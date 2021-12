Nový německý lidový kombík je venku, rozvorem překonává i Škodu Octavia před 4 hodinami | Petr Prokopec

Octavia platí ve své třídě za velké auto, zvlášť jako kombík, konkurence se ale už před léty začala snažit tak, že v některých ohledech nabízí i víc. Nový Opel Astra Sports Tourer má sice stále menší kufr, před zavazadly ovšem upřednostňuje cestující.

Šestá generace Opelu Astra spatřila světlo světa již v červenci. Před několika málo dny pak zamířila do prodeje, přičemž na německém trhu startuje na 22 465 Eurech (cca 577 tisíc Kč). To není zrovna malá částka, jakkoliv se dá předpokládat, že u nás bude o trochu nižší. Alespoň soudě dle Peugeotu 308, který byl postaven na stejné platformě EMP2 a jenž je v Česku k dispozici od 490 000 Kč. Jde přitom o akční nabídku, standardně by totiž hatchback stál o 35 tisíc korun více.

Stejně jako francouzský zástupce nebude ani ten německý k dispozici pouze v jedné karosářské variantě. Přivítat tedy můžeme Opel Astra Sports Tourer, jenž se vůči méně praktické variantě liší od středového sloupku dozadu. Němci přitom neprotáhli pouze délku vozu z 4 374 na 4 640 milimetrů, ale zároveň i rozvor, a to z 2 675 na 2 730 mm. Mezi nápravami se tak dostali na úroveň Škody Octavia PRO, což je prodloužené provedení určené pouze pro čínský trh.

Opel se evidentně rozhodl daný prostor využít zejména pro zvýšení komfortu cestujících vzadu. Ti mají daleko více místa pro nohy i pro hlavu než v hatchbacku, ovšem i na úkor zavazadelníku. Standardně do něj totiž naložíte 608 litrů, což je o 68 více než u předchozí generace, nicméně na Octavii Combi ztrácí Astra Sports Tourer 32 litrů. Rozdíl pak narůstá ještě více, jakmile dojde na sklopení zadních sedadel (1 634 l versus 1 700 l).

S danými hodnotami je přitom Astra plně na úrovni sesterského Peugeotu 308 SW. Ve výsledku tedy bude záležet jen na vás, zda dáte přednost německému či naopak francouzskému sourozenci. Stejně jako se budete muset rozhodnout, zda upřednostníte praktičnost před jízdní dynamikou. Pokud totiž sáhnete po jednom ze dvou plug-in hybridů, musíte kvůli paketu baterií nad zadní nápravou počítat s 548, respektive s 1 574 litry.

Tím se můžeme přesunout od zavazadlového prostoru k motorovému, kde základ nabídky tvoří tříválcová jedna-dvojka (110 a 130 koní). Mimo ní je nicméně možné sáhnout také po 1,5litrovém turbodieselu (130 koní), přičemž všechny verze vyjma té nejslabší jsou k mání s šestistupňovým manuálem či osmistupňovým automatem. Varianta PHEV užívá jen druhou zmíněnou převodovku, jíž páruje s jedna-šestkou a elektromotorem.

Opel přitom stejně jako Peugeot bude nabízet provedení se 180 a 225 koňmi, silnější model ovšem dorazí až v příštím roce. Počkat si ovšem musíme na ceny celého portfolia, které taktéž nebude k mání před letošními Vánoci. Aktuálně tak už jen dodáme, že součástí standardu je 10palcový digitální přístrojový štít a stejně veliká obrazovka multimédií. Větší velikost pak Opel nenabídne ani v jednom případě.

Nově odhalený Opel Astra Sports Tourer se od spřízněného Peugeotu 308 SW liší pouze vzhledem. V rámci zavazadlového prostoru disponují německý i francouzský zástupce naprosto stejnými hodnotami. Foto: Opel

