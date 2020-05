Nový Mercedes S nafocen bez maskování zvenčí i zevnitř, chce znovu udávat tempo vývoje před 3 hodinami | Petr Prokopec

Obří displeje, absence tlačítek a minimalistické výdechy klimatizace, takový je kokpit německé novinky, která zjevně chce tradiční zákazníky nahradit mladšími. Zevnějšek už tolik překvapení neskýtá.

Jednou z nejzásadnějších novinek letošního roku bezesporu bude Mercedes-Benz třídy S. Ten měl dle původních informací debutovat na podzim v Paříži, nicméně s ohledem na nejistou budoucnost autosalonu se to může změnit. Je otázkou, zda třícípá hvězda nenahradí město na Seině jinou metropolí či nezůstane pouze u virtuálního debutu. To ale pro tuto chvíli není až tak důležité, zabývat se spíše budeme vzhledem, neboť ten byl prozrazen.

Nedá se samozřejmě mluvit o naprostém překvapení, přeci jen špionážní fotografové nás svými úlovky zásobují již déle. Ovšem teprve nyní se interiér chystané třídy S objevil v plné kráse. Pro tradiční zákazníky nicméně může jít o hůře stravitelné sousto, jelikož novinka opustila konzervativnost předchůdců. Spíše se zdá, jako kdybychom se dívali na kabinu moderního SUV zaměřeného na mladé než na klasickou limuzínu, jejíž majitelé se rekrutují hlavně z řad dříve narozených.

Dá se samozřejmě předpokládat, že přesně tento mezigenerační posun byl pro Mercedes jednou z priorit, třída S vždy chtěla být autem, které udává tempo vývoje. Rozhodně se tedy nedá říci, že by designéři značky patřili mezi lenochy, ke kterým jsou přirovnáváni stylisté Porsche. Změna oproti dosluhujícímu provedení je opravdu značná, ovšem zda je to k lepšímu řeknou až zákazníci. Za nás ovšem musíme dodat, že kombinace digitálního přístrojového štítu a tabletu na středové konzoli doplněné pouze úzkými výdechy klimatizace vypadá divoce.

Absence většiny tlačítek přitom naznačuje, že veškeré ovládání se přesunulo na zmiňovaný centrální tablet. Majitelé tak budou v podstatě nuceni k užívání hlasového ovládání, což je stejně obtížné a rozptylující jako ježdění prstem po obrazovce. Mercedes navíc sice má danou technologii lepší než konkurence, stále v podstatě stačí, abyste při konverzaci se spolucestujícími zmínili název automobilky, a již se vás dotěrný hlas z nitra palubky ptá, co si budete přát.

Na druhou stranu, zákazníci do jisté míry absenci tlačítek řešit nebudou muset. Místo toho mohou veškerou svou pozornost soustředit právě na onen dotykový tablet, neboť značka hodlá příští třídu S osadit autonomním řízením úrovně SAE3. To znamená, že za určitých okolností bude možné spustit ruce z volantu a oči z vozovky. Nicméně systém bude možné aktivovat pouze na trzích, kde to umožní legislativa. Mimo to pak zatím není jasná míra volnosti, která bude ponechána řidiči.

Ještě než opustíme kabinu, lze zmínit, že nová třída S převezme volant od inovovaného Mercedesu třídy E. Vůči němu však nabídne více prostoru na zadních sedadlech, kde se navíc pasažéři mohou těšit na modernizovaný systém palubní zábavy. Jejich komfort pak hodlá navýšit aktivní zavěšení, stejně jako přepracovaná modulární platforma MRA II. Kromě toho se očekává rovněž příchod řiditelné zadní nápravy pro navýšení ovladatelnosti.

Modernizován bude rovněž motorový prostor, jenž u základních modelů počítá s šestiválcovými benzinovými a dieselovými motory. Nad tyto motory se postaví čtyřlitrový osmiválec, nicméně otázkou je, na jak dlouho. Mercedes totiž jednotku twin-turbo z produkce AMG hodlá nahradit hybridizovaným provedením s menším objemem. S elektrifikací se pak počítá i na vrcholu nabídky, a to u šestilitrového dvanáctiválcového agregátu.

Tím nám dostupné informace momentálně končí, s ohledem na premiéru, která je prakticky za dveřmi, ale nový Mercedes-Benz třídy S nepouštíme ze zřetele na dlouho. Dá se předpokládat, že v prvé fázi dorazí verze se standardním a prodlouženým rozvorem. V té druhé se pak zřejmě ukáže verze Maybach, jíž bude následovat Pullman a pancéřované provedení. Všechny varianty ale dostanou čtyři dveře, dvoudvířka jsou určitě mimo hru.

Kabina nového Mercedesu třídy S může být pro tradiční klientelu tohoto modelu nepříjemným překvapením, exteriér naopak překvapit příliš neumí

Zdroj: CocheSpias

