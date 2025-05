Nový Mercedes CLA působí v základu až ostudně lacině, i když stojí o statisíce víc. Uvnitř přišel o třetinu displejů před 9 hodinami | Petr Prokopec

Stal se z toho takový smutný nový standard - přijde nové auto, stojí dramaticky víc, nabízí toho ale citelně míň. Nová generace Mercedesu CLA se v tomto ohledu nezdá být výjimkou, bohužel.

Před patnácti léty učinilo české zastoupení Mercedesu poměrně neobvyklý krok. Nabídku novinářských vozů tehdy obohatilo o relativně dostupnou verzi auta spojenou s široce prezentovanou „cenou od”. Tedy o sedan C200 CDI AMG Style, který odpovídal přesně tomu, jaký značka ukazovala na billboardech. Okusit jsme tedy mohli třícípou hvězdu za 922 800 Kč, které vám koupily 4 581 milimetrů na délku a 136 koní pod kapotou. S nimi jste stovky dosáhli za 10,4 sekundy, zatímco nejvyšší rychlost činila 214 km/h. Při méně než 6litrové reálné spotřebě jste ale mohli při 66litrové nádrži překonat na jeden zátah půlku Evropy. Nebylo to prostě nic ostudného.

Dnes jsme o patnáct let dál a Mercedes posílá do prodeje CLA nové generace. Pro značku jde o klíčový model, neboť se po už oznámeném úplném konci třídy A stane její základní vstupenkou do stuttgartského klubu. Výše zmíněné Céčko překonává řadě ohledů, neboť na délku mu naměříme 4 723 mm, zatímco elektrický pohon produkuje 272 koní. S těmi stovka padne za 6,7 sekundy, maximálka pak činí 210 km/h. Kromě toho značka udává dojezd až 923 km, s tím ale v běžné praxi počítat nejde. Ani tak to nevypadá na ostudu, to ale jen do chvíle, než si uvědomíme, jak tohle auto reálně vypadá a působí. A kolik stojí.

Základní CLA 250+ s technologií EQ (tak zní oficiální název) totiž startuje na 1 351 570 Kč. To je nejen o hodně dráž než u zmíněného dávného Céčka, ale především o asi 360 tisíc víc, než na kolik startovalo CLA dosud, to bylo do poslední chvíle auto za míň jak 1 milion. Nárůst ceny je tedy enormní, auto přitom v základu nepůsobí ani trochu „prémiově”, což je pocit, který automobilka dřív uměla navodit i u relativně levných verzí

Snad aby Mercedes zastřel zjevnou tuctovost, příď a palubní desku ozdobil tak velkým množstvím hvězd, až z toho jde hlava kolem. Ostatně i použité plastové panely zavání spíš než čím jiným lácí. Standardem jsou navíc 17palcová kola, která nepůsobí moc elegantně, zatímco uvnitř si posádka musí vystačit s digitálním přístrojovým štítem a 14palcovou centrální obrazovkou multimédií. Stejně velký displej před spolujezdcem byl ovšem nahrazen plastovým panelem, dosáhnout na něj totiž můžete až po hlubším hrábnutí do kapsy. Další peníze pak můžete utratit za pohlednější osmnáctky či devatenáctky, stejně jako lze nahradit látkové čalounění koženým.

Jakmile si ovšem jen trochu pohrajete s konfigurátorem a standardní výbavu obohatíte o pár položek, jste o nějakých 300 tisíc korun výš jako nic. Nahoru ovšem v té chvíli půjde už tak brutální základní hmotnost (2,055 tuny), což bude dál devastovat efektivitu provozu, jízdní vlastnosti, brzdné schopnosti... Opravdu je tohle autem proti o tolik levnějším předchůdci krokem vpřed?

Takto vypadá základní CLA, tedy 4,7metrový elektrický sedan za 1,35 milionu korun. Lákavě nevypadá a poměr hodnoty a ceny se jeví být tristní už z oficiálních pohledů na něj. Foto: Mercedes-Benz

