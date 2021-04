Luxusní sedan okouzlující neobvyklými zadními blinkry už se objevil v prodejních statistikách před 3 hodinami | Petr Miler

S ohledem na současnou situaci ve světě i v automobilovém průmyslu bylo otázkou, zda dorazí podle plánu či zda vzhledem k úpadku těchto aut dorazí vůbec. Nakonec na obojí můžeme odpovědět kladně, už je dokonce tady.

Před pár dny jsme vzpomínali na padlý vrchol francouzské luxusní extravagance, Citroën XM, který by v současné nabídce jakékoli francouzské značky marně hledal nástupce. Tak velký, luxusní a neobvyklý vůz Francouzi neprodávají už devět let od chvíle, kdy z nabídky Citroënu zmizel model C6 a leckdo si mohl myslet, že se na tom nikdy nic nezmění. Tak to ale nakonec nebude.

Francouzi mají svou luxusní značku DS, se kterou se snaží bodovat také v Číně. Tam jsou na velké a luxusní sedany vysazení, takže podobný vůz v portfoliu mít musí a loni přišli s novinkou. Říká si DS9 a s délkou 4 934 mm, šířkou 1 932 mm a výškou 1 460 mm je to opravdu velké auto. A třebaže se něco takového nezdá být stvořené pro Evropu, když už DS takový vůz vyrábí, rozhodlo se jej nabízet nejen za velkou zdí, ale všude, kde to jen půjde.

Dorazí tedy i do Evropy, jak Francouzi definitivně potvrdili loni. A odvaha jim nechybí, neboť s cenou jednotlivých specifikací začínajících na 47 700 Eur (cca 1,25 milionu Kč), která může sahat až k 80 tisíc Eur (asi 2,1 milionu Kč), nepůjde o levné zboží. A to jsou základní varianty bez příplatků, dostat se s ceníkovou cenou někam k 2,5 milionu korun zřejmě nebude problém.

I když ceny známe přes 4 měsíce, auto se má dostat do prodej až letos v září, tedy za dalších 5 měsíců. Proto nás zaujalo, že se v prodejních statistikách začalo objevovat už nyní - v Evropě bylo letos zaregistrováno už 136 aut, z nichž první dokonce v lednu. Velmi pravděpodobně půjde o auta přihlášená na samotnou automobilku, jako to na videu níže, které bylo k dispozici francouzským novinářům. Přesto je pozoruhodné, že se tak dlouho před faktickým začátkem prodejů v registrech objevuje - kdyby šlo kupříkladu o prototypy, neuvidíme je.

Auto tedy můžete do detailu prozkoumat na onom videu i dříve nepublikovaných fotkách. Zaujmout má čím - uvnitř je to celkově neotřelým designem, zvenčí ovšem zas tak zajímavé není. Jedním neobvyklým prvkem ale pozornost dokola poutá, neboť se jedná o pozoruhodný odkaz na původní Citroën DS.

Jde o řešení zadních směrových světel, která se objevují ve svrchní části zadního skla, podobně jako u DS. A třebaže dnes už je něco takového zbytečné, neboť auto musí mít z legálních důvodů klasické blinkry zakomponované v zadních světlech, i kdyby náhodou nechtělo, nahoře je pořád mít může. A nám se toto umístění líbí, nakonec může být praktické i pro okolí poutavé - něco takového dnes nenajdeme na žádném osobním autě.

Dodejme, že v případě techniky vůz nabídne zkraje tři pohony, z nichž pouze jeden je čistě spalovací. Ten se spoléhá pouze na přeplňovanou jedna-šestku, která produkuje pouze 225 koní. Stejný motor pak dostanou i dva plug-in hybridy, přičemž první počítá se shodným výkonem 225 koní. Nicméně benzinová jednotka je v tomto případě naladěna pouze na 180 koní, dalších 110 pak dodává elektromotor. Ten bude dále pracovat s lithium-iontovou baterií o kapacitě 11,9 kWh, díky níž má luxusní sedan urazit až 50 km čistě na elektřinu, nepochybně velmi pomalou jízdou.

Stejné dvoumotorové ústrojí pak bude k dispozici i s výkonem 250 koní, tento model ale dorazit ještě později. O vrchol nabídky se ovšem nejedná, ten bude tvořit varianta E-Tense 4x4 360, která již dle názvu disponuje pohonem všech kol a 360 koňmi. Dostane tedy ještě jeden elektromotor o výkonu 113 koní a v prodeji ji podle všeho letos též neuvidíme.

Výroba DS9 bude probíhat jen v Číně, ani tam se ale vůz pořádně neprodává - v únorových prodejních datech vidíme 61 aut, v lednových 0. DS9 se tedy zjevně teprve rozjíždí a uvidíme, kam dojede. Nebudeme si nic nalhávat, šance podobných aut na úspěch mezi konkurenty prestižnějších značek jsou omezené, ale třeba „Bohyně č. 9” překvapí.

DS9 je pozoruhodný pokus Francouzů o návrat mezi luxusní elitu. Interiérm je pozoruhodný, stejně jako řešením zadních blinkrů. Foto: DS

