Schopnost Mercedesu prodávat nová auta za jakkoli přijatelných ziskových marží podle zveřejňovaných ukazatelů povážlivě klesá a divit se opravdu není čemu. I tento segment trhu zná něco jako hodnotu za peníze, u nové třídy GLC je opravdu nepřesvědčivá.

včera | Petr Miler

Nový Mercedes GLC v úplném základu je předražená bída vážící přes 2,5 tuny, kdo má toto kupovat?

Foto: Mercedes-Benz

Schopnost Mercedesu prodávat nová auta za jakkoli přijatelných ziskových marží podle zveřejňovaných ukazatelů povážlivě klesá a divit se opravdu není čemu. I tento segment trhu zná něco jako hodnotu za peníze, u nové třídy GLC je opravdu nepřesvědčivá.

Už od úniku prvních fotek bylo zřejmé, že GLC - dnes jasně, ale o parník nejprodávanější vůz Mercedesu v Evropě - bude ve své nové generaci kráčet po velmi tenkém ledě. A pozdější plné odhalení ho neučinilo o nic atraktivnějším, to spíš naopak. Psali jsme, že „ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je”, a to jsme tehdy zdaleka nevěděli vše - kupříkladu hmotnost auta firma raději úplně odmítla zveřejnit.

Dnes toho víme zase o něco víc, mimo jiné známe i onu hmotnost. A GLC to posouvá jen do horšího světla. Firma vůz začala prodávat i v Česku a to, co za své peníze dostanete v základním provedení, které je základní skutečně jen svým provedením a nikoli cenou, je skoro dechberoucí. A v dobrém smyslu slova to opravdu není.

Nebudeme dlouho tančit okolo horké kaše a rovnou řekneme, že dnešní základní provedení GLC 400 4Matic přijde na 1 778 700 Kč. Verze 400, to zní skoro hrdě, ale nic až tak extra to není. Pohon je stále jen elektrický, takže výkon 469 koní neohromí, zvlášť při už zveřejněné hmotnosti 2 535 kg (!) v úplném základu. Přes 2,5 tuny v SUV s 469 koňmi nečekejte dynamické zázraky. A i kdyby vám tak dynamický projev vozu přišel, nadšení nepotrvá dlouho.

I za tak masivní cenu totiž dostáváte veskrze průměrné baterie o kapacitě 94 kWh, což je ekvivalent jen 24 litrů nafty v nádrži dieselové verze. Kam s takovou zásobou dojedete? Normálně 300 km, rychleji 200 km, velmi pomalu 400 až 500 km? A na maximum něco kolem stovky? Tak nějak to bude, Mercedes pochopitelně hlásá jiná hausnumera, konkrétně až 715 km. Ale pozor, aby vám tohle aspoň slíbil, musíte platit.

I když je už základ drahý jako čert, oněch 715 km je za příplatek. A ne malý. V konfigurátoru si musíte po výběru základního provedení přejít do sekce „Speciální modely” a zvolit verzi „Prý dojedu, kam stejně nedojedu”, tedy pardon, jmenuje se „Long Range Edition”. A za tu si připlatit dalších 72 587 Kč. Za to dostanete paket Technology s řízením zadní nápravy a vzduchovým odpružením Airmatic s 19palcovými koly z lehkých slitin a pneumatikami s nízkým valivým odporem. Takže jste na 1 851 287 Kč a máte pořád jen to, co Mercedes avizoval spíš jako standard. Komické? Držte si popcorny, cirkus Stuttgart teprve rozjíždí svou show.

Možností volby je zatím omezené možností, přesto se najde řada pikantností. Pokud se podíváte na fotky okolo, vidíte, že vůz má v základu standardní vystouplé kliky dveří. Nic proti nim, brali bychom je všemi deseti, na propagačních fotkách jsou ale zapuštěné a elektricky vysouvací. Kde je zakopaný pes? V možnostech příplatků, ale tady to není snadné - pokud chcete mít kliky jako Tesly a spol. a dávat najevo okolí, že i takto šetříte asi 0,01 gramu CO2 za rok, musíte sáhnout místo základní verze Avantgarde nejen po Linii AMG, ale dokonce Linii AMG Plus. Prásk ji tam, 192 856 Kč navíc.

