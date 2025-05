Nový Mercedes CLA nejde nabíjet u většiny veřejných dobíjecích stanic, to už se Němci dočista zbláznili? před 11 hodinami | Petr Prokopec

I za těch nejlepších představitelných podmínek je to velmi problematické auto s omezenou využitelností. A Němci ho „vyšperkují” tímhle? Kam se poděla obyčejná lidská soudnost? Je to jako kdyby někdo schválně dělal maximum, aby stvořil prodejní propadák.

Třetí generace Mercedesu CLA ve velkém stylu na scénu opravdu nevtrhla. Je to auto, které podivně vypadá, se jmény jako „CLA 350 4MATIC with EQ Technology” se podivně jmenuje a s hmotností 2,1 tuny je naprosto absurdně těžké. K tomu je hodně drahé, a přesto v základu působí velmi lacině. Může být ještě hůř? Mercedes jako by se snažil, abychom mohli odpovědět sladkým „ano”.

Jak už jste jistě pochopili, je to primárně elektrický model, který až na poslední chvíli dostal také spalovací verzi, jež zatím není možné objednat. Už to ho předurčuje do role jakýchsi druhých prodejních houslí, Mercedes v něm ale zcela nepřekvapivě spatřuje klíčový model. Jako první tak dostal platformu MMA, která měla elektrickým „merklům” dodat na atraktivitě mimo jiné díky 800voltovému elektrickému okruhu. S jeho pomocí je totiž možné využít dobíjecí stanice s výkonem až 320 kW, které mají doplnit energii na dalších 325 kilometrů dojezdu během 10 minut. Je to klasická zavádějící informace, která nepřiznává, že spalovací auta hrají úplně jinou ligu, ale to dnes není důležité a ani nové.

Důležité protentokrát je, že se Němci do tohoto řešení zakoukali tak moc, že auto nedokáže pracovat s jakýmkoli jiným. Jak informují kolegové z Wards Auto, přinejmenším u aut určených pro německý, rakouský a švýcarský trh (předpokládáme ale, že tomu tak bude pokaždé přinejmenším všude v Evropě, v Česku to platí) CLA není vybaveno řešením, které by mu dovolilo „tankovat“ také u stojanů se stejnosměrným proudem (DC) 400voltovým napětím. Takových dobíjecích stanic je ale většina.

Mercedes toto omezení potvrzuje na svém webu, kde uvádí, že „dobíjení u 400voltových stanic není možné, proto se neobjevují v navigačním systému“. Majitelé tedy nemohou použít mj. veškeré dobíjecí body s výkonem do 50 kW, tak i značnou část sítě Superchargerů od Tesly. Omezení se netýká dobíjení střídavým proudem (AC), využít tedy půjde zejména pomalejší domácí dobíjení, ale to je poněkud slabá náplast.

Člověk se tak musí ptát, zda vůbec existuje nějaká oblast, kterou Mercedes u této novinky, která se má po konci tříd A a B stát základním modelem značky, nepohnojil. Nezbláznili se Němci? Však jakýkoli elektromobil s ambicemi jezdit dál než chvílemi po městě je dnes problematicky využitelným řešením, se kterým musíte poměrně značně měnit své návyky, abyste s ním byli schopni nějak žít. A CLA navíc přidáte ještě toto omezení? S jeho designem, hmotností, jmény a cenou blížící se už v základu 1,5 milionu korun? Vážně si automobilka myslí, že půjde o hit? Pokud ano, musí to už být znak duševní slabosti, to jinak není možné.

Toužíte po novém CLA? Pak byste asi měli vědět, že dobíjet ho budete moci jen u 800voltových stanic. To ovšem z dálkového cestování udělá spíše noční můru než procházku růžovou zahradou. Foto: Mercedes-Benz



Další takové omezení je nejlepší reklamou na beztak rozpačitou spalovací verzi, tu ale zatím koupit nejde.

Zdroj: Wards Auto

Petr Prokopec

