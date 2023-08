Nový Mercedes-AMG GT je další obrovské zklamání, už si jen hraje na auto, kterým býval před 3 hodinami | Petr Prokopec

Určitě mohlo být i hůř, novinka nevypadá špatně a na rozdíl od jiných nových modelů značky odolala downsizingovým svodům. Místo velmi specifického supersportu ale dorazilo o 325 kilo těžší auto, které lze označit za model SL kupé, víc nic.

V roce 2009 byl představen vůbec první vůz, za který byla od počátku až do konce zodpovědná divize AMG. Mercedes-Benz SLS tehdy okouzlil odbornou i laickou veřejnost. Ukázalo se totiž, že divize BMW M není jediná, kdo dovede stavět sporťáky pro řidiče. Lidé z Afffalterbachu navíc pět let poté potvrdili, že se nejednalo pouze o náhodu. Představen byl totiž nový model AMG GT, který sice figuroval v trochu nižší lize, o to více lidí však zaujal. A chválili jsme ho v testu i my, bylo to konečně AMG, které fungovalo i z hlediska nadšeného řidiče, přitom nebylo určeno jen pro smetánku.

Mohlo se tehdy zdát, že sportovní oddělení z Affalterbachu již budeme spojovat jen s pozitivy a sociálními jistotami, jenže je třeba nezapomínat na dobu, ve které žijeme. Dnes je doslova vzýván elektrický bůh, tedy alespoň politiky, aktivisty a někdy zprostředkovaně také výrobci. Zákazníky nikoli, ti dominantně dál stojí o spalovací vozy, které se stávají stále hůře dostupné. A nemyslíme tím jen finančně - prostě nevznikají, popř. se stávají horšími kvůli úsporám daným obrovskými investicemi do nerentabilních elektromobilů.

Netýká se to jen obyčejných značek - však proč myslíte, že VW Golf VIII je do jisté míry ošizený facelift Golfu VII -, ale i těch drahých. Také Mercedes tedy již před časem zavelel k úsporám, které se citelně dotkly jeho někdejšího květnatého portfolia. Z něj už zmizely vozy jako S Cabrio i S Coupe, zapomenout lze i na menší SLK/SLC, zcela skončit mají všechny menší třídy, A, B, CLA apod. A šetří se i na přežívajících modelech.

K tomu je třeba dodat, že to není jen tak, že jsou tu nechtěné elektromobily a nežádané úspory na přežívajících spalovacích vozech, přichází také jejich technická devastace skrze extrémní downsizing a elektrifikaci, které ani podle testů jindy smířlivých Němců nefungují. Kupříkladu C63 AMG tak již nepohání ani atmosférický, ani přeplňovaný osmiválec. Místo toho mohou zákazníci sáhnout po dvoulitru, který doplnila hybridní technika a obrovská hmotnost. Něco takového zákazníci masivně odmítají a není divu, že se prodeje blíží nule.

Loni si automobilka zkusila naklonit náročnější publikum novou generací roadsteru SL, který by měl zaskočit nejen za řadu popsaných vyřazených modelů, ale rovněž i za opěvované GT s plátěnou střechou. Ani tento krok ale nakonec Mercedesu až tak úplně nevyšel. Kde totiž někdejší dvoudvířko hmotností nepřesahovalo metu 1 700 kilogramů, tam jeho nástupci naměříme skoro dvě tuny. A to přesto, že o pohon se stará buď tentýž přeplňovaný čtyřlitrový osmiválec nebo dokonce jen malá dvoulitrová čtyřválcová jednotka.

Nové SL tedy není řidičským vozem tím ale nikdy nebyl, od tohoto roadsteru to snad ani nikdo nečekal. Naděje se ovšem upínaly k novému GT, které bylo o víkendu představeno v americkém Pebble Beach. A je to další obrovské zklamání.

Je pravdou, že druhá generace dokáže svým vzhledem a některými parametry nadchnout. Jenže problémem je, že už to není AMG GT. Už to není specifický, do značné míry samostatně postavený supersport, je to jen SL s pevnou střechou. Tedy ve své podstatě další velmi těžký vůz (1 970 kg, o 325 kg víc než předchůdce), který vedle specifické konstrukce přišel také o specifický interiér, který rázem vypadá jako převzatý z jiných současných Mercedesů. Na „řidičské“ auto, kterým dosud byl, si už může jen hrát.

Autu ublížily už větší venkovní rozměry - s délkou 4 728 milimetrů a rozvorem 2 700 mm je novinka o 182, respektive o 70 mm větší. Zároveň je také o 45 mm širší a o 66 mm vyšší. To pochopitelně navýšilo praktičnost kabiny, která počítá se dvěma předními sedadly i se zadní lavicí pro děti. Pokud ji ovšem nebudete používat, můžete standardní objem zavazadelníku navýšit z 321 na 675 litrů. To již dvěma cestujícím bez potíží vystačí na víkend mimo domov. Fajn, ale potlesk by si to zasloužilo leda u auta jiného ražení.

Zákazníci zpočátku budou moci volit mezi dvěma variantami GT55 a GT63, kdy obě bude pohánět zmíněný čtyřlitrový osmiválec. Ten bude v prvním případě produkovat 476 koní, což má zajistit sprint na stovku za 3,9 sekundy a maximálku 295 km/h. V tom druhém tu pak máme 585 koní, 3,2sekundovou akceleraci a nejvyšší rychlost 315 km/h. V přímém směru tedy nové GT pomalé není (už kvůli standardnímu pohonu 4x4, také ten hmotnost zvýšil), to ale není parametr, kolem kterého stavíte supersport.

Extrémní hmotnost se snaží maskovat řada elektronických pomocníků. Tedy třeba aktivní stabilizátory, řiditelná zadní náprava, elektronicky ovládaný zadní diferenciál či podvozek AMG Active Ride Control. Mimo to lze počítat s aktivní aerodynamikou, kdy se vysune zadní spoiler a přední náprava sníží o 40 mm, aby tak byl vytvořen dokonalý Venturiho efekt.

Mercedes zatím nezmínil nic o základní dvoulitrové verzi, s příchodem plug-in hybridní varianty se však počítá. Osmiválec pak zůstane ve hře, přičemž v kombinaci s elektromotorem bude nejspíše produkovat více než 700 koní. To sice může působit skvěle, jenže s hmotností už se půjde daleko za dvě tuny. Nové AMG GT tak zjevně nebude již v jediné verzi zaměřené na řidiče, tuto sortu lidí tedy Mercedes zrovna dlouho oslovovat nezvládl. Ale kdo by v době úspor držel v nabídce auto se skoro unikátní konstrukcí, že?

Do zavazadlového prostoru nového AMG GT snadno nacpete jak dva golfové bagy, tak i složené vozíky. Stejně jako můžete pro maximálně 1,5 metru vysoké osoby využít i zadní lavici. To jsou jistě dobré zprávy, ovšem v případě modelu navazujícího na hlavně řidičský supersport by prioritou mělo být něco jiného. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

