Nový nejprodávanější Mercedes předčasně odhalen. Je šik, o část výjimečnosti ale přišel

Na oficiální premiéru stále čekáme, to nejpodstatnější ale můžeme vidět už nyní. Hrajte překvapené, chce se dodat, i když o jedno překvapení se Mercedes postaral už dříve - to velmi nemilé.

Z marketingového hlediska není optimální, když nový produkt přichází na trh s pověstí, že ve většině ohledů jen plní očekávání a pokud v některých překvapí, není to v pozitivním smyslu slova. Přesně do této situace se dnes definitivně dostal nový Mercedes třídy C, od kterého se nečekala revoluce. Ale on s ní přišel, když jedním tahem pozbyl všech zajímavějších motorů. Šéftechnik zodpovídající za jeho vývoj se tento faux-pas pokusil nějak vysvětlit, ale ono to vysvětlit nejde. Je to ztráta a to je celé.

Nyní unikly jeho první fotky ze všech stran i zevnitř a ukazuje se, že po vizuální stránce je vůz dokonale tím, čím být měl - tedy zmenšenou třídou S. Na tom obecně vzato není nic špatného, o technické výjimečnosti ale s motory, které přibližně odpovídají nabídce Škody Octavia, tedy maximálně dvoulitrovými čtyřválci (což bohužel není žert ani hyperbola), nemůže být řeč. Věříme, že vůz nakonec nabídne oproti Octavii dvoj- a možná i vícenásobný výkon z hybridizovaných dvoulitrových turb, něčím podobným ale obtížně ohromí i Peugeot, natož pak Mercedes.

Ale zpět ke vzhledu nejprodávanějšího „merklu”, který je tou pravou dnešní novinkou. Dlouze rozebírat skutečně není co, neboť všechny viditelné partie zcela plní očekávání. V případě interiéru lze hovořit o noblesně vypadajícím místě, na čtyřválcový vůz střední třídy určitě, už z třídy S ale víme, že koncentrace veškerého ovládání na rozměrný tablet ve stylu Tesly není z praktického hlediska tou nejvíce uspokojivou vlastností. Třída C jde úplně stejným směrem.

Dodejme, že na fotkách vidíme zatím pouze verzi sedan, z dalších dorazí přinejmenším kombík, který už byl dříve nafocen v průběhu vývoje. Jestli se představí hned se sedanem, nebo bude následovat až později, nevíme, na další informace ale jistě nebudeme čekat dlouho. Pokud se ven dostávají oficiální fotky neoficiálními kanály, bude veřejná premiéra otázkou nanejvýš desítek hodin, kdy nám Mercedes řekne víc - i o tom, jaké parametry nabídne ona kontroverzní paleta motorů.

Toto je nový Mercedes třídy C ze všech stran i zevnitř. Překvapit nesvede, byť nezajímavý není. Bohužel, z pohledu techniky je to další auto, které si nadšenci mohou škrtnout z výběru pro teď jako nové i do budoucna jako ojeté, třebaže naprosté většině běžné klientely čtyřválce nejspíše vadit nebudou. Foto: Mercedes Benz

Zdroje: The Automobilist, Cars In Pixels

Petr Miler