výrobci z jiných koutů Asie, Ameriky či Japonska museli spojit s místními.
Kromě Číny se nicméně ES bude vyrábět také v zemi vycházejícího slunce, přičemž podnik ve Fukuoce má zásobovat i americký trh. To je další klíčová změna oproti minulosti, neboť předchozí generace měly za svou domovinu i Georgetown. Jenže tuto továrnu mateřská Toyota nově zasvětila spřízněnému sedanu Camry a SUV RAV4, o které je zájem daleko vyšší. V případě nového ES tedy Američané musí počítat s o něco vyššími cenami, ale to pro nás není důležité.
V Česku si nový sedan můžete pořídit od 1 499 000 Kč, pokud zvolíte akční variantu Prestige disponující hybridním pohonem. Vedle toho je ovšem ES k dispozici také ve dvou čistě elektrických verzích 350e a 500e, které se již cenami blíží ke dvěma milionům korun. Ani tím ale vaše utrácení skončit nemusí, připlatit si můžete třeba za 21palcová litá kola, volitelnou barvu karoserie nebo prodlouženou záruku. Víc místní ceník zatím nenabízí, v domovině Lexusu je tomu jinak.
Tam je zákazníkům k dispozici také velmi široká nabídka příslušenství. Ti mohou u nové generace sáhnout mj. po sadě Genuine Aero Parts Set, která čítá čelní splitter, boční prahy a nástavec zadního nárazníku. Vedle toho ovšem zadní sloupek mohou ozdobit i aerodynamické ploutvičky. Pokud to ale klientele nestačí, může zvolit paket dceřiné tuningové společnosti Modellista, se kterým lze spojit 21palcová kovaná kola.
Příplatková výbava se tím ovšem v Japonsku pouze rozjíždí, neboť dále jsou zákazníkům k dispozici nejen podsvícené dveřní prahy a lišta v zavazadelníku, ale i podsvícené držáky nápojů, u kterých lze navíc volit i barvu světla. Sáhnout pak lze také po úložných systémech, které lze podobně jako držáky tabletů usadit na přední sedadla. Zvolit je ovšem možné i zakázkové koberečky či paket Comfort, který má zpříjemnit pohodlí cestujících na zadní lavici.
Nás ale zaujaly hlavně tři položky, jaké se v katalozích automobilek nevídají, tím spíš ne u těch z ranku Lexusu. Tím prvním je „botička“, kterou si můžete nasadit sami. Ne však proto, že jste špatně zaparkovali, nýbrž jako ochranu před krádeží. Na podobnou strunu kraje extra zámek volantu - jen pozor, aby vám klíče od něj nevzala manželka. A ten třetí pomalu jako kdyby dal vozu jméno - jde o extra opěrku nohou s integrovaným deodorantem, který má eliminovat zápach z nohou spolujezdce, ale může pochopitelně zafungovat i v případě řidiče.
Pokud tedy přemýšlíte o tom, co to znamená ono ES, mohla by to být Eliminace Smradu. Zájemce tahle věc vyjde jen 46 200 jenů, tedy na 6 100 Kč. Tušíme, že Škoda si se svým Simply Clever zrovna dělá poznámky...
Nové ES je v Japonsku k dispozici s velmi širokým příslušenstvím. Mezi to patří i opatření proti zápachu z nohou spolujezdce. Foto: Lexus
A pokud to klientele nestačí, mohou zvolit i paket spřízněné tuningové firmy: Foto: Modellista
Zdroj: Lexus
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