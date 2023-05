Nový Nissan Almera za 350 tisíc Kč není vtip ani omyl, takové auto se dnes pořád vyrábí před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nissan

Almera bývala i u nás velkým hitem přelomu 90. let a nového milénia, po celé Evropě pak oslovovala statisíce zákazníků. Dnes v nabídce české Nissanu chybí, to ale neznamená, že neexistuje. Za ceny, za které se prodává jinde, by Češi zasypali Japonce objednávkami.

Za posledních pár let prošla automobilová branže značnou proměnou. Na palubu moderních vozů v důsledku toho přibylo velké množství balastu, který skoro nikdo k ničemu nepotřebuje, všichni za něj ale musí platit. Poděkovat můžeme EU, která si demokratizaci branže představuje tak, že stejné povinné prvky nařídí všem autům bez rozdílu. A zatímco s cenou třeba Mercedesu S to sotva hne, obyčejná auta to činí neúměrně drahými.

Můžete namítnout, že věci jako systémy automatického brzdění mohou někomu zachránit život nebo zdraví. Mohou, ale jednak stejně v levných autech fungují tak, jako by nefungovaly, především ale platí, že k obyčejným lidem nařízení tyto systémy stejně nepřinesou. Pokud zavedete jako povinnost tolik nesmyslů, že obyčejné auto stojí místo 200 tisíc Kč spíše ke 400 tisícům, jejich někdejší zákazníci si nekoupí nic. A v dostupnějších „bazarových plečkách” takové systémy mít nebudou stejně tak, navíc dostanou starší a pro sebe nebezpečnější vůz s vyššími emisemi. Přijde nám to jako ryzí prohra.

Prostě spoustě lidí stačí k přesunu z jednoho bodu do druhého vedle hnacího ústrojí, brzd či volantu v podstatě jen sedačky, rádio a klimatizace, které se starají o dostatečný komfort. V Evropě už taková auta najdete jen v bazarech, stačí se ale vydat za brány EU a rázem zjistíte, že mnozí výrobci stále ještě nabízejí jen to, po čem zákazníci skutečně touží. Jedním z nich je i Nissan, který aktuálně přišel s faceliftem modelu Almera.

Vůz tohoto názvu byl svého času velmi populární i u nás, v Evropě se mezi roky 1997 a 2001 prodával po statisících. Od dob jeho místní slávy uteklo už moře času, jinde je ale v prodeji dál. Od roku 2019 je pak na trhu už čtvrtá generace, která je k dispozici už jen jako sedan. Výrobu má mimo jiné na starosti i továrna v Thajsku, kde se 4,5metrová Almera dosud prodávala od 499 tisíc bahtů (cca 320 tisíc korun). S novým pojetím tohoto modelu pak sice dorazilo zdražení, ovšem jen mírné - ceny startují na stále velmi lákavých 549 000 THB, tedy asi 350 tisících Kč.

Po stránce vizuální je novinek na Almeře poskrovnu, v podstatě lze zmínit jen novou čelní masku a jí přizpůsobený nárazník. Jak se ovšem zdá, kapota či světla již zůstávají u starého vzhledu. Největší novinkou je možnost objednání barvy Gray Sky Pearl a sportovního bodykitu. Nástavce nárazníků, karbonové imitace či spoilery se ovšem starají pouze o umocnění vzhledu, po stránce technické zůstává vše beze změn.

Almera je na thajském trhu k mání s jedinou jednotkou, a to s přeplňovaným litrovým tříválcem naladěným na 100 koní a 152 Nm, které míří na přední kola přes automat CVT. Jízdní dynamika tedy nebude oslňující, nicméně i tak by Almera měla pokořit třeba základní Škodu Fabia, která je o nějakých dvacet tisíc korun dražší a půl metru kratší. Thajcům tak ve finále opravdu můžeme pouze závidět.

To se ostatně ukazuje také v interiéru, kde s vyššími úrovněmi výbavy dostáváte i 8palcový displej multimédií či bezdrátové dobíjení mobilů. Ceny sice v té chvíli již šplhají na 699 000 THB (asi 445 tisíc Kč), v té chvíli je nicméně vaše už i kompletní bezpečnostní výbava. Kolik lidí po takovém provedení sáhne, je otázkou. Stále jim nicméně stačí méně peněz než nám na Fabii s motorem 1,0 TSI o výkonu 110 koní a střední výbavou Style.

Almera se u nás již neprodává, v Thajsku nicméně prošla modernizací. Ta jí nadělila jak nové čelní partie, tak sportovní příslušenství. I přes délku 4,5 metru a výkon 100 koní novinka startuje níže než slabší a kratší Škoda Fabia u nás. Foto: Nissan

Zdroj: Nissan

Petr Prokopec

