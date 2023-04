Nový Mercedes E jde do souboje na pistole s pouhým nožem, v EU nenabídne jediný pořádný motor před 5 hodinami | Petr Prokopec

Třícípá hvězda nepřestává překvapovat. A v dobrém to opravdu není. Vedení Mercedesu ztratilo soudnost až do té míry, že nové Éčko v Evropě nabídne jen čtyřválce. Může takto bodovat u konzervativní klientely, která si u BMW klidně koupí šestiválec či osmiválec?

Před nedávnem jsme vám mohli přiblížit srovnávací test BMW M340i a Mercedesu-AMG C43. Ten opanoval mnichovský vůz zejména proto, že automobilka nenásledovala svou konkurenci do downsizingového pekla. Řadu 3 vám tak nadále dodá s šestiválcovou pohonnou jednotkou. Největším paradoxem u třícípé hvězdy přitom je, že veškeré její snahy se obrátily proti ní - dvoulitrový čtyřválec doplněný hybridní technikou je totiž pomalejší i žíznivější než třílitrová jednotka spárovaná s modrobílým emblémem, nemá tak v rukávu jediný trumf, jedinou výhodu.

Pro Mercedes je výsledek testu značným problémem, k downsizingu totiž ve Stuttgartu zaveleli prakticky u všech novinek. Je pak sice pravdou, že značnou část klientely dnes již nezajímá, kolik válců mají pod kapotou, nicméně pokud jimi preferovaná značka prohrává pomalu ve všech myslitelných ohledech se soupeřem, který se nachází ve stejné prestižní lize, pak jednoduše sáhnou po konkurenci. Zatímco však u třídy C se bude k řadě 3 přecházet spíše individuálně, o úroveň výše už může jít o podstatnou část zákazníků.

Třícípá hvězda totiž aktuálně odhalila zcela novou třídy E, u které došlo na totéž, co se stalo u menšího modelu. Pryč jsou tedy jakékoli motory, které nejsou dvoulitrovým čtyřválcem. Jak chce ovšem značka v takové chvíli soupeřit s BMW řady 5, které je nabízeno jak se šestiválci, tak dokonce s osmiválcem, to nám hlava skutečně nebere. Tedy alespoň v Evropě, přesněji v EU. Přinejmenším do Spojených států totiž zamíří provedení E450, jehož 380 koní výkonu a 500 Nm točivého momentu produkuje šestiválcová jednotka.

Evropané tedy budou moci volit z verzí E200, E220d, E220d 4Matic, E300, E300e 4Matic a E400 4Matic. V prvních třech případech došlo na spárování dvoulitru s mild-hybridní technikou, jenž přihazuje u každého provedení 23 koní. Benzinový agregát byl přitom naladěn na 204 koní, ten dieselový pak na 197. E200 je pak nejrychlejší z tohoto portfolia, neboť stovku zdolá za 7,5 sekundy a maximálně se rozjede na 240 km/h. O nic světoborného tedy opravdu nejde.

Podobné je to také u plug-in hybridů, v jejichž případě dodává elektrickou vzpruhu 129koňová jednotka. To je přitom jediný rozdíl mezi E300 a E200, neboť spalovací ústrojí znovu produkuje 204 koní. U prozatímního vrcholu nabídky pak dvoulitr posílá na zadní kola 252 koní, což vede k 5,3sekundovému sprintu a maximálce 250 km/h. Automobilka uvádí, že všechny plug-in hybridy budou jezdit pod litr na sto kilometrů, což je lež vycucaná z laboratorního prstu.

Na realitu se ale dnes v Bruselu nehraje, což je hlavní důvod, proč se Mercedes tímto směrem vydal. Jsme tedy zvědavi na reálné výsledky z prvních testů. Protože však vůz povyrostl na 4 949 mm do délky a na 2 961 mm v případě rozvoru, můžeme počítat s hmotností okolo dvou tun. V takové chvíli ani diesely nebudou jezdit za méně než 6 l/100 km, zatímco u benzinových lze počítat s nějakými osmi litry. Zvláště u plug-in hybridů zatížených bateriemi o kapacitě 25,4 kWh.

Abychom nicméně jen nekritizovali, byť oprávněně, přesuneme se k designu. Ten je více než povedený, zvláště u variant osazených maskou typu Progressive, jenž obsahuje velké množství malých třícípých hvězd. Mimo to ovšem bude možné setrvat také u klasického provedení se třemi příčnými lamelami. V obou případech je nicméně maska zasazena do černého rámečku, který novou třídu E na první pohled odlišuje od již zmíněného menšího sourozence i výše položené třídy S.

Co se interiéru týče, zde stály inspirací elektrické modely EQE a EQS. Standardem je jedna kamera monitorující pozornost řidiče, stejně jako digitální přístrojový štít a obrazovka multimédií. Zákazníci si nicméně budou moci připlatit také za displej před spolujezdcem, stejně jako za další čtyři kamery. První napomáhá s asistenčními systémy, zatímco druhá je určená pro ovládání pomocí gest. Nejvíce pozornosti, i té kontroverzní, se ale nejspíše dostane té, s níž lze pořizovat selfie.

Mercedes se tedy definitivně přesunul od aut k počítačům na kolech. To je jen potvrzeno dalšími prvky, které jsou součástí palubního menu - nechybí totiž platforma TikTok, stejně jako třeba hra Angry Birds. Portál ZYNC pak navíc ještě umožňuje streamování hudby i videí, stejně jako zpravodajství či dalších her. Když si nicméně uvědomíme, že průměrnému zákazníkovi značky je lehce nad padesát let, nejsme si jisti, zda klientela právě tyto výkřiky techniky ocení.

Tím se dostáváme na konec tiskové zprávy, zmínit již můžeme jen standardní ocelové pružiny, které lze za příplatek nahradit vzduchovými měchy. Pokud se navíc zákazníci rozhodnou pro paket Technology, mohou dále počítat s adaptivními tlumiči a řiditelnou zadní nápravou, díky které se pětimetrový sedan zvládne otočit na stejně malém prostoru jako čtyřmetrový hatchback. Bude to ale stačit? To zjistíme za pár měsíců, během kterých značka odhalí i ceny.

Nová třída E bude k Evropě pouze se čtyřválcovými motory. Downsizing chce značka vykompenzovat prvky, jako je selfie kamera v interiéru či integrace her do palubního menu. Nejsme si ovšem jisti, že spíše konzervativní klientela po něčem takovém touží. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.