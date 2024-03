Nový Mercedes E53 od AMG je tak těžký, že automobilka odmítá zveřejnit jeho skutečnou hmotnost před 2 hodinami | Petr Prokopec

Je sice hezké, že si vůz ponechal šestiválec, jeho hmotnost ale mezigeneračně vzrostla snadno o půl tuny na hodnoty odpovídající spíš elektromobilům. A problémem bude i objem zavazadlového prostoru, který zamířil přesně opačným směrem.

V roce 1984 přišel Mercedes-Benz s vůbec první třídou E, třebaže zpočátku používala jen interní označení W124. Na dnes notoricky známý název přešly sedan, kombík, kupé, kabriolet a prodloužená limuzína až o devět let později, kdy došlo i na jejich facelift. Ještě před modernizací nicméně Němci vyrukovali s vrcholnou verzí 500 E, která byla vyvinuta ve spolupráci s Porsche. To se podílelo hlavně na podvozku, který měl lépe odpovídat pětilitrovému osmiválci pod kapotou. Motor přitom produkoval 326 koní, což z dnešního úhlu pohledu není oslňující výkon. I přesto však dané stádo dokázalo 1 710 koní vážící vůz dotlačit na stovku za 6,1 sekundy.

Přesunout se můžeme do současnosti, a to k novému Mercedesu-AMG E53 Hybrid 4Matic+. Ten je vůbec první výkonnou verzí současné třídy E, přičemž ke svému pohonu sice nepoužívá osmiválec, nicméně čtyřválce se tak jako třeba nevalně přijatá Céčka od AMG nedočkal. Místo toho pod přední kapotu zamířil třílitrový šestiválec, jenž doplnila hybridní technika. V základu je možné počítat s 585 koňmi, v případě zaškrtnutí příplatkového paketu AMG Dynamic Plus ovšem můžete mít dokonce 612 kobyl. Otázkou však je, jak dlouho budete mít takový výkon k dispozici.

Jak jsme již zmínili, novinka je hybridem, a to dobíjecím. Její ústrojí tvoří spalovací jednotka naladěná na 449 koní a elektromotor produkující dalších 163 ořů. Ty nicméně budete mít k dispozici jen ve chvíli, kdy jsou dostatečně nabité baterie o kapacitě 28,6 kWh, z čehož využitelných je pouze 21,22 kWh. Dle třícípé hvězdy jen s nimi zvládnete ujet 93 až 101 (sedan), respektive 90 až 97 kilometrů (kombi), tomu ale nejspíše nevěří ani ve Stuttgartu či Affalterbachu, neboť to by znamenalo ekvivalent spotřeby paliva až pod 5,5 litru na 100 km. A to půjde těžko už kvůli tomu, že auto je extrémně těžké.

Jak moc? To vám přesně nedokážeme říci. Mercedes tento údaj sám nezveřejnil nejen v tiskové zprávě, ale ani v přiloženém přehledu technických parametrů. Výslovně jsme se tedy na hmotnost vozu zeptali přímo výrobce, který odmítl konkrétní číslo zveřejnit. Pracujeme v tomto oboru skoro čtvrt století a nikdy jsme nezažili, aby se tak klíčový parametr vozu stal po premiéře tajemstvím. A to vlastně mluví za vše.

Ostatně si obrázek o smutné realitě můžeme udělat i bez Mercedesu. Už čtyřválcové plug-in hybridní E400e 4Matic s menším a lehčím akumulátorem váží 2 265 kg, dá se tedy předpokládat, že E53 AMG zamíří s hmotností přes 2 400 kg a jako kombík snadno ke dvěma půl tunám. Pro srovnání - předchozí generace E53 vážila 1 950 a nebylo to žádné pírko, novinka přesto bude snadno o půl tuny těžší.

S touto mrtvou hmotností se auto bude tahat po celou dobu, zatímco v případě výkonu je konstantou „jen” oněch 449 koní. Baterie i elektromotor budou vážit pořád stejně a také zabírat stejně místa. V případě zavazadlového prostoru, který můžete v přiložené galerii vidět na vlastní oči, zbude hybridu jen 390 až 460 litrů místa v základu podle použité metodiky měření. Na někdejšího „krále kufrů”, který jako kombík předchozí generace zvládl pojmout od 640 do 1 820 litrů harampádí, jsou to znovu mizerná čísla.

Nové výkonné Éčko bude pochopitelně přesto citelně rychlejší než v úvodu zmíněný model 500E. Ovšem za tento posun bude třeba patřičně zaplatit, třeba skrze daleko častěji opotřebované brzdy, rychle se sjíždějící pneumatiky a jistě i na náklady na palivo, neboť udávaný zhruba litrový průměr vychází z ignorace doplněné elektrické energie. S ohledem na hrozivou hmotnost bude jistě náročné dostat se i na proklamovaných 8,6 až 9,5 litru na sto kilometrů, za které má třída E jezdit bez nabitých baterií.

Nejde nicméně o nic nového, tímto způsobem šálí výrobci zákazníky již léta. Aktuálně tedy jen dodáme, že E53 jako sedan zvládá zrychlit na stovku za rovné 4 sekundy, zatímco kombík je o desetinu pomalejší. Při volbě paketu navyšujícího výkon na oněch 612 koní je nicméně možné počítat s časy 3,8 a 3,9 sekundy. Celé stádo ale máte k dispozici jen pro tuto disciplínu, a to po aktivaci funkce Race Start, nikoli po celou dobu.

Co se podvozku týče, novinka dostala do vínku adaptivní tlumiče či řízení zadní nápravy již ve standardu. Paket AMG Dynamic Plus pak kromě vyššího výkonu přihazuje i elektricky ovládaný zadní diferenciál, dynamické úchyty motoru či větší brzdy z kompozitu vpředu. Ty se nastěhovaly do rozšířených podběhů, které standardně okupují 19palcová litá kola. Nahradit je ovšem lze litými dvacítkami či dokonce kovanými jednadvacítkami.

Vzhled dál umocňuje specifická čelní maska, agresivnější nárazník s většími vzduchovými otvory či čtveřice koncovek výfuku a spoiler na zádi. Uvnitř pak nechybí sportovní sedadla či volant, AMG si ovšem pohrálo také s některými stránkami v palubním menu. To je ale víceméně vše, dodat už můžeme jen nejvyšší rychlost, která s již zmíněným paketem stoupá ze standardních 250 na 280 km/h u sedanu a 275 km/h u kombíku.

Nová generace E53 AMG přepřahá na plug-in hybridní technologii, šestiválec si ale naštěstí nechává. Ústrojí přitom zvládá produkovat až 612 koní, nicméně s těmi nelze počítat po celou dobu. Hmotnost, která se snadno bude pohybovat mez 2,4 a 2,5 tuny je ovšem stálá. Foto: Mercedes-Benz

