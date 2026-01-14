Nový největší a nejluxusnější Renault vypadá zatraceně dobře. A není to koncept, takhle se bude prodávat

Působivé francouzské auto vypadá už chvíli jako ztracené umění, Renault ale dokazuje, že takové vozy ještě dělat nezapomněl. Slabší stránky? Tohle auto vlastně není tak úplně Renault. A i kdyby to nevadilo, zrovna vám ho automobilka stejně neprodá.

Nový největší a nejluxusnější Renault vypadá zatraceně dobře. A není to koncept, takhle se bude prodávat

před 3 hodinami | Petr Prokopec

Nový největší a nejluxusnější Renault vypadá zatraceně dobře. A není to koncept, takhle se bude prodávat

Foto: Renault

Působivé francouzské auto vypadá už chvíli jako ztracené umění, Renault ale dokazuje, že takové vozy ještě dělat nezapomněl. Slabší stránky? Tohle auto vlastně není tak úplně Renault. A i kdyby to nevadilo, zrovna vám ho automobilka stejně neprodá.

Na počátku roku Renault oznámil, že chystá nové velké luxusní SUV. Tím ale oficiální informace víceméně skončily, jakákoli konkrétní data francouzská automobilka tajila. Protože ale žijeme v digitální éře, kdy se vše dříve nebo později nějakým způsobem proflákne, vyšlo velmi rychle najevo, že novinka až tak úplně nová nebude. A originální také ne. Chystaný model Filante je totiž přepracovaným Geely Xingyue L, které se v Říši středu vyrábí už od roku 2021.

Protože k čínským vozům mají zejména Evropané stále mnohé výhrady, není překvapivé, že se Francouzi rozhodli o kořenech své novinky pomlčet. Možná ale mohli jít s pravdou ven, protože Filante nepůsobí nijak odpudivě. Vizuálně jej lze naopak označit za velmi povedený stroj, ať už koukáte na karoserii nebo do interiéru. A marné není ani technicky. Vlastně bychom tedy i byli rádi, pokud by jej Renault začal v Evropě nabízet. Jenže k tomu se značka z nějakého důvodu nechystá.

Filante se totiž začne vyrábět v jihokorejském Busanu, kde se od března začne prodávat. V příštím roce pak SUV zamíří rovněž do Jižní Ameriky, stejně jako na Střední Východ. Tím ale expanze skončí, což je škoda. Velký Renault má totiž nemalé šance přetáhnout na svou stranu nejen klientelu konkurenčních mainstreamových značek, ale také zákazníky prémiových německých výrobců, jako jsou Audi, BMW a Mercedes.

Zanechme ale již úvah a raději přistupme k suchým číslům. Začneme u délky, které se natáhla na 4 915 milimetrů. Filante je tak vůbec největším modelem značky, přičemž dále počítá s rozvorem 2 820 mm. Vyloženým klonem Geely pak na základě těchto parametrů není, Číňan má totiž na kontě 4 770 a 2 845 mm. Jeho postoj je tak zavalitější, zatímco francouzská verze působí atletičtěji. Přesto bude i praktičtější, pobrat totiž dokáže 654 litrů nákladu místo 562 l.

Co však již oba vozy spojuje, to je platforma CMA a hnací ústrojí. To počítá s přeplňovanou jedna-pětkou, která byla spárována se dvěma elektromotory, třístupňovou automatickou převodovkou DHT a baterií o kapacitě 1,64 kWh. Výkon soustavy činí 250 koní, na zběsilé zrychlení je ovšem třeba zapomenout. Hmotnost vozu se totiž bude pohybovat nad dvěma tunami, pročež si stovku střihne za zhruba 8 sekund. S praktickou použitelností ale vzhledem k přítomnosti spalovacího motoru problém nebude.

Uvnitř může posádka počítat se třemi 12,3palcovými displeji, které jsou propojeny do jednoho panelu roztaženého přes celou palubní desku. Renault toto rozhrání nazývá OpenR Panorama Screen a dále jej doplnil ještě 25,6palcovým head-up displejem. V závislosti na zvoleném stupni výbavy ovšem nebude chybět ani audio systém Arkamys či Bose, stejně jako panoramatická střecha či třízónová klimatizace. Cenu zatím neznáme, jinak ale Filante působí lákavě skoro ve všech ohledech, co říkáte?


Nové francouzské SUV má vše, co by evropské publikum potěšilo. O to smutnější je, že značka s ním na starém kontinentu nepočítá. Foto: Renault

Zdroj: Renault

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.