Jenže ouha, pokud chcete AMG Plus, musíte si také koupit Sadu Advanced Plus s Digitálními doplňky a Sadu Agility & Comfort. Pak ale nemůžete mít sadu Long Range, takže s dojezdem jste zase asi o 80 km níž (ne, že by to nebylo jedno, všechna udávaná čísla jsou pohádky, víme, jak vznikají), díky čemuž trochu ušetříte. Takže celkový příplatek za zapuštěné kliky spolu s dalšími nezbytnými prvky činí 283 969 Kč. Mezisoučet? 2 135 256 Kč. Nevadí, však ho ho ho, Santa už jede a bude nadělovat.

Pojďme do interiéru, kde máte i skvělé možnosti zdarma - třeba veganský interiér z umělé kůže, kdo by ho nechtěl. Jinak toho ale moc bez příplatků nedostanete. Ačkoli se Mercedes v případě GLC rád chlubí jeho digitální palubkou, která bude podle nás za pár let stejně působivá jako dnes vietnamské digitálky z devadesátek, ani při ceně přesahující 2 miliony Kč nedostanete v základu víc než výchozí provedení. Tedy to s nejlevnější verzí digitálního kokpitu, kdy displej úplně vpravo je v podstatě jen promítač tapet a ani zbylé dva nejsou úplně „top”.

Chcete-li maximum, musíte platit a zaškrtat Sadu Advanced Plus s Digitálními doplňky, Sadu Premium s Digitálními doplňky a Sadu Premium Plus s Digitálními doplňky, takhle najednou. To znamená také povinnost vzít černé kožené čalounění interiéru a přihodit dalších 248 738 Kč. Dál už to jsou spíš drobnosti - jiné než základní laky jsou nejméně za 24 601 Kč, kola dle chuti klidně za další desítky tisíc (ale necháme základ AMG), přidáme tažné zařízení za 32 649 Kč, „Digitální doplněk: Sadu energizujícího komfortu” za 6 074 Kč a vyhřívaný volant v rámci Zimní sady za 7 896 Kč.

Záměrně vynecháme některé další prvky (pokročilý asistenční systém - 45 556 Kč, 360° kamera - 17 615 Kč, boční airbagy vzadu - 11 390 Kč, různé cestovní i domácí nabíječky za desetitisíce atp.), však se jen pokoušíme posunout technicky základní provedení do výbavově snesitelného, povaze značky a modelu odpovídajícího provedení. Výsledek? 2 455 215 Kč. Zkuste se vyhnout suchému polknutí.

Přijde nám opravdu bláhové, že Mercedes vzal svůj nejžádanější model, postavil jej kolem techniky, která zřetelně ztrácí na už tak omezené popularitě, sebral mu v základu většinu důstojnosti a pak vám dovolí připlatit si za ni dalších asi 700 tisíc Kč, aniž byste na onom dost marném technickém základu zřetelně nevyhovujícímu naprosté většině zákazníků značky (61,8 procenta nově prodaných Mercedesů v Česku má letos dieselový motor, u GLC je to skoro stejných 61,5 % - takový nové GLC nenabídne, ani když přijde se spalovací verzí) cokoli změnili.

Diví se ještě někdo, že se bárka Mercedesu potápí? A tohle na ni přidá jen další šutráky, však kdo má toto kupovat? Současné GLC - naštěstí pro automobilku - zůstává v prodeji, ale jak dlouho v něm ještě vydrží? Opona jednou spadne a Mercedes zase nebude mít z čeho brát, protože tímto nemá čemu a jak obstojně konkurovat.


Základní Mercedes GLC fešák není, fešáckou cenu ale má. A běda, jak se ho pokusíte trochu napravit... Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.