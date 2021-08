Nový nesmysl dohlížející na řidiče ty špatné nenapraví a těm dobrým nepomůže před 6 hodinami | Petr Prokopec

Věříme, že na počátku tohoto nápadu byl dobrý úmysl, realizace ale neřeší skutečně nic. Jen otráví či zkomplikuje život těm, kterým stejně nepomůže a ti ostatní nové omezení stejně vypnou.

Jízdu bez bezpečnostního pásu ani nedoporučujeme, ani neschvalujeme, je to největší hloupost, kterou můžete v autě udělat. Tento prvek má na kontě již nespočet zachráněných lidských životů a kdyby jej všichni řádně používali mrtvých na silnicích ubude čtvrtina. To samo o sobě ale neznamená, že se bez ohledu na okolnosti musíte ihned po usednutí za volant připoutat. Existuje bezpočet situací, kdy to není nutné - prvních pár metrů vaší cesty se může odehrávat třeba při výjezdu z garáže, kterou je následně třeba zavřít. A poutat se na těch pár sekund jízdy minimální rychlostí je opravdu zbytečné, stačí tak učinit po zavření garážových dveří.

Proč o tom ale mluvíme? Kvůli kontroverznímu řešení, které začne instalovat do svých aut americký koncern General Motors. Ten oznámil, že počínaje modelovým rokem 2023 se součástí standardní výbavy většiny jeho modelů stane systém Buckle to Drive, který vás nenechá s autem ujet ani metr, pokud se nepřipoutáte, prostě se nerozjedete - ve chvíli, kdy nemáte zapnutý bezpečnostní pás, nedovolí „přehodit” volič automatu z parkovací pozice do té jízdní.

Tento prvek byl poprvé představen jako součást řidičského režimu Teen Driver, který počítá s tím, že vozy rodičů si často mohou půjčovat jejich ratolesti. Ty logicky nemají ještě tolik zkušeností, a proto mohou mít v rámci onoho módu třeba přednastavenou maximální rychlost nebo maximální úroveň hlasitosti. Proč ne, prvek Buckle to Drive je ovšem značně sporný a nemíří jen na teenagery, ale na všechny.

Důvod tkví ve výše zmíněném - stačí si jen uvědomit, jak moc vás bude obtěžovat a zdržovat každé ráno během onoho vyjíždění z garáže či zahrady. A je tu i bezpečnostní aspekt - pokud někdy budete chtít třeba zmizet před útočníkem při nastupování do auta, poutat se bude to poslední, na co budete mít v první chvíli pomyšlení, budete chtít šlápnout na plyn a zmizet. Ovšem auto vás nenechá.

Korunu všemu dává, že GM učinilo tento prvek vypínatelným, a to skrze palubní menu. To samozřejmě na jednu stranu umožní vyhnout se výše zmíněným nepříjemnostem, ale k čemu pak tato věc je? Když ji člověk vypne, tak k ničemu a kdo si ji nechá zapnutou? Patrně nějaký Mirek Dušín, který chce dělat věci správně tak jako tak a bude jej akorát obtěžovat. A pokud někdo lehkomyslně jezdí bez pásů, tak určitě nebude mít zájem o to, aby jej v tom někdo nebo něco omezovalo a systém vypne.

To vše jen dokládá, nakolik jde o naprostý nesmysl, který nemůže ničemu pomoci. Američané navzdory mnoha filmům, kde se řidiči s nějakým poutáním neobtěžují, tento prvek nemají v nelibosti. Z průzkumu agentury NHTSA vyplývá, že hned 90,3 procenta všech motoristů bezpečnostní pás používá, a to bez jakéhokoliv problému. Systém Buckle to Drive tedy přichází kvůli necelým 10 procentům řidičů, jenž se ovšem pásat nebudou ani po jeho nasazení do všech modelů GM. Naopak, oněch 90 procent motoristů, kteří by si jej zapnuli tak jako tak, čekají omezení.

Není tedy překvapivé, že GM za tento nápad prakticky nikdo netleská, místo toho lidé mluví o ztrátě zájmu o vozy této automobilky.

Foto: General Motors

