Nový offroad britského miliardáře postrádá špetku invence. Kdyby si říkal Fosilier, byla by s ním aspoň legrace

Automobilová divize Ineosu vznikla kvůli tomu, aby udržela v prodeji auta jako Land Rover Defender, v tomto směru se od ní mnoho invence čekat ani nedá. Grenadier se ale aspoň drží tohoto receptu a boduje díky spalovacím motorům. Čím chce zaujmout elektrický Fusilier, nemáme tušení.

Britský miliardář Jim Ratcliffe měl vždy velmi blízko k Land Roveru Defender. Když se před pár lety dozvěděl, že automobilka hodlá originál poslat na věčnost, založil automobilovou divizi svého impéria jménem Ineos, jež měla v letité tradici pokračovat. Jenže Land Roveru mu nakonec odmítl prodat jak licenci, tak nástroje potřebné pro výrobu. Nakonec tedy vznikla nová značka Ineos Automotive, která si s výrobou auta poradila sama.

Tedy sama... Navázala spolupráci s BMW, od kterého začala odebírat pohonné jednotky. Dalším partnerem se pak stala společnost Magna Steyr, jež pomohla s vývojem i výrobou. Vznikl tak model Grenadier, který je jakousi modernější obdobou právě Land Roveru Defender, jehož výroba nenávratně skončila.

Pro Ratcliffa se přitom odchod od Land Roveru k BMW ukázal být klíčovým. Zatímco britská značka je na americkém trhu vnímána spíše jako velmi nekvalitní, ta německá má okolo sebe vybudovanou docela jinou auru. Ineos tak loni v zámoří prodal tisíc exemplářů své prvotiny zvané Grenadier, přičemž ohledně své budoucnosti v Americe je velmi optimistický. Pokud totiž vše půjde dle plánu, firma by ve Státech chtěla prodávat 800 až 1 000 aut měsíčně. Prezident tamní divize Greg Clark již potvrdil, že se tak děje hlavně zásluhou motorů BMW.

Ineos loni přišel se svým druhým modelem zvaným Grenadier Quartermaster. Ten sdílí techniku s SUV, má tedy k dispozici totéž mnichovské motory. Protože se nicméně jedná o pick-up, došlo na prodloužení rozvoru o 305 milimetrů. Důvodem je pochopitelně korba, která zvládá pobrat 760 kilogramů nákladu. Firma uvádí, že naložit za kabinu můžete jednu europaletu, další pak pobere přívěs. U něj se počítá s maximální tažnou kapacitou 3 500 kg, identickým číslem pak disponuje i SUV.

Nyní tu ovšem máme první představení opravdu zcela nového modelu, který si nazývá Fusilier. Jakkoli to může znít jako fušér, v předkladu z angličtiny jde o mušketýra. To na tváři budí lehký úsměv, neboť D'Artagnan, Athos, Porthos a Aramis byli jak známo Francouzi. V zemi galského kohouta se nicméně vyrábí jen Grenadier neboli granátník, stejně jako verze Quartermaster. Fusilier ale bude sjíždět z rakouských montážních linek již zmíněné partnerské společnosti Magna Steyr.

Ve srovnání s předchozí dvojicí je novinka trochu menší, designem ale nepřináší nic nového. Je to pro změnu spíše reinterpretace Mercedesu třídy G, což by dávalo smysl v momentě, kdy by šlo o spalovací vůz a třícípá hvězda trvala na tom, že bude géčko prodávat jen jako elektromobil. Jenže tak to není - novinka je postavená na nové skateboardové platformě s elektrickým pohonem, který Mercedes EQG nabídne též. Co nového tohle auto přináší? Za zmínku stojí leda provedení Range Extender, které malý benzinový motor sloužící pouze k výrobě elektřiny, aby auto vůbec někam dojelo.

Tím nám informace končí, na závěr se tak můžeme jen dál ptát, co vlastně Ineos od tohoto auta očekává. Pokud poznal podstatu úspěchu Grenadieru, těžko jej s Fusilierem zopakuje. Kdyby se vůz jmenoval Fosilier - a byl pořád elektrický - bude s ním aspoň legrace. Takhle je to jen jedna velká podivnost.

Ve srovnání s předchozím off-roadem je nový Fusilier poněkud menší a připomíná spíš Mercedes G, navíc jej pohání elektrické motory. To nicméně může doplnit maloobjemová benzinová jednotka sloužící jako generátor energie. Foto: Ineos Automotive

