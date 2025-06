Nový Nissan Leaf je v běžných verzích ošizený tak moc, že oficiální fotky ukazují v podstatě úplně jiné auto včera | Petr Prokopec

/ Foto: Nissan

První fotky odhalující automobilové novinky tradičně zachycují vyšperkované verze, to nepřekvapí. Kam ale tuto praxi dotáhl Nissan, bere dech. V konfigurátoru najdete za „cenu od” vůz, který vám chvíli bude připadat jako úplně jiný model, jako projev chyby aplikace.

Nissan se tento týden pochlubil třetí generací svého klíčového elektromobilu Leaf. Zatímco předchůdce byl kombinací hatchbacku a MPV, nově tu pro změnu máme křížence mezi fastbackem a SUV. To mělo vliv na venkovní rozměry, u kterých překvapivě došlo na zmenšení. V závislosti na trhu a výbavě totiž Leaf bude na délku měřit 4 350 až 4 405 milimetrů místo předchozích 4 490 mm, zatímco v případě rozvoru autu naměříme 2 690 mm namísto 2 700 mm. Pozitivem ovšem má být velmi nízký aerodynamický koeficient Cd 0,25.

Nissan se při odhalení pochlubil fotkami vozu lakovaného světle modrou barvou, se kterou kontrastují nejen 19palcová černá litá kola, ale také černě lakovaný panel na zádi. Jeho součástí jsou třídimenzionální holografické světlomety, jejichž vzhled připomíná sportovní kupé Nissan Z. Kromě toho pak Leaf ještě zdobí panoramatická střecha, jejíž propustnost můžete ovládat stiskem tlačítka. Novinka díky tomu působí přitažlivěji než dřív, načež by kupříkladu u zákazníků Tesly mohla bodovat tak, jak Nissan doufá.

Elon Musk ale nejspíše bude muset některé zákazníky naštvat víc než dosud, aby elektromobil Nissanu upřednostnili před Modelem 3 či Y. Souběžně s odhalením novinky totiž značka spustila i konfigurátor Leafu a je až šokující, jak málo má verze vyobrazená na oficiálních fotkách (nejvyšší provedení Platinum+) společného s tím, co vám ukáže konfigurátor dokonce ve většině provedení. Vedle vrcholu jsou totiž v nabídce i stupně S+ a SV+, které sice budou stát méně, ovšem pojmu „chudý příbuzný“ dostojí víc kdo jiný.

Základ počítá jen s 18palcovými ocelovými koly, což pořád není výjimečné, i přes nemalou cenu jsou totiž prakticky všechny elektromobily v základu osazeny „plecháči“. Jenže u Nissanu jsou dvě třetiny dostupných variant ochuzeny daleko víc, v základu nemůžete počítat ani s onou panoramatickou střechou, ani s černým zadním panelem. Místo něj je víko zavazadelníku lakováno stejnou barvou jako zbytek karoserie. Více patrná je tak díra pro madlo. A přicházíte také o ona výjimečná 3D světla.

S „polovičními“ lampami je třeba počítat také u stupně SV+, jakkoliv ten alespoň disponuje litými osmnáctkami. Ovšem ani tak bychom jej jako atraktivní nevnímali, jakkoli v interiéru je situace o chlup lepší. Stejně jako vrcholná úroveň Platinum+ totiž i SV+ počítá s dvojicí větších 14,3palcových obrazovek. Vrchol nabídky k tomu ještě přihodí audio systém Bose Personal Plus, zatímco u základu si klientela naopak bude muset vystačit jen s 12,3palcovými displeji.

Rozdíly jsou spojené také s technikou, v základu totiž Leaf disponuje bateriemi o kapacitě 52 kWh a elektromotorem roztáčejícím přední kola výkonem 176 koní. S těmi lze zvládnout stovku za 8,6 sekundy, dojezd pak byl vyčíslen na 436 km. Vrchol oproti tomu počítá se 75 kWh a 218 koňmi, s nimiž akcelerace klesá na 7,6 sekundy, maximálka 160 km/h je však pokaždé stejná. Dojezd této verze pak dle cyklu WLTP má činit 604 km.

Co se cen týče, ty nejsou známy ani pro Evropu, ani přes spuštění konfigurátoru pro Ameriku. Nečekáme však, že by startovaly tak nízko, jako tomu bylo u předchůdce v závěru prodeje, kdy vám díky zvýhodnění stačilo jen 599 tisíc korun. Za to navíc byla k mání verze s bateriemi o kapacitě 40 kWh, Leaf e+ s paketem o kapacitě 62 kWh se prodával o 200 tisíc dráž. Novinka však nejspíše zamíří ještě nad tuto úroveň. Reálně k mání pak má být od podzimu.

Takto šmrncovně se nový Leaf tváří na oficiálních snímcích. Foto: Nissan



Pohled do amerického konfigurátoru však prozrazuje, že s unikátními výbavovými prvky je spojen pouze výbavový vrchol. Foto: Nissan



Základ nemá ani panoramatickou střechou, ani zadní černý panel s 3D světly, vystačit si pak dokonce musí jen s ocelovými osmnáctkami. Vypadá pomalu jako jiné auto. Foto: Nissan

Zdroj: Nissan

