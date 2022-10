Nový model Renaultu bude čínský vůz s francouzským logem, ukazuje smutnou budoucnost Evropy před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault Samsung

Těžko říci, zda je to záměr nebo nedopatření, pokud se ale nic zásadního nezmění, evropský automobilový průmysl míří ke stále menší schopnosti konkurovat hlavně tomu čínskému. Francouzi se na takovou možnost zjevně připravují.

V loňském roce Renault podepsal dohodu o technické spolupráci s čínským Geely. To na první pohled nemusí působit mimořádně, k podobné spolupráci přistupuje spousta automobilek, zvláště pak při působení v Číně. Jenže Francouzi se v rámci této kooperace nehodlají zaměřovat pouze na jeden trh, místo toho hodlají společné produkty poslat do celého světa. Asi úplně nejzajímavější ale na celé spolupráci je ale fakt, že nepůjde jen o sdílení vybraných technických prvků, zajde mnohem dál.

Může to být jen část širší spolupráce, Francouzi ale v prvním sledu v podstatě převezmou čínský vůz a nadělí mu vlastní logo, víc nic. A právě první vlaštovku tohoto ražení začal nyní Renault odhalovat. Není překvapivé, že jde o SUV, leckoho ale jistě zarazí, že na novince toho mnoho francouzského nebude. Zatím nepojmenovaný vůz totiž stanul na modulární platformě CMA, kterou Geely vyvinulo společně s Volvem. Využívat pak má jednotky vzešlé z výše popsané spolupráce. Jeho výrobu pak obstará divize RKM (Renault Korea Motors), jenž nebude zásobovat pouze domácí trh, auta budou vyvážena do celého světa.

Právě na tuto pobočku přitom Renault sází ve velkém, v následujících šesti letech tak Francouzi v Koreji investují přes 900 milionů Eur (cca 22,1 mld. Kč). Hlavní důvod zmínil sám šéf značky Luca de Meo, dle kterého je země „velmi dobrým odrazovým můstkem pro export našich produktů. Korea totiž podepsala dohodu o volném obchodu s řadou států, což jen umocňuje její pozici jako jistého předmostí v rámci automobilové výroby a vývozu.“

Tento krok naznačuje, kam míří evropský automobilový průmysl jako takový. A nic veselého to není. Už i Němci pochopili, že zelená politika EU dělá místní průmysl stále více nekonkurenceschopným zejména ve srovnání s tím čínským. Proč si tedy dělat hlavu s drahým vývojem a výrobou aut v Evropě, když čínské automobilka dokážou podobná auta dělat stále levněji? Renault to možná jen pochopil též a minimálně pro jistotu část výroby svých vozů prostě svěří Číňanům. Že už to nemá daleko k tomu, aby se z Renaultu stala jen další značka s evropským původem, ale čínskou podstatou (jako je dnes třeba MG), asi nemusíme dodávat.

Lze už jen dodat, že chystané SUV zamíří do prodeje v roce 2024. Na prvním snímku jeho siluety pak jsou patrná úzká čelní světla, prolisy na přední kapotě, malý zadní spoiler a svažující se záď. Bude to takový větší Renault Arkana, akorát primárně elektrický. Jestli aspoň Číňané dokáží takový vůz vyrobit za takovou cenu, aby byl zajímavý i poměrem schopností a ceny, ukáže jen čas.

Francouzi se už pochlubili pouze siluetou vozu, jenž vzejde z jejich spolupráce s čínským Geely. Renault tomuto modelu dodá v podstatě jen logo, bude to primárně čínské auto. Foto: Renault



Vůz bude mít podle své siluety blízko k Renaultu Samsung XM3, což je přeznačkovaný Renault Arkana vyráběný právě v Koreji. Novinka ale bude přeznačkovaným čínským vozem, výrobu v Koreji ale budou mít oba modely společnou. Foto: Renault Samsung

Zdroj: Renault, Auto News

