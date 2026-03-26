Nový Mercedes CLA kombi má své ceny i ve spalovací verzi, je to ještě větší z nouze ctnost
26.3.2026 | Petr Prokopec
Mercedes se rozhodl, že místo jedné verze auta, která nevyvolává touhu, nabídne takové hned dvě. A obě spojí s absurdně vysokými cenami. To je skutečně nápad hodný obchodního génia.
Proti maloobjemovým motorům nemáme automaticky nic, pod kapotami všemožných Hyundai, Kií, Peugeotů, Citroënů, Škod, Volkswagenů či Toyot dnes odvádí vesměs dobrou práci. Pokud jde o lehké auto, jejich projev i výkon lze označit za obstojný a jejich spotřeba je příjemná. Jasně, nadšence to neuspokojí a náročněji využívaným autům nevyhoví, ale pokud kupujete normální auto pro soukromé příměstské ježdění, problém to není. A v mainstreamové kompaktní jsou i o fous větší, byť pořád relativně malé motory typu 1,5 turbo v pohodě - Octavii, Golfu a spoustě dalších aut podobného ražení vyhoví dobře, i pokud jsou pravidelně v zápřahu jako služební vozy.
Mercedes ovšem na trhu okupuje trochu jiné místo, vnímán je jako ta nejluxusnější značka z německého trojlístku. Lidé si s ním tak automaticky spojují i objemnější pohonné jednotky. Samozřejmě, každý je mít nemusí, a tak vždy byly k dispozici i menší motory, ale kdo chtěl mohl mít i v docela malých autech slušná monstra. Vzpomínáte třeba na Mercedes SLK55 nebo C63? Šestiválce s objemem kolo 3,5 litru pak nikoho neudivily a všechno vedlo zákazníky ochotě sáhnout do peněženky o poznání hlouběji než u obyčejnějších verzí. Jenže právě tenhle důvod se jim třícípá hvězda rozhodla sebrat. A dobře to dopadnout snad ani nemůže.
Němci totiž nové CLA původně chystali pouze jako elektromobil. Postupně si však uvědomili, že takovým způsobem by kalhoty prodělali úplně. Jelikož však vlastní „spalovací vývoj” opustili, neměli v ruce nic kloudného a museli sáhnout po externích zdrojích. Pod kapotu spalovací varianty tak zamířila právě jedna-pětka - ne jako základ, ale jako jediná možnost. Jde navíc o motor, který nemá německý původ, místo toho jej vyvinula společnost Horse Powertrain, za níž stojí francouzský Renault, čínské Geely a saudsko-arabské Aramco. A vyrábí se v Číně.
Tato pohonná jednotka nutně nemusí být špatná, jenže opravdu něčím, co vyvolá touhu mezi klienty Mercedesu? Na to bychom nevsadili ani zlámanou grešli. Třícípá hvězda navíc za spalovací CLA s hybridní asistencí nežádá málo, úplně základní sedan vychází na 1 118 040 Kč. Za ně pak dostáváte jen 136 spalovacích a 30 elektrických koní, tedy nijak oslnivý výkon. Spárován je přitom s hmotností minimálně 1 695 kg, načež vlastně ani nemůžete být rychlí nebo úsporní, tohle je z nouze ctnost.
Nově Němci začali prodávat CLA Shooting Brake, tedy rádoby stylovou, reálně spíš dost nehezkou verzi kombi, která ovšem marnost pohonného ústrojí jen umocňuje. Na jedné straně je sice hezké, že se hmotnost zvedla jen o pětadvacet kilo, jenže to zároveň znamená, že pokud nebude mít elektromotor z čeho brát energii, zůstane vám 136 koní na 1 720 kil. Navíc jen málokdo zůstane u minimální výbavy, reálně se tak hmotnost základní verze CLA 180 bude pohybovat okolo 1,8 tuny.
Tohle zkrátka klientelu nemůže zaujmout, zvláště když se od ní očekává, že zaplatí ještě víc - startuje se na 1 153 130 Kč. U výše postavených variant pak sice lze očekávat vyšší výkon, ovšem ten vás přijde jen dráž. Třeba CLA 200 se 163 klisnami zaměstnávajícími všechna čtyři kola je k mání od 1 269 290 Kč, zatímco CLA 220 4Matic stojí dokonce 1 329 790 Kč. A i když je u toho 190 koní, pod kapotou stále zůstává onen 1,5litrový čtyřválec z Číny.
Stačí navíc, abyste v příplatkové výbavě zaškrtli sadu Edition, a rázem jste o 320 318 Kč výš. K tomuto kroku navíc nelze přikročit bez dalších nzebytných doplňků, reálně tak vlastně utratíte dokonce přes 344 tisíc korun. A stále máte ještě dost možností, jak utratit více. Mercedes s 1,5litrovým motorem vás tak může klidně vyjít na 1,9 milionu korun, přičemž v té chvíli bude jeho pohonná jednotka bojovat s 1 853 kily. Tomu říkáme terno jako vyšité.
Mercedes tak aktuálně nabízí hned dvě verze CLA, z nichž touhu svým pohonem nevyvolává ani jedna. A drahé jsou obě. Opravdu s ním čeká úspěch? Něco nám říká, že po uspokojení první vlny zájmu ho bude marně vyhlížet...
Spalovací CLA Shooting Brake spojuje snad až ošklivý zevnějšek s poněkud laciným interiérem, jedna-pětkou pod kapotou a nemalou hmotností. Za vše ovšem musíte pořádně zaplatit. Vážně si Němci myslí, že tohle je recept na úspěch? Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Mercedes-Benz
