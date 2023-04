Nový nejlevnější elektromobil pro Indii jen podtrhuje nesmyslnost těchto aut, vypadá jako nákupní vozík před 5 hodinami | Petr Prokopec

Sama cena okolo 200 tisíc Kč vypadá lákavě, za to u nás dnes nekoupíte ani nejlevnější konvenční auta. Ale co za ni dostanete? Ve stručnosti řečeno něco podobného, jako když zasunete desetikorunu do vozíku před supermarketem.

Je zcela jedno, co od rána do večera hlásají politici - faktem zůstává, že v zemích Evropské unie elektromobil levně vyrobit nelze. Vzácné kovy se na starém kontinentu momentálně téměř netěží, nedochází zde ani k jejich rafinaci. Místo toho tu máme extrémně drahé energie, stejně jako požadavky na stále vyšší přítomnost aktivních bezpečnostních systémů. Navíc v Evropě zaměstnanci pobírají relativně vysoké příjmy. To všechno dohromady tlačí výrobní náklad a tím i ceny nahoru.

Jakmile se po euroasijském kontinentu přesuneme o několik tisíc kilometrů na východ, můžeme si připadat jak v Jiříkově vidění. Země jako Čína a Indie těží i z výhod levné ropy a plynu z Ruska, sama Čína pak rozjela stavbu uhelných továren v šíleném tempu. Jen za loňský rok totiž otevírala v průměru dvě týdně. Díky tomu šestinásobně překonala zbytek světa dohromady. Uhelnou energii chce navíc používat až do roku 2060, neboť přestože je lídrem ve fotovoltaice, obnovitelným zdrojům zase tak nevěří.

Když si navíc uvědomíme, že v Číně se nachází lithiové doly, stejně jako zde dochází na 95 procent veškeré rafinace vzácných kovů, není opravdu překvapivé, že tamní elektromobily jsou nesrovnatelně levnější. Typickým příkladem je Wuling Air EV, který byl představen v loňském roce. Do prodeje zamířil v prosinci, přičemž zákazníci mohou volit mezi dvoumístnou a čtyřmístnou variantou. Ta první je dlouhá 2 599, druhá pak 2 974 mm. Pozor však, nejde o rozvor, nýbrž o celkovou délku. Máme zde tedy ekvivalent první generace Smartu.

Nyní se Air EV dostal i na indický trh, nikoliv však pod svým původním názvem. Wuling totiž spadá pod automobilku SAIC, která je rovněž vlastníkem značky MG Motor. Indové si tedy od tohoto týdne mohou pořídit nové MG Comet EV. K dispozici nicméně prozatím budou mít pouze větší čtyřmístnou variantu. To ale nejspíše nikomu vadit nebude, neboť „kometa“ i tak zůstává nejlevnějším elektromobilem v zemi . s cenou 798 tisíc rupií (cca 208 tisíc Kč) totiž poráží i dosavadního lídra, tedy Tatu Tiago EV (849 000 INR, asi 221 tisíc Kč).

Tiago je nicméně o 80 centimetrů delším vozem, jehož verze osazená bateriemi o kapacitě 24 kWh slibuje i vyšší dojezd. Ten je sice pouze teoretický, tak je tomu ovšem také u MG. Comet EV vyfasoval paket s kapacitou 17,3 kWh, se kterým má zvládnout uváděných 230 km. V Číně je pak originál k mání ještě s bateriemi o kapacitě 26,7 kWh, s nimiž je kromě 300kilometrového dojezdu spárován také elektromotor produkující 68 koní místo základních 41. Zda se ale dostane do Indie, je ve hvězdách - pokud však ano, levnější než Tata nebude.

Na poměry elektromobilů to možná nejsou špatná čísla, ale podívejte se na tohle auto. To není ani pořádné auto, to je motorizovaný nákupní vozík, který ve výsledku trápí stejné problémy jako ostatní elektromobily - od omezené použitelnosti až po nejasné vyhlídky za hranici 8 let životnosti. Stát tohle 208 tisíc u nás, budiž, ono ale stojí 208 tisíc v Indii, kde není problém i za ceny mezi 150 a 200 tisíci korunami koupit podstatně dospělejší spalovací alternativu v podobě čtyřmetrových malých SUV pro alespoň mladou rodinu. Co vedle toho může „Kometa” nabídnout? Je to jen další ukázka nesmyslnosti a nekonkurenceschopnosti elektrických aut - bez ohledu na místo vzniku a zaměření nabízí méně muziky za více peněz.

Comet EV je indickou novinkou, přičemž stojí dokonce ještě méně než originální Wuling Air EV v Číně. Protože však v nově nejlidnatější zemi světa jsou i zajímavější nabídky, je úspěch tohoto vozu velkou otázkou, už na papíře velký smysl nedává. Foto: MG Motor

