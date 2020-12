Nejpraktičtější VW se vrátí i s posledním novým TDI, parametry má odzbrojit kritiky dieselů před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Ještě alespoň jednu velkou ránu chtějí dát Němci se svými legendárními turbodiesely. Využít k tomu mají novou generaci svého nejpraktičtějšího modelu, pick-upu Amarok, který nebude jen přeznačkovaným Fordem.

V roce 2022 nedorazí pouze Ferrari Purosangue, ale také druhá generace Volkswagenu Amarok. Ta se bude oproti stávajícímu provedení výrazně lišit, neboť německá automobilka na vývoji již nepracuje sama. Spojila se s Fordem, jehož příští Ranger bude základem i pro produkt „lidového vozu“. Důvod je zřejmý a potvrdil jej i šéf australské divize VW Michael Bartsch, dle kterého lidé stojící za Amarokem „neudělají tutéž chybu, jakou udělal Mercedes s Nissanem“.

Bartsch tím naráží na neúspěch třídy X, která stála výrazně více než dárcovská Navara, a to i přesto, že užívala identickou techniku a kvalitativně neodpovídala standardům třícípé hvězdy. Není tak vlastně překvapivé, že během roku 2019 si svého majitele našlo pouze 15 300 exemplářů, což je prakticky stejný počet, jaký odpovídá měsíčním americkým prodejům Fordu Ranger. Je tedy pochopitelné, proč Volkswagen míří tímto směrem a nikoliv cestou Mercedesu.

Šéf australského zastoupení zároveň dodal, že oba vozy se budou také výrazněji lišit než japonsko-německá dvojice, a to i po vizuální stránce. Své pojetí přitom již Volkswagen odhalil na ilustraci, v reálu bychom ale samozřejmě až tak agresivní tvary očekávat neměli. Nadmíru zajímavé nicméně je, že dle šéfa VW Ralfa Brandstättera bychom neměli počítat ani s elektrifikací. Ford přitom oznámil, že Ranger v plug-in hybridní verzi dorazí.

Je tedy otázkou, zda Němci u své verze setrvají pouze u spalovacích motorů či nikoliv. Nicméně stejně jako platformu by od amerického partnera měli převzít i motory a převodovky, tedy mimo jiné dvoulitrový turbodiesel EcoBlue, třílitrový turbodiesel PowerStroke a šestistupňový manuál či desetistupňový automat. Díky vysoké míře točivého momentu by tak novinka měla nabídnout tažnou kapacitu dosahující až 3 500 kg.

VW ale má mít v plánu ještě jednu verzi, která by byla v rámci nabídky Rangeru a Amaroku zcela unikátní. Půjde o verzi R užívající úplně poslední nový dieselový motor Volkswagenu. V tomto případě by mělo jít o dvoulitrový čtyřválec TDI s parametry, které odzbrojí kritiky dieselů. Naladěn tak má být na minimálně 300 koní, přičemž jeho nižší hmotnost oproti dnešnímu šestiválci vylepší ovladatelnost. Jak tomu pak bude s benzinovými motory, závisí hlavně na dostupnosti vozu v Americe. Ranger ovšem na domácí půdu zamíří, a to s šestiválcem i hybridem.

Lze už jen dodat, že jakkoliv není potvrzen příchod Amaroku do Států, v Austrálii nabízen bude stoprocentně. A nejen to, u protinožců je vůz i vyvíjen, stejně jako Ranger. A jakkoliv je lídrem projektu Ford, Němci prý mohou mluvit do všeho včetně sebemenších drobností. Na druhou generaci jejich pick-upu tak začínáme být čím dál tím více zvědaví.

Druhá generace Volkswagenu Amarok by měla přijít nejen se specifickým vzhledem, ale i s technikou. O to se má postarat vůbec poslední nový motor TDI, která VW vyvine, prý se zcela mimořádnými parametry. Ilustrace: Volkswagen

Zdroj: Motoring

Petr Prokopec