Nový McLaren ukazuje prostředníček hybridním a elektrickým sokům, s klasickou technikou je strčí do kapsy před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: McLaren

Pokusy o hybridizaci a elektrifikaci těchto aut mají své výhody, pořád ale platí, že u supersportů je klíčová hmotnost. Právě v jejím případě nový McLaren 750S ohromuje, jeho dynamické parametry berou dech.

Před několika dny se Bugatti pochlubilo novinkami ohledně okruhového speciálu Bolide. Jedním z parametrů, které se vůči konceptu změní, je hmotnost. Bohužel však nejde o posun k lepšímu. Extrém z Molsheimu totiž nebude vážit 1 240 kg, nýbrž o 210 kilo více. Jde navíc o suchou hmotnost bez náplní a řidiče. Proklamované „lehké“ auto tak ve skutečnosti bude atakovat metu 1,5 tuny. V takové chvíli již nelze všechno svést na motor W16, který sám o sobě váží nemalé čtyři metráky - znovu pak bez veškerých maziv a kapalin.

Bolide je přitom okruhovým vozem, nikoli silničním. Neexistoval tedy jediný limit, kterému by se Bugatti muselo podřídit. Platí to i o ceně, neboť i kdyby značka za tento speciál požadovala namísto 4 třeba 10 milionů Eur (cca 93,9 resp. 234,7 milionu Kč), stále by neměla problém s nalezením čtyřiceti zákazníků, kteří by si jej mohli dovolit. Naopak se dá předpokládat, že pokud by zůstala u parametrů konceptu, který se kromě nižší hmotnosti pyšnil i vyšším výkonem (1 850 vs. 1 600 koní), prodával by se Bolide ještě lépe.

Že lze se 4,5metrovým supersportem dosáhnout nízké hmotnosti i se silniční homologací, aktuálně potvrdil McLaren. Britové sice nepoužívají šestnáctilitrový dvanáctiválec se čtyřmi turby, nýbrž poloviční jednotku, tedy dvakrát přeplňovaný čtyřlitrový osmiválec, ovšem nový model 750S je sériovým silničním autem. Jako takový tedy musí plnit velké množství homologačních pravidel. Zároveň se vyžaduje i nemalá dávka komfortu. Ve srovnání s McLarenem se tedy chystaný speciál Bugatti jeví jako zklamání, byť jistě bude rychlejší.

Pomalá nicméně není ani britská novinka. Její agregát totiž v souvislosti s názvem posílá na zadní kola 750 koní, jimž společnost dělá 800 Nm točivého momentu. Přenos dostal na starosti sedmistupňový sekvenční automat, který může počítat se třemi režimy Comfort, Sport a Track. Maximálního potenciálu ústrojí samozřejmě dosáhnete na poslední zmíněný, kdy lze u kupé i otevřené verze Spider počítat se stovkou za 2,8 sekundy. Dvoustovky pak vůz dosáhne za 7,2 a 7,3 s, třístovky za 19,8 a 20,4 s.

Abyste nicméně s takovou dynamikou mohli počítat, nemůžete zůstat u standardního provedení. Místo toho je třeba zaškrtnout celou řadu položek příplatkové výbavy. Nikoli proto, že se tak dočkáte vyššího luxusu, ale kvůli snížení hmotnosti. Třeba základní karbonová sedadla jsou sice vůči předchozímu modelu 720S lehčí o 17,5 kg, nicméně nově je možné objednat i superlehká, která váží ještě o dalších 33 procent méně. Sedadlo spolujezdce pak navíc lze uchytit napevno, tedy bez pojízdné kolejnice.

McLaren rovněž odlehčil čelní okno či dokonce přístrojový štít. Dále tu máme nová desetipaprsková kovaná kola o rozměru 19 palců vpředu a 21 palců vzadu, která spoří dalších 13,8 kilo. Kupé se tak v případě suché hmotnosti může dostat na pouhých 1 277 kg, zatímco v případě Spideru se jedná o 1 326 kg. Tak malý rozdíl je přitom dán použitím pevného karbonového monokoku, který nevyžadoval příchod enormního množství dodatečných rozpěr.

V kombinaci s veškerými náplněmi a řidičem tedy nový McLaren 750S váží zhruba stejně jako Bolide bez maziv a posádky. Britům je tedy třeba skutečně zatleskat, zvláště když jejich novinka je rovněž nadmíru praktická. Kupé totiž pobere do předního zavazadelníku 150 litrů a do zadního dalších 210. Spider se pak v prvním případě neliší, v tom druhém kvůli krytu pevného střešního panelu nabízí jen dodatečných 58 litrů. Tedy v podstatě místo na helmu a kombinézu.

Automobilka navázaná na závodní tým Formule 1 nepřekvapivě počítá také s okruhovým využitím obou variant. 750S tak dostal nové rozměrné zadní křídlo, které nejen navyšuje přítlak, ale zároveň slouží i jako systém DRS vylepšující akceleraci a maximálku - ta mimochodem vrcholí na hodnotě 332 km/h. Ve dveřích se pak objevují aerodynamické kanálky, zatímco čelní splitter byl upraven tak, aby zbytečně neprodlužoval přední převis.

McLaren se zároveň mnohé naučil u extrémního modelu Senna. Také novinka proto může dostat karbon-keramické brzdy s chlazením inspirovaným monoposty F1. Kromě toho je možné nahradit standardní pneumatiky Pirelli P Zero či P Zero Corsa semi-slicky P Zero Trofeo R. V rámci palubního systému McLaren Control Launcher pak majitelé mohou navolit ideální konfiguraci odezvy motoru, převodovky i nastavení aerodynamiky.

Některé další parametry tak berou dech - akcelerace na dvoustovku za 7,2 sekundy, na třístovku za 19,8 sekundy nebo čtvrtmíle za 10,1 s jsou údaje z říše fantazie. Vůbec nejvíce ale ohromí decelerační schopnosti - brzdná dráha z dvoustovky jen 113 metrů je famózní, to samé 29,8 metru ze stovky. Podobných parametrů nejsou těžké hybridní alternativy konkurence s takovým výkonem schopny, rozhodně ne kdykoli a pořád dokola, 750S je „jen” s klasickou technikou s možnostmi vyšroubovanými na maximum strčí do kapsy.

Pokud se v této chvíli ptáte na cenu, máme pro vás poněkud špatnou zprávu. Pravdou sice je, že McLaren 750S není tak drahý jako Bolide, nicméně stejně jako limitovaná edice Bugatti je i britský model vyprodán. Naštěstí jde nicméně o kapacitu na letošní a příští rok. Pokud se ale zvládnete obrnit trpělivostí, pak třeba v Americe stojí kupé 324 000 USD (6,88 mil. Kč) a Spider 345 000 USD (7,32 mil. Kč). Evropské ceny zatím McLaren neupřesnil, budou jistě vyšší.

Nový McLaren 750S dostal do vínku 750 koní, jenž jsou spárované s extrémně nízkou hmotností. Není tak vlastně divu, že produkce je až do příštího roku vyprodána. Foto: McLaren

Zdroj: McLaren

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.