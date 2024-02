Nový mistr italského bizáru je kompletně venku, první skutečně nová Lancia po 13 letech dělí publikum na dva tábory před 6 hodinami | Petr Miler

Po všech únicích a upoutávkách už jsme nečekali nic normálního, a tak jsme se ničeho normálního ani nedočkali. Italové se s novým Ypsilonem pohybují v případě designu na hranách vkusu a odvahy, po technické stránce ale hrají na jistotu.

„Nejseš mrtvej, dokud nejseš mrtvej,” chce se připomenout úsměvný obrat filmových akčních hrdinů při pohledu na trampoty Lancie. Ta byla formálně popravena už roce 2014 a u nás si svůj pohřeb užila o pár let později, jen v domácí Itálii měla i poté ještě chvíli doprodávat už tehdy stárnoucí Ypsilon. Zájem o něj ale zůstával tak velký, že se úplného skonu Lancia nikdy nedočkala - jen prodeje tohoto jednoho vozu na jednom jediném trhu stačily k překonání evropských prodejů všech vozů protežované Alfy Romeo.

Když se tedy mateřský koncern FCA stal po sloučení s konkurenčním PSA součástí dnešního Stellantisu, pohřeb byl za pět minut dvanáct odpískán zcela. Carlos Tavares v čele nové mateřské firmy rozhodl o tom, že každá ze slavných značek automobilky má ještě dostat šanci ukázat, co v ní vězí, a tak ji dostala i Lancia. O pár let později můžeme díky tomu oficiálně přivítat nový Ypsilon, který je po 13 letech prvním skutečně novým a alespoň nějak autentickým vozem značky. Je to dobrá zpráva? Odpověď se bude asi hodně lišit podle toho, komu tuto otázku položíte, protože vzhled vozu dělí publikum na dva tábory.

Nový Ypsilon je totiž všechno, jen ne normální, jak jsme nejednou zmínili při předchozích únicích. Někdo mu říká pohřebák, někdo stromtrooper po láhvi italského vína, někteří ho překřtili na mistr italského bizáru. Toho bychom se podrželi i my, jakkoli pochopitelně nejsme hluší ani k názorům, že jde o krásné, nápadité, originální auto. Tak či onak je to obraz renesance Lancie a bude do značné míry záležet hlavně na něm, zda se značka začátkem příští dekády dočká definitivní sekery, nebo bude žít dál s širším portfoliem modelů.

Novinka se kompletně odhalí 14. února v Miláně, provedení Cassina Limited Edition se ale dočkalo dílčí premiéry skoro o dva týdny dříve. Tato verze vznikne jen v 1 906 kusech (že neuhodnete rok zrodu Lancie?), a dá se tedy očekávat, že bude tím vizuálně atraktivnějším provedením. Přesto nás poněkud děsí prazvláštním ztvárněním přídě i jakousi celkovou designovou nehomogenitou. Příď je jako z jiného světa, profil je plus minus normální a záď vypadá jako z historické Lancie Stratos? Nedává nám to smysl.

Podívejme se tedy raději do kabiny, kde prý byl kladen velký důraz na vysoce kvalitní materiály a jedinečné designové prvky, aby vůz uvnitř víc než auto připomínal italský obývák. Tak vše prezentuje Lancie, výsledek posuďte sami. V případě vyobrazené verze mají lepší pocity navodit plody spolupráce automobilky s Cassinou, luxusní italskou nábytkovou značkou, která která přispěla k výběru materiálů a barev. Patrné je to hlavně na sedadlech, kulaté prvky palubní desky jsou znovu dílem designérů automobilky. Ypsilon 2024 je tak prvním autem, který přichází s infotainmentem zvaným Lancia SALA (Sound Air Light Augmentation) a později se má objevit i v dalších novinkách značky. Právě pro něj mají být kulaté prvky typické

Technické specifikace nového Ypsilonu zatím zveřejněny nebyly, auto ale má být k dispozici jak s elektrickým, tak se spalovacím pohonem, přičemž Cassina Limited Edition bude nepřekvapivě pouze elektrická. U obou variant čekejme techniku modelů jako Peugeot 208, s nímž auto sdílí základy. Na straně bateriového pohonu tedy patrně bude bojovat ústrojí s 54kWh baterií, za ten spalovací bude kopat 1,2litrový tříválec. Více se dozvíme 14. února, prodeje auta začnou záhy. Dodejme, že historicky čtvrtý Ypsilon už nebude k mání jen v Itálii, zda se ovšem Lancia vrátí také k nám, ukáže se vší jistotou jen čas.

