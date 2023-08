Nový Mercedes-AMG GT je tak tragicky těžký, že lehčí je nejen veškerá konkurence, ale i SUV Porsche před 5 hodinami | Petr Prokopec

Tohle auto vzniklo jako první seriózní konkurent Mercedesu pro Porsche 911 a ve své první generaci bodovalo. I tak bylo těžší, dnes ale může konkurovat leda stádu slonů - 911 se mu směje do tváře, dokonce i Porsche Macan je lehčí.

Mějte mě klidně za blázna, ale patřím mezi ty, kteří hmotnost auta pořád považují za klíčovou veličinu. Automobilová branže jako by tento parametr v posledních letech pustila ze zřetele a hmotnost nových vozů nechala vyšplhat do závratných výšin. Laťku celé branži nasadil elektrický Hummer, za jehož volant bez řidičáku na náklaďáku legálně ani nemůžete. V případě amerického pick-upu 1 278 kilo váží už jen baterie, celý vůz pak klidně i strhne váhu, pokud ta je pouze čtyřtunová. Elektromobily jako tento jsou ale jen symbolickou špičkou ledovce, který je prohnilý bez ohledu na typ pohonu. Stovky kil mezigeneračně přibírají i spalovací auta.

Je celkem jedno, kam se podíváme, korunu všemu ale tento týden nasadil Mercedes-Benz s druhou generaci kupé AMG GT. Tomu po vizuální stránce nelze mnoho vytknout, stále zde máme tvary připomínající někdejší Porsche 928, jen o trochu ostřeji řezané než minule. Kritiku si pak třícípá hvězda nezaslouží ani za motorový prostor, svou práci v něm totiž znovu odvádí čtyřlitrový osmiválec. Již během samotného představení nám ovšem veškerou radost zkazila naprosto nepochopitelně vysoká hmotnost.

Německá novinka totiž váží 1 970 kg. A pokud zatížíte její plnohodnotná přední a nouzová zadní sedadla, stejně jako zavazadelník, můžete k tomuto údaji přihodit ještě dalších 350 kilo. Rázem je tedy řeč o 2,3tunovém voze, kterého za soupeře Porsche 911 na rozdíl od předchůdce nemohou brát vážně už ani v Affalterbachu. Základní Carrera totiž váží 1 505 kg.

I když vůz ze Zuffenhausenu zatížíte veškerými přípustnými 455 kilogramy, stále je na tom o deset kilo lépe než prázdné AMG GT. Přičemž výrazně daleko od třícípé hvězdy není dokonce ani Cayenne, toto 4 930 milimetrů dlouhé SUV totiž v základu váží 2 055 kg. A když vezmeme v potaz jeho menšího sourozence, rázem lze na Mercedes koukat s ještě svraštělejším obočím - nejlehčí Macan v nabídce má totiž na kontě jen 1 845 kg, tedy o 125 kil méně než AMG GT.

Můžeme samozřejmě připustit, že všechny vozy s logem Porsche mají výhodu v menší, a tedy lehčí pohonné jednotce. Zuffenhausen tedy opustíme a zamíříme do Mnichova, konkrétně k modelu M8 Coupe. Ten dle údajů tuzemského zastoupení váží 1 975 kg, tedy stejně jako AMG GT. Jenže je to auto úplně jiné třídy, je to velké cestovní GT s osmiválcem s o čtyři deci větším objemem 10 cm délky navíc. Má tak i využitelnější zadní sedadla, je to M5 kupé, extrémně rychlý cesťák.

AMG GT ale má být supersport, auto pro řidiče, alespoň jím tedy byla první generace. Ta v době příchodu na trh, tedy v roce 2015, vážila 1 615 kg. Ani to pochopitelně není na potlesk, ve srovnání se současností se ale jedná o muší hmotnost. Přitom i před osmi lety se pod přední kapotou usadil tentýž přeplňovaný čtyřlitrový osmiválec jako nyní. Mercedes tak neudělal pouhý krůček, nýbrž pořádný skok kupředu. Bohužel naprosto špatným směrem, mezigenerační nárůst hmotnosti o 355 kg je jedním slovem brutální.

Zmínit lze už jen odhad cen, které - stejně jako hmotnost - nebudou zrovna nízké. Za spřízněné SL55 totiž dáte 4 583 480 Kč, za SL63 pak 5 374 820 Kč. Kupé má být dražší než roadster, zájemci si tak nejspíše budou muset připravit 4,7 či 5,5 milionu korun. Respektive ještě mnohem více, pokud zabrousí do příplatkové výbavy. S tou pak sice nahoru zamíří komfort, luxus a technologie, stejně tak ale bude ještě větší i obezita vozu.

Nové AMG GT je pořádný cvalík, který je nejen o hodně těžší než konkurenční Porsche 911, ale dokonce svou hmotností překonává i Macan. Tedy SUV s plnohodnotnými a nikoli pouze dětskými zadními sedadly. Foto: Mercedes-Benz

Inspirace: Road and Track

Petr Prokopec

